Một địa điểm check-in với 'view triệu đô' thu hút rất đông người vào buổi tối

Ghi nhận của chúng tôi tối 7.12, công viên xếp chữ Marina Park vô cùng náo nhiệt. Vài ngày gần đây nơi này càng thu hút nhiều người đến check-in hơn bởi vào buổi tối, những khối chữ 3D lớn được thắp sáng có những màu sắc sặc sỡ. Hơn nữa, ngồi ở đây có thể tận hưởng không gian thoáng mát ngay cạnh sông Sài Gòn, ngắm được tàu thuyền đi lại trên sông, cầu Ba Son và cả những tòa nhà biểu tượng của thành phố.

Nhiều người đang ngồi hóng mát, chụp ảnh với những khối chữ phát sáng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Buổi tối, khu vực này thu hút rất đông người ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang đứng chụp ảnh tại đây, Nguyễn An Linh Thoại, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, thích thú chia sẻ: “Cuối tuần mình thường hay đi dạo, hóng mát ở trung tâm thành phố, hôm nay thấy địa điểm này mới và nhiều màu sắc nên ghé thử. Cảm giác khá thú vị, vui nữa. Mà đúng là cuối tuần mọi người đến đông thật”.

Linh Thoại chụp ảnh với những khối chữ phát sáng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cách đó không xa, chị Bùi Thị Ngọc Ánh (34 tuổi) và bạn cũng đang liên tục tạo dáng chụp hình. Chị Ngọc Ánh cho biết thấy nơi này “hot rần rần” trên mạng vài ngày gần đây nên tranh thủ đến trải nghiệm: “Tôi xem clip thấy nhiều góc đẹp lắm nên phải đến ngay. Không khí ở đây nhộn nhịp, vui vẻ. Đến đây mình cảm nhận rõ sự sôi động và nhịp sống hiện đại của thành phố”.

Chị Ngọc Ánh (bìa trái) cho biết không thể bỏ lỡ địa điểm đang hot này ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Còn Lê Duy Hoàng Lân, một sinh viên của Trường ĐH Công thương, cho biết là người “nghiện” các tọa độ check-in mới nên không thể bỏ qua địa điểm này. “Không khí đông vui lắm, chắc tại mới nên mọi người đến rất đông. Mình vốn thích những không gian ngoài trời như thế này nên thấy rất dễ chịu. Đứng ở đây còn có thể ngắm được rất nhiều view triệu đô”, Hoàng Lân chia sẻ.

Càng về đêm càng có đông người, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ trải thảm ngồi trên bãi cỏ, con trẻ chạy nhảy, người lớn ngồi trò chuyện, ăn uống nhẹ giữa làn gió mát từ sông thổi vào. Từ góc nào cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc điện thoại giơ lên ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Nhiều người thích thú tạo dáng chụp ảnh với những khối chữ phát sáng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một người phụ nữ tranh thủ chụp lại khoảnh khắc khi cầu Ba Son lên đèn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Mất gần một tiếng đồng hồ mới đến được nơi đây vì kẹt xe, chị Kim Liên (35 tuổi), ngụ tại TP.HCM vẫn tỏ ra hài lòng khi nhìn quanh khu công viên sáng rực. “Đường đông lắm nên đi lâu, nhưng bù lại không gian ở đây đẹp và thoáng. Tôi thấy những khối chữ phát sáng này khá lạ mắt, cũng hay hay. Ở đây mọi người cũng ngồi hóng mát rất đông vui”, chị Liên chia sẻ.

Chị Kim Liên cho biết địa điểm này khá thú vị và thoáng mát ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Từ những bước chân rộn ràng trên bãi cỏ cho đến những khối chữ 3D đầy sắc màu phản chiếu xuống mặt sông, Marina Park đang dần trở thành “góc thành phố” mà người trẻ không thể bỏ qua. Không chỉ để chụp ảnh, nơi đây còn là một không gian đêm đầy năng lượng – nơi ai cũng có thể cảm nhận nhịp sống sôi động, phóng khoáng của Sài Gòn theo cách rất riêng.