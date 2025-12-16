Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tin tức mới nhất về bão mặt trời hôm nay 16.12: Có tấn công trái đất trở lại?

Cao An Biên
Cao An Biên
16/12/2025 06:30 GMT+7

Tình hình bão mặt trời hôm nay 16.12 theo dự đoán của chuyên gia thế nào? Sau một ngày mặt trời 'nghỉ ngơi', liệu rằng bão địa từ có quay trở lại tấn công trái đất?

Liên quan đến thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 15.12, EarthSky.com cho hay trong giai đoạn này, mặt trời duy trì tốc độ hoạt động vừa phải, ổn định, phát ra một loạt các vụ bùng phát nhỏ loại C mà không gây ra bất kỳ vụ phun trào đáng kể nào hướng về trái đất.

Tin mới nhất về bão mặt trời hôm nay 16.12: Có tấn công trái đất trở lại? - Ảnh 1.

Bão mặt trời hôm nay 16.12 có nghiêm trọng?

ẢNH: NASA

Sự kiện mạnh nhất trong khoảng thời gian này là vụ bùng phát C2.3 từ vùng hoạt động AR4307. Mặc dù có một vụ nổ sóng radio loại II và một vụ phóng khối lượng vành nhật hoa (CME) từ ngay phía ngoài rìa tây nam vào đầu ngày, tất cả các CME được quan sát đều nằm ngoài đường nối mặt trời - trái đất một cách an toàn, vì vậy không có tác động trực tiếp nào được dự đoán.

Trong khi đó, trái đất vẫn chịu ảnh hưởng của luồng gió mặt trời đang suy yếu từ một lỗ vành nhật hoa, giữ cho điều kiện địa từ yên tĩnh và hạn chế hiện tượng cực quang ở các vùng vĩ độ cao thông thường như miền bắc Canada, Iceland và miền bắc Scandinavia.

Tuy nhiên, ngôi sao của chúng ta vẫn không ngừng hoạt động, các nhà dự báo vẫn theo dõi sát sao AR4307 và các vùng lân cận, nơi vẫn giữ đủ độ phức tạp từ trường để tạo ra các vụ bùng phát loại M riêng lẻ trong những ngày tới.

Bão mặt trời hôm nay 16.12 được chuyên gia dự đoán thế nào?

Hoạt động mặt trời dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp đến trung bình, với khả năng tiếp tục xảy ra các vụ bão mặt trời loại M riêng lẻ. Chuyên gia nhấn mạnh xác suất 25% xảy ra các vụ bùng phát loại M vào ngày 15 - 17.12, chủ yếu đến từ vùng hoạt động mặt trời AR4307 cùng một số tác động phụ có thể đến từ vết đen AR4304 và vùng hoạt động mặt trời AR4309 đang hình thành.

Xác suất xảy ra một vụ bùng phát cấp X trong 3 ngày tới là thấp nhưng không phải bằng không (1%). Chuyên gia cho biết không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra sự kiện như vậy trong khi vết đen AR4307 vẫn đang tiếp tục phát triển.

Dự báo ngày 16.12, ảnh hưởng của lỗ vành nhật hoa đầu tiên tiếp tục suy yếu, nhưng các nhà dự báo lưu ý sự tiếp cận của dòng điện tốc độ cao từ lỗ nhật hoa thứ hai. Khi dòng điện này bắt đầu tương tác với trái đất vào cuối ngày, có một xác suất nhỏ xảy ra bão địa từ G1 (nhỏ).

Tin mới nhất về bão mặt trời hôm nay 16.12: Có tấn công trái đất trở lại? - Ảnh 2.

Ảnh chụp mặt trời ở Việt Nam

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Nếu điều đó xảy ra, cực quang có thể trở nên hoạt động mạnh hơn trong thời gian ngắn và có thể được nhìn thấy từ các địa điểm như Reykjavik, miền bắc Scotland và vùng ven biển phía nam Alaska.

Dự báo ngày 17.12 tới, ảnh hưởng của luồng gió tốc độ cao thứ hai dự kiến sẽ đạt đỉnh. Chuyên gia cho biết có khả năng bão mặt trời ở mức “yên tĩnh”, khả năng tiếp tục có những giai đoạn hoạt động mạnh và khả năng xảy ra bão mặt trời cấp G1 (nhỏ) ở mức thấp.

Những cơn bão mặt trời ở mức nhỏ G1 này tiếp tục ít có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam vì chúng ta ở xa vùng cực.

Tin liên quan

Tin bão mặt trời hôm nay 13.12: Chuyên gia gọi là 'tuần lễ kỳ lạ', vì sao?

Tin bão mặt trời hôm nay 13.12: Chuyên gia gọi là 'tuần lễ kỳ lạ', vì sao?

Liên quan tới bão mặt trời, chuyên gia cho rằng đây là 'tuần lễ kỳ lạ' đối với việc quan sát cực quang. Vì sao như vậy? Tình hình bão mặt trời hôm nay 13.12 thế nào?

Bão mặt trời 3 ngày liên tiếp: Tình hình hôm nay 14.12 thế nào?

Tin bất ngờ về bão mặt trời hôm nay 15.12: Mặt trời… 'nghỉ ngơi'

Khám phá thêm chủ đề

bão mặt trời bão mặt trời hôm nay 16/12 bão mặt trời 16/12 dự báo bão mặt trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận