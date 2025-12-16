Tin tức mới nhất về bão mặt trời hôm nay 16.12: Có tấn công trái đất trở lại?

Liên quan đến thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 15.12, EarthSky.com cho hay trong giai đoạn này, mặt trời duy trì tốc độ hoạt động vừa phải, ổn định, phát ra một loạt các vụ bùng phát nhỏ loại C mà không gây ra bất kỳ vụ phun trào đáng kể nào hướng về trái đất.

Bão mặt trời hôm nay 16.12 có nghiêm trọng? ẢNH: NASA

Sự kiện mạnh nhất trong khoảng thời gian này là vụ bùng phát C2.3 từ vùng hoạt động AR4307. Mặc dù có một vụ nổ sóng radio loại II và một vụ phóng khối lượng vành nhật hoa (CME) từ ngay phía ngoài rìa tây nam vào đầu ngày, tất cả các CME được quan sát đều nằm ngoài đường nối mặt trời - trái đất một cách an toàn, vì vậy không có tác động trực tiếp nào được dự đoán.

Trong khi đó, trái đất vẫn chịu ảnh hưởng của luồng gió mặt trời đang suy yếu từ một lỗ vành nhật hoa, giữ cho điều kiện địa từ yên tĩnh và hạn chế hiện tượng cực quang ở các vùng vĩ độ cao thông thường như miền bắc Canada, Iceland và miền bắc Scandinavia.

Tuy nhiên, ngôi sao của chúng ta vẫn không ngừng hoạt động, các nhà dự báo vẫn theo dõi sát sao AR4307 và các vùng lân cận, nơi vẫn giữ đủ độ phức tạp từ trường để tạo ra các vụ bùng phát loại M riêng lẻ trong những ngày tới.

Bão mặt trời hôm nay 16.12 được chuyên gia dự đoán thế nào?

Hoạt động mặt trời dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp đến trung bình, với khả năng tiếp tục xảy ra các vụ bão mặt trời loại M riêng lẻ. Chuyên gia nhấn mạnh xác suất 25% xảy ra các vụ bùng phát loại M vào ngày 15 - 17.12, chủ yếu đến từ vùng hoạt động mặt trời AR4307 cùng một số tác động phụ có thể đến từ vết đen AR4304 và vùng hoạt động mặt trời AR4309 đang hình thành.

Xác suất xảy ra một vụ bùng phát cấp X trong 3 ngày tới là thấp nhưng không phải bằng không (1%). Chuyên gia cho biết không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra sự kiện như vậy trong khi vết đen AR4307 vẫn đang tiếp tục phát triển.

Dự báo ngày 16.12, ảnh hưởng của lỗ vành nhật hoa đầu tiên tiếp tục suy yếu, nhưng các nhà dự báo lưu ý sự tiếp cận của dòng điện tốc độ cao từ lỗ nhật hoa thứ hai. Khi dòng điện này bắt đầu tương tác với trái đất vào cuối ngày, có một xác suất nhỏ xảy ra bão địa từ G1 (nhỏ).

Ảnh chụp mặt trời ở Việt Nam ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Nếu điều đó xảy ra, cực quang có thể trở nên hoạt động mạnh hơn trong thời gian ngắn và có thể được nhìn thấy từ các địa điểm như Reykjavik, miền bắc Scotland và vùng ven biển phía nam Alaska.

Dự báo ngày 17.12 tới, ảnh hưởng của luồng gió tốc độ cao thứ hai dự kiến sẽ đạt đỉnh. Chuyên gia cho biết có khả năng bão mặt trời ở mức “yên tĩnh”, khả năng tiếp tục có những giai đoạn hoạt động mạnh và khả năng xảy ra bão mặt trời cấp G1 (nhỏ) ở mức thấp.

Những cơn bão mặt trời ở mức nhỏ G1 này tiếp tục ít có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam vì chúng ta ở xa vùng cực.