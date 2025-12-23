Nhiều ngõ hẻm, tuyến đường rực sáng lung linh, dây đèn giăng khắp lối

Ánh sáng từ những dây đèn led, hang đá, cây thông Noel... đã biến các con hẻm trở thành nơi thu hút người dân dạo chơi, chụp ảnh.

Hang đá phía trước một ngôi nhà trên đường Nguyễn Trường Tộ được thắp sáng lung linh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một gia đình dừng chân trước hang đá trên đường Thành Công (Q.Tân Phú cũ) ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Khi trời sập tối, men theo các con hẻm ở quận Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình (cũ), chúng tôi dễ dàng cảm nhận không khí Giáng sinh len lỏi trong từng góc phố. Những dây đèn led được giăng kín từ đầu hẻm đến cuối hẻm, treo cao trên đầu như một “vòm trời ánh sáng” với đủ gam màu xanh, vàng, tím, đỏ đan xen.

Bên cạnh đó là những hang đá được dựng công phu ngay trước cửa nhà hay ngay đầu hẻm. Có nơi còn dựng thêm thác nước, cây thông Noel nhỏ, tạo nên một tiểu cảnh sinh động.

Hang đá và những dây đèn led nhiều màu được trang trí tại một con hẻm trên đường Đồng Đen ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cây thông, hang đá được đặt ngay trước cửa nhà ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại giao lộ Nguyễn Trường Tộ và Ích Thiện (Q.Tân Phú cũ), một mô hình hang đá kết hợp cây thông thu hút đông người dừng chân. Chủ nhà còn bật nhạc Giáng sinh rộn ràng, khiến người đi đường không khỏi tò mò ghé lại chụp ảnh.

Chủ nhân của không gian này là anh Hoàng Minh Quân. Anh cho biết năm nào đến dịp Noel cũng tự tay trang trí nhà cửa để góp phần tạo không khí lễ hội cho khu phố. “Mỗi năm tôi làm một kiểu khác nhau. Năm nay tôi bắt tay vào làm từ giữa tháng 12, mất khoảng 3 ngày để hoàn thiện rồi lên đèn. Thấy mọi người dừng lại chụp ảnh, đặc biệt là các em nhỏ rất thích thú, tôi vui lắm,” anh Quân chia sẻ.

Cây thông và hang đá phía trước nhà do tự tay anh Quân trang trí ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Là người Công giáo nên với anh Quân, Giáng sinh còn là dịp để lan tỏa niềm vui, sự sẻ chia. Do đó, anh cho biết sẽ chuẩn bị thêm những phần quà nhỏ tặng trẻ em trong đêm Noel khi ghé đến nhà.

Không chỉ ở một vài hộ gia đình, nhiều tuyến đường trong khu vực này như: Thành Công, Nguyễn Hậu, Nguyễn Trường Tộ… cũng đồng loạt thắp sáng. Những dây đèn led được mắc cao, tạo nên khung cảnh lung linh phủ kín cả con đường. Ai đi ngang đây cũng di chuyển chậm lại, tranh thủ ngước nhìn khung cảnh này.

Con đường Thành Công được thắp sáng bởi rất nhiều dây đèn led ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ở trọ gần khu vực này, Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cho biết những ngày cận Noel, chỉ cần bước ra khỏi phòng trọ là đã cảm nhận được không khí rộn ràng. “Buổi tối tụi mình hay rủ nhau đi bộ dọc các con hẻm, vừa ngắm đèn vừa nghe nhạc Noel, cảm giác rất dễ chịu. Ở phòng mở cửa sổ ra cũng nhìn thấy được những con đường được giăng đèn đầy màu sắc”, Trâm nói.

Cùng chung cảm xúc, Nguyễn An Thơ, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết dù đường phố những ngày cuối năm khá đông đúc nhưng cô vẫn thích ra ngoài dạo chơi. Gặp Thơ tại Nhà thờ Đức Bà, cô nàng chia sẻ: “Mấy ngày này đi ra đường là thấy không khí Noel ngập tràn khắp nơi. Buổi tối mà đi vào những con hẻm được giăng dây đèn phía trên là không muốn ra, đang chạy xe cũng phải dừng lại để tranh thủ chụp vài tấm ảnh”.

Hang đá, cây thông được đặt ở đầu một con hẻm trên đường Đồng Đen ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại nhiều con hẻm trên đường Đồng Đen (Q.Tân Bình cũ), ánh đèn nhiều màu giăng kín cùng những cây thông trước nhà hay hang đá nhỏ đã khiến không gian nhỏ hẹp trở nên ấm áp, sinh động hơn.

Hẻm 561 Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp cũ) luôn thu hút đông người mỗi dịp Giáng sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Các con hẻm quanh xóm đạo ở Q.Gò Vấp cũ được trang hoàng đèn led lung linh ẢNH: THẢO PHƯƠNG