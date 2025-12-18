Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bão mặt trời hôm nay 18.12: Vụ nổ khổng lồ trên mặt trời, chuyện gì xảy ra?

Cao An Biên
Cao An Biên
18/12/2025 06:30 GMT+7

Một vụ nổ lớn trên mặt trời vừa được quan sát thấy ở đường chân trời phía đông bắc. Chuyên gia dự báo tình hình bão mặt trời hôm nay 18.12 thế nào?

Thông tin mới nhất về tình hình bão mặt trời, EarthSky.com cho biết một vụ nổ lớn trên mặt trời đã được quan sát thấy ở đường chân trời phía đông bắc. Tuy nhiên, việc không có hiện tượng bùng phát năng lượng mặt trời nào ở phía trái đất liên quan đến sự kiện này, có nghĩa là vụ nổ dữ dội xảy ra ở phía xa của mặt trời.

Bão mặt trời hôm nay 18.12: Vụ nổ khổng lồ trên mặt trời, chuyện gì xảy ra? - Ảnh 1.

Dự báo tình hình bão mặt trời hôm nay 18.12 thế nào?

ẢNH: NASA

Sự kiện này tạo ra một vầng ánh sáng tuyệt đẹp. Khối vật chất mặt trời, hay còn gọi là sự phóng khối lượng nhật hoa (CME) không hướng về phía trái đất vì vụ nổ xảy ra ở phía xa của ngôi sao chúng ta.

Theo vị trí của vầng ánh sáng được các nhà nghiên cứu quan sát được trên đường chân trời phía đông bắc, vùng hoạt động tạo ra nó có thể quay vào tầm nhìn của chúng ta trong những ngày tới.

Dự báo tình hình bão mặt trời hôm nay 18.12 thế nào?

Các nhà nghiên cứu dự đoán nhiều ngày tới sẽ có hoạt động mạnh hơn ở phía mặt trời mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất. Trong khi đó, hiện tại, góc nhìn mặt trời mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất đang "tạm nghỉ" với hoạt động bùng phát năng lượng mặt trời thấp.

Theo chuyên gia, hoạt động mặt trời dự kiến sẽ tiếp tục ở mức thấp, với xác suất nhỏ xảy ra các vụ bão mặt trời loại M (mức độ vừa phải) riêng lẻ. Các nhà nghiên cứu ước tính hiện có 15% khả năng xảy ra các vụ bùng phát năng lượng mặt trời loại M chủ yếu do AR4307 gây ra. Xác suất xảy ra bão mặt trời loại X (mạnh) trong 3 ngày tới vẫn ở mức thấp (khoảng 1%).

Bão mặt trời ngày 18.12: Vụ nổ khổng lồ trên mặt trời, chuyện gì xảy ra?

Bão mặt trời hôm nay 18.12: Vụ nổ khổng lồ trên mặt trời, chuyện gì xảy ra? - Ảnh 2.

Bão mặt trời nhỏ không ảnh hưởng tới Việt Nam

ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Dự báo hôm nay 18.12, tình hình bão mặt trời từ không ổn định đến hoạt động mạnh khi gió mặt trời nhanh từ lỗ vành nhật hoa có thể bắt đầu đẩy các điều kiện địa từ lên cao.

Có khả năng xảy ra bão địa từ cấp G1 (nhỏ) vào cuối ngày và có thể có cơ hội quan sát hoạt động cực quang. Ngày mốt, 19.12, tình hình ổn định khi ảnh hưởng của gió mặt trời bắt đầu suy yếu dần.

Theo những dự báo trên, dù một vụ nổ lớn trên mặt trời đã được quan sát thấy ở đường chân trời phía đông bắc nhưng không ảnh hưởng tới trái đất chúng ta. Với những đất nước ở xa cực như Việt Nam, những cơn bão mặt trời G1 dự báo có thể xuất hiện hôm nay cũng không đáng lo ngại.

Khám phá thêm chủ đề

bão mặt trời bão mặt trời ngày 18/12 bão mặt trời hôm nay Mặt trời vụ nổ trên mặt trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận