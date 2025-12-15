Tin bất ngờ về bão mặt trời hôm nay 15.12: Mặt trời… 'nghỉ ngơi'

Tin tức mới nhất về bão mặt trời ngày 14.12 hôm qua, EarthSky.com cho biết trong giai đoạn này, bão địa từ tạm lắng, duy trì hoạt động ở mức thấp đến trung bình trong khi từ trường trái đất tương đối ổn định dưới luồng gió mặt trời đang suy yếu.

Bão mặt trời hôm nay tạm lắng ẢNH: NASA

Sự kiện đáng chú ý nhất là một vụ bùng phát năng lượng mặt trời cấp độ C3.8 xảy ra ngay phía ngoài rìa tây nam của mặt trời, phóng một đám mây plasma sáng nhưng không hướng về trái đất mà vào không gian.

Vụ bùng phát đó đi kèm với một vụ nổ sóng radio loại II và một vụ phóng khối lượng vành nhật hoa (CME) được NASA/SOHO quan sát thấy, nhưng nó an toàn khỏi tầm nhìn của chúng ta.

Trong khi đó, luồng gió mạnh từ một lỗ vành nhật hoa phía nam tiếp tục chảy qua trái đất với tốc độ lên đến 700 km/giây, nhưng từ trường của nó vẫn chủ yếu hướng về phía bắc, hạn chế hoạt động cực quang ở các vùng vĩ độ cao thông thường như miền bắc Canada, Iceland và miền bắc Scandinavia.

Mặc dù vậy, ngôi sao của chúng ta vẫn không ngừng chuyển động, một số nhóm vết đen mặt trời nhỏ nhưng có từ tính phức tạp vẫn tồn tại trên đĩa mặt trời hướng về trái đất, giữ nguyên khả năng xảy ra các vụ bùng phát cấp độ M trong những ngày tới.

Tình hình bão mặt trời hôm nay 15.12 thế nào?

Dự báo hôm nay ngày 15.12, khi luồng gió mặt trời tốc độ cao hiện tại dần suy yếu, chuyên gia đều dự đoán điều kiện gió mặt trời sẽ tăng nhẹ, sau đó giảm dần. Hoạt động bão mặt trời sẽ có xu hướng yên tĩnh đến không ổn định, với xác suất nhỏ xảy ra các giai đoạn hoạt động ngắn ngủi.

Hiện tượng cực quang có thể sẽ chỉ giới hạn trong vành đai cực quang thông thường ở phía bắc Canada, Greenland, Iceland và bắc Scandinavia. Tới ngày 16.12, dự kiến điều kiện gió mặt trời sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định hoặc tăng nhẹ, khi trái đất di chuyển ra xa hơn khỏi vùng ảnh hưởng chính của lỗ vành nhật hoa hiện tại.

Vết đen mặt trời ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Hoạt động bão mặt trời với xu hướng "yên tĩnh" sẽ chiếm ưu thế, tuy nhiên thỉnh thoảng có giai đoạn bất ổn trong thời gian ngắn. Hiện tại không có dự báo nào về sự xuất hiện của các vụ phóng khối lượng vành nhật hoa (CME), vì vậy xác suất đạt đến mức bão G1 (nhỏ) vẫn ở mức thấp.

Xa hơn, dự báo ngày 17.12, chuyên gia lưu ý khả năng xuất hiện một luồng gió tốc độ cao từ lỗ vành nhật hoa vào khoảng giữa tuần. Điều này có thể tạo ra sự gia tăng mới trong hoạt động địa từ, với khả năng đạt đến mức bão mặt trời G1 (nhỏ).

Các vụ bão mặt trời ở mức nhỏ này hầu như không ảnh hưởng gì đến Việt Nam do chúng ta nằm ở xa vùng cực. Tuy nhiên, thông tin về bão mặt trời có thể gây ra cực quang ở các vùng gần cực, người Việt sống và làm việc ở những khu vực này có thể theo dõi.