Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bão mặt trời đến sớm hơn dự báo của chuyên gia: Hôm nay 19.12, tình hình thế nào?

Cao An Biên
Cao An Biên
19/12/2025 06:00 GMT+7

Gió mặt trời mạnh từ lỗ vành nhật hoa xuyên xích đạo lớn đã đến sớm hơn dự báo của các nhà khoa học và làm nhiễu loạn từ trường trái đất, tạo ra một cơn bão mặt trời. Mức độ của cơn bão này thế nào?

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 18.12, EarthSky.com cho biết gió mặt trời mạnh từ lỗ vành nhật hoa xuyên xích đạo lớn được dự báo trước đó vào ngày 17.12 đã đến sớm hơn dự kiến và làm nhiễu loạn từ trường trái đất, tạo ra một cơn bão địa từ G1 (nhỏ) riêng biệt.

Bão mặt trời đến sớm hơn dự báo của chuyên gia: Hôm nay 19.12, tình hình thế nào?- Ảnh 1.

Tình hình bão mặt trời hôm nay 18.12 thế nào?

Các nhà nghiên cứu đã dự đoán sự nhiễu loạn này sẽ xảy ra vào cuối ngày 18.12, nhưng nó đã bắt đầu sớm hơn vào đầu ngày. Cơn bão đã kích hoạt hiện tượng cực quang trên khắp các vĩ độ phía bắc, bao gồm cả một số khu vực của Washington và Montana ở Mỹ.

Các khoảng thời gian bão mặt trời G1 xuất hiện vẫn có thể xảy ra khi gió mặt trời mạnh tiếp tục tác động mạnh vào từ trường trái đất trước khi suy yếu dần. Những người quan sát cực quang nên chú ý, vì có thể sẽ có nhiều hoạt động cực quang bất ngờ.

Tình hình bão mặt trời hôm nay 19.12 thế nào?

Tin tức về mặt trời ngày 17 - 18.12 cho thấy từ quyển trái đất bị bao phủ bởi luồng gió mặt trời nhanh, thường di chuyển với tốc độ khoảng 500 - 800 km/giây. Các luồng gió mặt trời nhanh bắt nguồn từ các lỗ vành nhật hoa, những vùng tối hơn, mật độ thấp hơn trong khí quyển mặt trời, nơi các đường sức từ mở ra không gian liên hành tinh, cho phép vật chất mặt trời thoát ra dễ dàng hơn.

Khi một luồng gió mặt trời nhanh đến trái đất, nó có thể tác động và nén từ quyển, giống như một chiếc túi gió bị giật mạnh trong cơn gió lớn. Nếu từ trường của gió mặt trời chuyển hướng về phía nam, sự tương tác này cho phép năng lượng chảy vào môi trường không gian của trái đất, tăng cường hoạt động địa từ.

Trong điều kiện thuận lợi, các luồng tốc độ cao này có thể gây ra bão địa từ, làm tăng cường cực quang và ảnh hưởng đến liên lạc.

Bão mặt trời đến sớm hơn dự báo của chuyên gia: Hôm nay 19.12, tình hình thế nào?- Ảnh 2.

Bão mặt trời không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam hôm nay 19.12

ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA

Tuy nhiên những cơn bão từ G1 đến sớm ngày 18.12 chỉ có ảnh hưởng trong ngày. Chuyên gia dự báo ngày 19 - 20.12, tức hôm nay và ngày mai, dự kiến tình hình bão mặt trời sẽ "yên tĩnh", có thể đạt mức không ổn định khi tác động của gió mặt trời suy yếu dần.

Như vậy trong hôm nay 19.12, Việt Nam hoàn toàn không chịu ảnh hưởng đáng kể nào từ bão mặt trời. Thậm chí với những cơn bão nhỏ ở mức G1, chúng ta cũng không chịu nhiều tác động bởi nằm ở khu vực xa cực.

Tin liên quan

Bão mặt trời hôm nay 18.12: Vụ nổ khổng lồ trên mặt trời, chuyện gì xảy ra?

Bão mặt trời hôm nay 18.12: Vụ nổ khổng lồ trên mặt trời, chuyện gì xảy ra?

Một vụ nổ lớn trên mặt trời vừa được quan sát thấy ở đường chân trời phía đông bắc. Chuyên gia dự báo tình hình bão mặt trời hôm nay 18.12 thế nào?

Bão mặt trời 3 ngày liên tiếp: Tình hình hôm nay 14.12 thế nào?

Tin bão mặt trời: Hôm nay 17.12 gió mặt trời cực mạnh lao đến trái đất

Khám phá thêm chủ đề

bão mặt trời bão mặt trời hôm nay bão mặt trời 19/12 Mặt trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận