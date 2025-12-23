Mercedes-Benz trưng bày tại JW Marriott Hà Nội mùa Giáng sinh

Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội chiêm ngưỡng những mẫu sedan sang trọng bậc nhất của thương hiệu ngôi sao ba cánh, mà còn là điểm đến trải nghiệm lái thử dành cho cả gia đình trong dịp Giáng sinh.

Điểm hẹn mùa lễ hội giữa không gian sang trọng

Được đặt tại một trong những khách sạn 5 sao mang tính biểu tượng của thủ đô, khu vực trưng bày được thiết kế hài hòa với không gian kiến trúc hiện đại và tinh tế của JW Marriott Hà Nội. Những chi tiết trang trí mang sắc màu lễ hội tạo nên bối cảnh ấm áp, sang trọng, nơi hai mẫu sedan Mercedes-Benz trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Theo đại diện Mercedes-Benz Việt Nam, sự kiện được tổ chức với mong muốn mang trải nghiệm xe sang đến gần hơn với khách hàng trong bối cảnh đời sống đô thị hiện đại, nơi việc thưởng lãm xe không chỉ gắn với showroom trưng bày truyền thống mà còn hòa quyện vào nhịp sống, văn hóa và những khoảnh khắc sum vầy cuối năm.

Mercedes-Benz S 450 Luxury - Chuẩn mực của đẳng cấp và sự tinh tế

Xuất hiện tại không gian của JW Marriott là Mercedes-Benz S 450 Luxury, mẫu sedan hạng sang hàng đầu được xem như hình mẫu cho sự sang trọng biểu tượng của thương hiệu. Thuộc dòng S-Class, S 450 Luxury giữ vai trò dẫn dắt về công nghệ, sự tiện nghi và vị thế trong dải sản phẩm Mercedes-Benz.

S-Class là dòng xe flagship dẫn đầu của thương hiệu Mercedes-Benz

Ngoại hình của S 450 Luxury gây ấn tượng với tỷ lệ thân xe dài, các đường nét mềm mại nhưng dứt khoát, kết hợp lưới tản nhiệt đặc trưng và biểu tượng ngôi sao ba cánh đặt trên nắp capo - chi tiết thể hiện sự đẳng cấp của dòng sedan đầu bảng. Tổng thể thiết kế toát lên vẻ uy nghi, lịch lãm, phù hợp với hình ảnh của các doanh nhân và khách hàng đề cao giá trị thẩm mỹ truyền thống song hành cùng công nghệ.

Bên trong khoang nội thất, S 450 Luxury tiếp tục khẳng định vị thế bằng không gian rộng rãi, chất liệu da Nappa cao cấp, kết hợp ốp gỗ open-pore và kim loại, song hành cùng triết lý thiết kế hướng đến sự thoải mái tối đa cho hành khách.

Không chỉ người lái mà hành khách phía sau trên Mercedes S450 Luxury cũng được ưu ái tối đa bởi hàng loạt tiện ích đẳng cấp như ghế thương gia phía sau ngả sâu, có bệ đỡ chân, massage đá nóng và điều chỉnh điện toàn bộ, điều hòa 4 vùng độc lập tích hợp lọc khí cao cấp và ion hóa không khí - giữ không gian luôn trong lành, HUD hỗ trợ hiển thị AR, cùng hệ thống giải trí cao cấp cho hàng ghế sau với 2 màn hình 11.6 inch.

Đây là một trong những chiếc xe hiếm hoi mà mỗi vị trí ngồi đều mang lại cảm giác như đang trải nghiệm một chuyến bay hạng nhất

Về công nghệ, S-Class từ lâu được xem là nơi Mercedes-Benz giới thiệu những giải pháp tiên phong về an toàn và hỗ trợ người lái, tích hợp đầy đủ các công nghệ an toàn chủ động & bị động hàng đầu, góp phần định hình chuẩn mực cho toàn ngành công nghiệp ô tô hạng sang.

E 200 Exclusive - Biểu tượng vừa bước sang chương mới

Song hành cùng S 450 Luxury tại không gian trưng bày là E 200 Exclusive, mẫu sedan vừa được Mercedes-Benz Việt Nam ra mắt vào tháng 10.2025. Thuộc thế hệ mới nhất của dòng E-Class, E 200 Exclusive mang đến cách tiếp cận tinh tế hơn, kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản và những cập nhật hiện đại.

Thiết kế ngoại thất của E 200 Exclusive nổi bật với phong cách thanh lịch, nhấn mạnh vào các đường nét cân đối và chi tiết mạ chrome tinh xảo. Phiên bản Exclusive hướng đến hình ảnh cổ điển, trang nhã - một lựa chọn dành cho những khách hàng yêu thích sự lịch lãm, chuẩn mực đã làm nên tên tuổi của E-Class trong nhiều thập kỷ.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng tối giản nhưng hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người dùng và sự tiện nghi trong sử dụng hàng ngày. Những cải tiến về công nghệ hỗ trợ lái, kết nối và an toàn giúp E 200 Exclusive đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của khách hàng đô thị, doanh nhân và các gia đình trẻ.

Mercedes-Benz E-Class (W214) từng được tổ chức Euro NCAP vinh danh với danh hiệu "Best Performer" - mẫu xe an toàn nhất trong năm, trở thành chuẩn mực mới về an toàn toàn diện trong ngành ô tô toàn cầu.

Trong dải sản phẩm Mercedes-Benz, trong suốt lịch sử 75 năm của E-Class, mẫu xe này từ lâu được xem là "trái tim" của thương hiệu, cân bằng giữa tính sang trọng, khả năng vận hành và tính thực tiễn - yếu tố giúp dòng xe này luôn giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Trải nghiệm cho cả gia đình và cơ hội lái thử

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, sự kiện còn mang đến cơ hội lái thử E-Class thế hệ mới, giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận những nâng cấp về vận hành và công nghệ. Đây được xem là điểm nhấn dành cho những ai đang cân nhắc lựa chọn một mẫu sedan sang trọng cho nhu cầu cá nhân hoặc gia đình.

Trong bối cảnh mùa lễ hội cuối năm, việc kết hợp tham quan xe sang với không gian nghỉ dưỡng, ẩm thực và mua sắm tại JW Marriott Hà Nội hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho các gia đình, cặp đôi và nhóm bạn.

Diễn ra từ 24 - 28.12, sự kiện trưng bày S 450 Luxury và E 200 Exclusive không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm, mà còn là lời mời dành cho công chúng đến thưởng lãm những giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi Mercedes-Benz: sự sang trọng, tinh tế và không ngừng đổi mới.

Trong không gian ấm áp của mùa Giáng sinh, những mẫu sedan biểu tượng của thương hiệu Đức mang đến một góc nhìn khác về xe sang - không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là một phần của phong cách sống hiện đại, đẳng cấp.