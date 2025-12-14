Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bão mặt trời 3 ngày liên tiếp: Tình hình hôm nay 14.12 thế nào?

Cao An Biên
Cao An Biên
14/12/2025 05:45 GMT+7

Theo chuyên gia, bão mặt trời vừa xảy ra 3 ngày liên tiếp. Tình hình bão mặt trời hôm nay 14.12 được dự đoán thế nào?

Trong thông tin về bão mặt trời ngày 13.12, EarthSky.com thông tin ngày thứ ba liên tiếp, bão mặt trời tấn công trái đất. Chúng đều là bão từ mức G1 (nhỏ). Lần gần nhất, sự nhiễu loạn kéo dài trong 3 chu kỳ, bắt đầu ngày 12.12 và kết thúc ngày 13.12.

Bão mặt trời 3 ngày liên tiếp: Tình hình hôm nay 14.12 thế nào?- Ảnh 1.

Bão mặt trời vừa xảy ra 3 ngày liên tiếp, tuy nhiên ở mức G1 (nhỏ). Mức này không ảnh hưởng tới Việt Nam vì ở xa cực

ẢNH: NASA

Những người quan sát cực quang đã được chiêm ngưỡng hiện tượng này ở những nơi như Trondheim và Kiruna ở Scandinavia và Wisconsin và Montana ở Mỹ. Từ trường trái đất bị nhiễu loạn đến mức không ổn định do ảnh hưởng kết hợp của vật chất phóng ra từ mặt trời còn sót lại, gió mặt trời và vùng tương tác đồng quay (CIR).

Điều kiện hoạt động mạnh hơn có thể xảy ra vào ngày 14.12 khi lớp mây tạo nhiễu loạn này tiếp tục rung động quanh từ trường trái đất và bắt đầu suy yếu vào ngày 15.12.

Tình hình bão mặt trời hôm nay 14.12 thế nào?

Theo chuyên gia, khả năng xảy ra bão mặt trời mức độ M (trung bình) giảm xuống còn 45% và 5% đối với bão mặt trời mức độ X. Hoạt động ở mức độ trung bình đến cao được dự kiến khả năng thấp hơn, khi vết đen AR4294 đã hoàn toàn biến mất và AR4296 sắp xoay ra khỏi tầm nhìn hướng về trái đất.

Hôm nay 14.12, tình trạng bão mặt trời được dự đoán bất ổn đến hoạt động mạnh có thể kéo dài đến hết ngày. Sau đó, ngày 15.12, bão mặt trời có thể "giảm nhiệt" khi ảnh hưởng của gió mặt trời bắt đầu suy yếu.

Bão mặt trời là nguyên nhân gây ra cực quang trên trái đất. Bạn có biết các dải sáng trên bầu trời này được tạo ra như thế nào? Theo các nhà nghiên cứu, màu cực quang phổ biến nhất là màu xanh lá cây.

Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA), cực quang màu xanh lá cây thường được tạo ra khi các hạt tích điện va chạm với nồng độ cao các phân tử ô xy trong bầu khí quyển trái đất ở độ cao khoảng 100 - 300 km. Chúng ta cũng nhìn thấy cực quang màu xanh lá cây tốt hơn bất kỳ màu nào khác, vì mắt người nhạy cảm nhất với quang phổ màu xanh lục.

Bão mặt trời 3 ngày liên tiếp: Tình hình hôm nay 14.12 thế nào?- Ảnh 2.

Vết đen mặt trời được chụp từ TP.HCM

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Cực quang đỏ tương đối ít xảy ra hơn và thường liên quan đến hoạt động mạnh mẽ của mặt trời. Theo CSA, chúng xảy ra khi các hạt mặt trời phản ứng với ô xy ở độ cao cao hơn, thường khoảng 300 - 400 km. Ở độ cao này, ô xy ít đậm đặc hơn và bị kích thích ở tần số hoặc bước sóng cao hơn, làm cho màu đỏ có thể nhìn thấy được.

Cực quang màu xanh và tím, vàng và hồng thậm chí còn ít phổ biến hơn và cũng có xu hướng xuất hiện trong thời kỳ mặt trời hoạt động mạnh như thời điểm hiện tại. Với cơn bão mặt trời cực mạnh lần này, nhiều người trên thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều màu sắc của cực quang, trong đó có những màu hiếm nhất như hồng và tím, theo Space.com.

Khám phá thêm chủ đề

bão mặt trời bão mặt trời hôm nay Mặt trời
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
