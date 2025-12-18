Bão mặt trời hôm nay 18.12: Vụ nổ khổng lồ trên mặt trời, chuyện gì xảy ra?

Thông tin mới nhất về tình hình bão mặt trời, EarthSky.com cho biết một vụ nổ lớn trên mặt trời đã được quan sát thấy ở đường chân trời phía đông bắc. Tuy nhiên, việc không có hiện tượng bùng phát năng lượng mặt trời nào ở phía trái đất liên quan đến sự kiện này, có nghĩa là vụ nổ dữ dội xảy ra ở phía xa của mặt trời.

Dự báo tình hình bão mặt trời hôm nay 18.12 thế nào? ẢNH: NASA

Sự kiện này tạo ra một vầng ánh sáng tuyệt đẹp. Khối vật chất mặt trời, hay còn gọi là sự phóng khối lượng nhật hoa (CME) không hướng về phía trái đất vì vụ nổ xảy ra ở phía xa của ngôi sao chúng ta.

Theo vị trí của vầng ánh sáng được các nhà nghiên cứu quan sát được trên đường chân trời phía đông bắc, vùng hoạt động tạo ra nó có thể quay vào tầm nhìn của chúng ta trong những ngày tới.

Dự báo tình hình bão mặt trời hôm nay 18.12 thế nào?

Các nhà nghiên cứu dự đoán nhiều ngày tới sẽ có hoạt động mạnh hơn ở phía mặt trời mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất. Trong khi đó, hiện tại, góc nhìn mặt trời mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất đang "tạm nghỉ" với hoạt động bùng phát năng lượng mặt trời thấp.

Theo chuyên gia, hoạt động mặt trời dự kiến sẽ tiếp tục ở mức thấp, với xác suất nhỏ xảy ra các vụ bão mặt trời loại M (mức độ vừa phải) riêng lẻ. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 15% khả năng xảy ra các vụ bùng phát năng lượng mặt trời loại M chủ yếu do AR4307 gây ra. Xác suất xảy ra bão mặt trời loại X (mạnh) trong 3 ngày tới vẫn ở mức thấp (khoảng 1%).

Bão mặt trời ngày 18.12: Vụ nổ khổng lồ trên mặt trời, chuyện gì xảy ra?

Bão mặt trời nhỏ không ảnh hưởng tới Việt Nam ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Dự báo hôm nay 18.12, tình hình bão mặt trời từ không ổn định đến hoạt động mạnh khi gió mặt trời nhanh từ lỗ vành nhật hoa có thể bắt đầu đẩy các điều kiện địa từ lên cao.

Có khả năng xảy ra bão địa từ cấp G1 (nhỏ) vào cuối ngày và có thể có cơ hội quan sát hoạt động cực quang. Ngày mốt, 19.12, tình hình ổn định khi ảnh hưởng của gió mặt trời bắt đầu suy yếu dần.

Theo những dự báo trên, dù một vụ nổ lớn trên mặt trời đã được quan sát thấy ở đường chân trời phía đông bắc nhưng không ảnh hưởng tới trái đất chúng ta. Với những đất nước ở xa cực như Việt Nam, những cơn bão mặt trời G1 dự báo có thể xuất hiện hôm nay cũng không đáng lo ngại.