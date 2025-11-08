Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Quán cà phê hot nhất TP.HCM: Ngồi giữa vườn nho sai quả, tha hồ check-in sống ảo

Thảo Phương
08/11/2025 14:44 GMT+7

Giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp, ít ai ngờ lại có một quán cà phê độc đáo được bao phủ bởi những giàn nho xanh mát, trĩu quả. Tại đây, bạn có thể vừa nhâm nhi ly nước mát lạnh, vừa ngắm nhìn từng chùm nho chín mọng đung đưa trên đầu, tận hưởng không gian mát lành và tha hồ check-in sống ảo cực chất.

Ở P.Thới An, TP.HCM (Q.12 cũ), xuất hiện một địa điểm mới mẻ thu hút đông đảo người đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh. Không gian quán được bao phủ bởi những giàn nho xanh mát, từng chùm nho trĩu quả.

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 1.

Uống cà phê dưới giàn nho

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 2.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ghi nhận của chúng tôi, sáng cuối tuần vườn nho rất đông khách. Với nhiều người trẻ, vườn nho này trở thành điểm hẹn lý tưởng trong ngày nghỉ. Nguyễn Thị Trúc Loan, sinh viên Trường ĐH Thủy Lợi, cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình đến vườn nho để tham quan, xem trên mạng thấy lạ nên muốn đến thử. Nho rất sai trái, từng chùm rất đẹp. Tiếc là nho chưa chín hẳn nên chưa được hái”.

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 3.

Những chùm nho đang dần chín

Những chùm nho đang dần chín

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 4.

Vườn nho sai trĩu trái

Vườn nho sai trĩu trái

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đi gần 20 km để đến đây, Đoàn Trung Nguyên (25 tuổi, ngụ TP.HCM), chia sẻ: “Ở quê mình cũng chưa thấy ai trồng được vườn nho thế này. Không gian khá mát mẻ, giá nước ở đây hợp lý. Cuối tuần đến đây cảm giác như trút hết stress”.

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 5.

Trung Nguyên đi gần 20 km để đến tham quan vườn nho

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 6.

Với nhiều bạn trẻ, uống cà phê trong vườn nho là trải nghiệm thú vị

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Là người yêu thích chụp ảnh và cũng mê nho, Lê Nguyễn Hồng Hạnh (25 tuổi, giáo viên mầm non tại TP.HCM), bộc bạch: “Không ngờ ngay giữa thành phố lại có thể trồng được cả vườn nho. Được ngồi giữa giàn nho uống nước, ngắm quả, chụp ảnh, cảm giác rất thú vị. Dù đi một mình nhưng mình vẫn thấy vui”.Không chỉ giới trẻ, nhiều người ở độ tuổi trung niên cũng tranh thủ tìm đến đây để “giải nhiệt” sau giờ làm. 

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 7.

Hồng Hạnh thích thú chụp ảnh với những chùm nho

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thích thú chụp ảnh hết góc này đến góc khác, chị Nguyễn Thị Thu (ngụ đường Tô Ngọc Vân, P.An Hội Đông, TP.HCM), trước đây là P.16, Q.Gò Vấp, kể: “Vừa tan làm là tôi tranh thủ chạy đến đây. Không gian mát mẻ, dễ chịu. Ở thành phố mà có nơi thế này thì còn gì bằng”.


Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 8.

Vườn nho đang thu hút nhiều người đến tham quan

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 9.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chủ nhân của khu vườn độc đáo này là anh Lê Văn Hồng, quê ở Ninh Thuận cũ, vùng đất vốn nổi tiếng với những giàn nho xanh mướt. Từng là hướng dẫn viên du lịch, nhưng tình yêu với cây nho quê nhà khiến anh Hồng quyết định mang hình ảnh ấy vào giữa đô thị. 

"Nghề nông như đã ăn vào máu, tôi muốn vừa gìn giữ nét đặc trưng của quê hương, vừa kết hợp với chuyên môn du lịch của mình. Từ đó, mô hình vườn nho này ra đời”, anh Hồng chia sẻ.


Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 10.

Khách đến đây có thể thưởng thức mật nho

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 11.

Nhiều người còn mua nho mang về

Nhiều người còn mua nho mang về

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo anh Hồng, vườn nho chỉ mới mở cửa đón khách được vài ngày, nhưng lượng người đến tham quan đã vượt ngoài mong đợi. “Có ngày cao điểm lên đến cả nghìn lượt khách. Mọi người đến chụp ảnh, uống nước, tìm hiểu cách trồng nho… Thấy ai cũng vui, tôi cũng thấy hạnh phúc”, anh nói.


Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 12.

Theo anh Hồng, hiện tại vườn có 7 loại nho

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đến nơi này ngồi uống cà phê dưới vườn nho sai quả ngay giữa thành phố- Ảnh 13.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hiện tại, vườn nho mở cửa từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối, và đặc biệt miễn phí vé tham quan. Ngoài khu vực cà phê, anh Hồng còn dự định mở thêm khu trải nghiệm hái nho, tìm hiểu quy trình chăm sóc cây.

Khám phá thêm chủ đề

vườn nho chụp ảnh giới trẻ trải nghiệm
