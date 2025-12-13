Tin bão mặt trời hôm nay 13.12: Chuyên gia gọi là 'tuần lễ kỳ lạ', vì sao?

Trong thông tin về bão mặt trời (bão địa từ) ngày 12.12, EarthSky.com cho biết đây là "tuần lễ kỳ lạ" đối với việc quan sát cực quang, đặc biệt trong những ngày qua khi từ trường trái đất vẫn bất ổn dưới ảnh hưởng kết hợp của vật chất phóng ra từ mặt trời còn sót lại và điều kiện gió mặt trời thay đổi.

Tin bão mặt trời 13.12 hôm nay thế nào? ẢNH: NASA

Sau một cơn bão địa từ G2 (vừa phải) bất ngờ vào ngày 10.12 mới đây, một đợt tăng đột biến khác vào đêm 11.12 đã đẩy hoạt động trở lại mức bão, thậm chí đạt đến mức G1 (nhỏ) trong đêm qua.

Sự nhiễu loạn mới này được thúc đẩy bởi gió mặt trời mạnh hơn qua một khu vực từ trường đang thay đổi và được tăng cường bởi một vùng tương tác quay đồng bộ (CIR).

Theo đó, hiện tượng cực quang chủ yếu tập trung ở các vĩ độ cao như Alaska, miền bắc Canada, Iceland và miền bắc Scandinavia. Với một luồng tốc độ cao từ lỗ vành nhật hoa đang quay vào vị trí có tác động địa từ mạnh hơn, tức vị trí có khả năng ảnh hưởng đến trái đất, sự kết nối giữa mặt trời và trái đất vẫn còn mạnh mẽ, khiến những người quan sát cực quang mong đợi những màn trình diễn bất ngờ.

Tình hình bão mặt trời hôm nay 13.12 ra sao?

Theo dự báo từ EarthSky.com, trong ngày 13.12, tình trạng từ trường trái đất có thể không ổn định đến hoạt động mạnh có thể xảy ra do sự xuất hiện của gió mặt trời nhanh từ một lỗ vành nhật kết hợp với ảnh hưởng của vùng tương tác quay đồng bộ (CIR). Có khả năng cao xảy ra các giai đoạn hoạt động kéo dài và có thể tái diễn các cơn bão G1 (nhỏ) .

Theo Space.com, cực quang được tạo ra bởi các hạt mang năng lượng từ mặt trời lao vào bầu khí quyển phía trên của trái đất với tốc độ lên tới 72 triệu km/giờ. Từ trường của trái đất sau đó chuyển hướng các hạt về phía cực bắc và cực nam. Sau đó, các hạt tích điện đi vào bầu khí quyển trái đất, kích thích các nguyên tử và phân tử khí và tạo ra cực quang.

Bão mặt trời gây ra cực quang ẢNH: THỦY PHẠM

Quá trình này tương tự như cách hoạt động của đèn neon: Khi các phân tử và nguyên tử bị các electron "kích thích", chúng phải trở về năng lượng ban đầu (trạng thái cơ bản) và làm như vậy bằng cách giải phóng năng lượng dưới dạng photon (ánh sáng). Màu sắc của đèn neon phụ thuộc vào hỗn hợp khí bên trong ống, giống như màu sắc của cực quang phụ thuộc vào hỗn hợp khí trong khí quyển.

“Với cơn bão địa từ dữ dội, cực quang thậm chí có thể được nhìn thấy từ những khu vực thường không nhìn thấy cực quang. Ngay cả tình trạng ô nhiễm ánh sáng của thành phố cũng không thể ngăn cản màn trình diễn ánh sáng đáng kinh ngạc”, chuyên gia đánh giá.

Tuy nhiên, những trận bão mặt trời diễn ra trong dự báo hôm nay 13.12 không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam, cũng như không tạo ra cực quang ở xa cực.