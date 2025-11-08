Quán cà phê hot nhất TP.HCM: Ngồi giữa vườn nho sai quả, tha hồ check-in sống ảo

Ở P.Thới An, TP.HCM (Q.12 cũ), xuất hiện một địa điểm mới mẻ thu hút đông đảo người đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh. Không gian quán được bao phủ bởi những giàn nho xanh mát, từng chùm nho trĩu quả.

Uống cà phê dưới giàn nho ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ghi nhận của chúng tôi, sáng cuối tuần vườn nho rất đông khách. Với nhiều người trẻ, vườn nho này trở thành điểm hẹn lý tưởng trong ngày nghỉ. Nguyễn Thị Trúc Loan, sinh viên Trường ĐH Thủy Lợi, cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình đến vườn nho để tham quan, xem trên mạng thấy lạ nên muốn đến thử. Nho rất sai trái, từng chùm rất đẹp. Tiếc là nho chưa chín hẳn nên chưa được hái”.

Những chùm nho đang dần chín ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Vườn nho sai trĩu trái ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đi gần 20 km để đến đây, Đoàn Trung Nguyên (25 tuổi, ngụ TP.HCM), chia sẻ: “Ở quê mình cũng chưa thấy ai trồng được vườn nho thế này. Không gian khá mát mẻ, giá nước ở đây hợp lý. Cuối tuần đến đây cảm giác như trút hết stress”.

Trung Nguyên đi gần 20 km để đến tham quan vườn nho ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với nhiều bạn trẻ, uống cà phê trong vườn nho là trải nghiệm thú vị ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Là người yêu thích chụp ảnh và cũng mê nho, Lê Nguyễn Hồng Hạnh (25 tuổi, giáo viên mầm non tại TP.HCM), bộc bạch: “Không ngờ ngay giữa thành phố lại có thể trồng được cả vườn nho. Được ngồi giữa giàn nho uống nước, ngắm quả, chụp ảnh, cảm giác rất thú vị. Dù đi một mình nhưng mình vẫn thấy vui”.Không chỉ giới trẻ, nhiều người ở độ tuổi trung niên cũng tranh thủ tìm đến đây để “giải nhiệt” sau giờ làm.

Hồng Hạnh thích thú chụp ảnh với những chùm nho ẢNH: THẢO PHƯƠNG



Thích thú chụp ảnh hết góc này đến góc khác, chị Nguyễn Thị Thu (ngụ đường Tô Ngọc Vân, P.An Hội Đông, TP.HCM), trước đây là P.16, Q.Gò Vấp, kể: “Vừa tan làm là tôi tranh thủ chạy đến đây. Không gian mát mẻ, dễ chịu. Ở thành phố mà có nơi thế này thì còn gì bằng”.





Vườn nho đang thu hút nhiều người đến tham quan ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chủ nhân của khu vườn độc đáo này là anh Lê Văn Hồng, quê ở Ninh Thuận cũ, vùng đất vốn nổi tiếng với những giàn nho xanh mướt. Từng là hướng dẫn viên du lịch, nhưng tình yêu với cây nho quê nhà khiến anh Hồng quyết định mang hình ảnh ấy vào giữa đô thị.

"Nghề nông như đã ăn vào máu, tôi muốn vừa gìn giữ nét đặc trưng của quê hương, vừa kết hợp với chuyên môn du lịch của mình. Từ đó, mô hình vườn nho này ra đời”, anh Hồng chia sẻ.





Khách đến đây có thể thưởng thức mật nho ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người còn mua nho mang về ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo anh Hồng, vườn nho chỉ mới mở cửa đón khách được vài ngày, nhưng lượng người đến tham quan đã vượt ngoài mong đợi. “Có ngày cao điểm lên đến cả nghìn lượt khách. Mọi người đến chụp ảnh, uống nước, tìm hiểu cách trồng nho… Thấy ai cũng vui, tôi cũng thấy hạnh phúc”, anh nói.





Theo anh Hồng, hiện tại vườn có 7 loại nho ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hiện tại, vườn nho mở cửa từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối, và đặc biệt miễn phí vé tham quan. Ngoài khu vực cà phê, anh Hồng còn dự định mở thêm khu trải nghiệm hái nho, tìm hiểu quy trình chăm sóc cây.