Chàng trai miền Tây 'bắt' nho miền Trung bén rễ trên đất phù sa để làm du lịch

Vườn nho của anh Tuân rộng 5.000 m2, thuộc xã Đông Thuận (trước đây là xã Đông Bình, H.Thới Lai, Cần Thơ). Nơi đây đang là điểm đến tham quan, chụp ảnh lý tưởng của đông đảo khách du lịch vào dịp cuối tuần.

Nho Ninh Thuận bén rễ trên đất Cần Thơ Nhờ đam mê và kiên trì, anh Tuân đã làm cho nho Ninh Thuận bén rễ ở Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Vừa làm nông, vừa làm du lịch

Anh Tuân từng có nhiều năm trồng các loại cây ăn trái. Mong muốn tìm hướng đi mới giữa lúc giá nông sản bấp bênh, năm 2022, anh quyết định đưa giống nho Ninh Thuận về vùng đất phù sa màu mỡ của Cần Thơ để thử nghiệm.

Anh Tuân đem nho từ Ninh Thuận về Cần Thơ trồng để làm du lịch sinh thái

ẢNH: DUY TÂN

"Ban đầu rất nhiều khó khăn, từ khâu tạo cành, xử lý ra hoa đến chăm sóc. Khí hậu miền Tây ẩm ướt nên cây phát triển không đồng đều, sâu bệnh nhiều. Tôi kiên trì đọc tài liệu, học hỏi người đi trước và dần rút ra kỹ thuật phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây", anh Tuân kể.

Sau hơn 1 năm trồng thử nghiệm, các giống nho như Bali, ngón tay đen, ngón tay đỏ… bắt đầu thích nghi, cho trái ngọt và sai. Từ thành công bước đầu, anh Tuân mở rộng diện tích lên 5.000 m2 và phát triển mô hình "vườn mở cửa" kết hợp du lịch trải nghiệm. Hiện, khu vườn của anh trồng hơn 10 loại nho, trong đó có nho kẹo, hạ đen, nho đỏ…

Du khách đến tham quan vườn nho của anh Tuân ẢNH: DUY TÂN

Điểm đặc biệt của vườn nho là không thu phí vào cổng. Du khách đến đây tự do tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái nho và mua nho tại chỗ. Nhờ vậy, lượng khách đổ về ngày càng đông, đặc biệt vào các dịp lễ, cuối tuần và mùa nho chín.

Anh Tuân cho biết, mỗi năm, vườn có 2 vụ chính. Vụ tết, anh để toàn bộ diện tích ra trái, mỗi ngày thu hút từ 100 - 200 khách. Vụ sau tết, anh để trái rải rác theo từng giàn, kéo dài thời gian phục vụ du khách, trung bình 40 khách/ngày.

Giống nho kẹo trong vườn của anh Tuân ẢNH: DUY TÂN

Giá bán nho tại vườn từ 120.000 - 200.000 đồng/kg (tùy loại và theo giá thị trường). "Do bán tại chỗ, không qua thương lái nên tôi chủ động về giá, không sợ bị ép. Du khách cũng yên tâm về chất lượng vì được tận mắt thấy quy trình trồng trọt", anh Tuân nói.

Bên cạnh đó, anh còn đầu tư sản xuất nho chậu bonsai, vừa đẹp mắt vừa có thể thu hoạch trái trong những vụ tiếp theo. Sản phẩm này đã có nhiều khách hàng đặt mua, dù chưa đến mùa.

Hướng đi tiềm năng cho nông nghiệp địa phương

Theo anh Tuân, ngoài yếu tố kỹ thuật, điều làm nên thành công của mô hình này chính là việc thay đổi tư duy sản xuất. Không chỉ bán nông sản mà còn bán trải nghiệm, dịch vụ gắn với nông nghiệp.

Du khách thích thú tạo dáng chụp ảnh với vườn nho sum suê trái ẢNH: DUY TÂN

Hiện tại, vườn nho của anh áp dụng phương pháp canh tác kết hợp giữa hữu cơ và vô cơ. Anh ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế thuốc trừ sâu để đảm bảo chất lượng trái, đồng thời tạo môi trường an toàn cho khách tham quan, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Để hạn chế mầm bệnh, việc trồng nho trong nhà màng rất quan trọng. Bên cạnh kỹ thuật bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh tương tự như các loại cây ăn trái khác. Quy trình chăm sóc các giống nho khá tương đồng, thời gian trồng khoảng 6,5 - 7 tháng là có thể xử lý ra bông.

Nho mẫu đơn trong vườn của anh Tuân ẢNH: DUY TÂN

"Trồng nho kết hợp du lịch giúp tôi chủ động đầu ra, tăng thu nhập gấp nhiều lần so với chỉ bán nông sản. Quan trọng hơn là khách du lịch được trải nghiệm thực tế, hiểu thêm về nông nghiệp sạch, từ đó tạo niềm tin và gắn bó lâu dài với sản phẩm của mình", anh Tuân chia sẻ.

Đến tham quan vườn nho, bà Chương Thị Xuân (ngụ xã Trường Xuân, TP.Cần Thơ) cho biết: "Ở Cần Thơ có vườn nho quy mô như vầy là rất hiếm. Đến tham quan còn tận mắt thấy, tay sờ những chùm nho chín tôi rất thích. Khi ăn, hương vị cũng rất ngon, không thua gì những nơi khác".

Nho Bailey được anh Tuân trồng thành công trên đất Cần Thơ

ẢNH: DUY TÂN

Mô hình của anh Tuân thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt của nông dân trẻ trong thời đại mới. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, tạo việc làm cho lao động địa phương, quảng bá hình ảnh nông nghiệp xanh, sạch của miền Tây. Trong tương lai, anh dự định đầu tư thêm các hạng mục để tăng trải nghiệm cho khách du lịch.

