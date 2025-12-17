Tin bão mặt trời: Hôm nay 17.12 gió mặt trời cực mạnh lao đến trái đất

Thông tin mới nhất từ EarthSky.com về tình hình bão mặt trời ngày 16.12, một lỗ vành nhật hoa lớn xuyên xích đạo mặt trời hiện đang hướng luồng gió mặt trời mạnh về phía trái đất.

Bão mặt trời G1 có thể xuất hiện vào ngày 18.12 ẢNH: NASA

Đặc điểm nổi bật nhất là phần thẳng đứng của một lỗ vành nhật hoa hình chữ “U” ngược, trải dài từ bán cầu bắc qua xích đạo mặt trời và sâu vào bán cầu nam, gần như nối liền với một lỗ vành nhật hoa nhỏ hơn ở phía nam.

Các nhà nghiên cứu dự kiến phần đầu của luồng gió mặt trời mạnh này sẽ bắt đầu đến vào ngày hôm nay 17.12, với các tác động có thể kéo dài đến ngày 18.12. Những điều kiện này có thể đẩy hoạt động địa từ lên mức G1 (nhỏ) vào cuối ngày 18.12.

Tình hình bão mặt trời hôm nay 17.12 thế nào?

Chuyên gia dự báo vào ngày 17.12 hôm nay, gió mặt trời mạnh từ lỗ vành nhật hoa xuyên xích đạo có thể bắt đầu đẩy các điều kiện địa từ đến trạng thái không ổn định đến hoạt động mạnh.

Ngày mai, ngày 18.12, ảnh hưởng liên tục từ dòng gió mặt trời mạnh có thể đẩy hoạt động lên mức bão mặt trời G1 (nhỏ) vào cuối ngày. Nếu bão mặt trời xảy ra, hoạt động cực quang có thể xuất hiện trong thời gian ngắn và có thể quan sát được từ các địa điểm ở vĩ độ cao như Reykjavik, miền bắc Scotland và vùng ven biển phía nam Alaska.

Mới đây, vào ngày 15.12, một vụ phun trào vành nhật hoa mạnh mẽ đã bùng lên từ đường chân trời phía tây nam vào rạng sáng. Nó phóng một lượng lớn vật chất mặt trời và từ trường, một vụ phóng khối lượng nhật hoa (CME) vào không gian, nhưng điều này dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến trái đất.

Bão mặt trời nhỏ không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Những trận bão mặt trời được dự đoán xuất hiện vào ngày 18.12 như trên hầu như không ảnh hưởng quá nhiều tới Việt Nam, khi chúng ta ở xa cực.

Liên quan tới bão mặt trời, không phải ai cũng biết sự kiện Carrington phóng thích lóa mặt trời với cường độ ước tính X45 vào năm 1859, cho đến nay vẫn giữ kỷ lục mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Sự kiện này mạnh gấp 7 lần bão mặt trời mạnh nhất thập niên vừa qua, ở cấp X7 vào tháng 10.2024.

Nếu một vụ nổ tương tự xảy ra ngày nay, bức xạ ập đến có thể phá hủy gần như toàn bộ hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo trái đất và gieo rắc tổn thất nghiêm trọng cho lưới điện, với tổng thiệt hại được dự báo vượt 1.000 tỉ USD.