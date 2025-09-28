Quán cà phê hương đồng gió nội 'níu chân' giới trẻ Cần Thơ

Điều thú vị là cảnh quan ở quán cà phê "Tôi đi tìm tôi" (P.Thới An Đông, TP.Cần Thơ - trước đây là P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ) luôn thay đổi theo mùa vụ. Khi thì đồng lúa xanh bát ngát, lúc lúa trổ bông vàng óng và vườn cây trái bốn mùa trĩu quả, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Chính sự chuyển mình ấy khiến nhiều bạn trẻ tìm đến không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn check-in lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt.

Quán cách xa trung tâm TP.Cần Thơ nhưng hút khách nhờ khung cảnh gần gũi với thiên nhiên ẢNH: DUY TÂN

Không gian quán được bài trí mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Những khung nhà, bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, khung cửa mở rộng hướng ra đồng lúa tạo cảm giác khoáng đạt, thoáng đãng. Lối đi lát gạch giản dị, xung quanh trồng nhiều loại hoa đồng nội và cây xanh, khiến mỗi bước chân đều như hòa vào thiên nhiên.

Nhiều bạn trẻ thích thú ngồi ngắm đồng lúa xanh rì ẢNH: DUY TÂN

Bên trong quán, các góc nhỏ được chăm chút tinh tế với những chiếc đèn treo bằng tre, nứa, những vật dụng trang trí làm gần gũi với thiên nhiên mang lại cảm giác vừa lạ mắt vừa thân quen.

Hai bên lối vào quán trồng nhiều loại kiểng lá ẢNH: DUY TÂN

Không gian mở của quán cũng được nhiều người ưa chuộng. Dù chọn ngồi trong phòng hướng ra cánh đồng hay ngoài hiên gió lộng, thực khách đều có thể tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, chỉ cần nhâm nhi một tách cà phê, nghe tiếng chim hót và nhìn gió đồng thổi mát, đã thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái.

Trong khuôn viên quán trồng nhiều loại hoa đồng nội và cây xanh, khiến mỗi bước chân đều như hòa vào thiên nhiên ẢNH: DUY TÂN

Quán không thu phí chụp ảnh, giá thức uống dao động từ 40.000 đến hơn 50.000 đồng/ly, vừa túi tiền nên trở thành điểm hẹn lý tưởng của nhiều bạn trẻ.

Giữa quán có mương nước rộng rãi, mát mẻ ẢNH: DUY TÂN

Nguyễn Thanh Trúc (26 tuổi, ngụ P.Ninh Kiều) chia sẻ: "Tôi thích nhất buổi sáng ngồi ở quán, nhìn đồng lúa còn sương, không khí rất trong lành. Đây là nơi giúp tôi tạm quên áp lực công việc".

Những chiếc cầu dẫn lối đến nơi ngồi uống nước ẢNH: DUY TÂN

Còn Lê Minh Hoàng, sinh viên ĐH Cần Thơ, lại bị cuốn hút bởi những góc chụp ảnh theo mùa: "Dù quán mới mở thời gian gần đây nhưng rất hút khách là những người trẻ. Tôi và bạn bè thường đến uống cà phê và chụp ảnh".

Một căn phòng nhìn thẳng ra ruộng lúa trở thành điểm sống ảo của nhiều bạn trẻ khi đến quán ẢNH: DUY TÂN

Với Trần Thị Hồng (20 tuổi, ngụ P.Cái Răng): "Dù nằm cách xa trung tâm thành phố, nhưng nơi đây níu chân tôi bởi khác hẳn ồn ào nơi phố thị. Vừa gần gũi thiên nhiên, vừa có không gian yên bình để đọc sách, lại có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp".

Cách trang trí gây ấn tượng với nhiều bạn trẻ ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ là điểm thưởng thức cà phê, quán cà phê "Tôi Đi Tìm Tôi" còn góp phần khơi gợi xu hướng du lịch trải nghiệm, kết hợp ẩm thực, đồ uống với tận hưởng cảnh quan làng quê. Đây cũng là cách tôn vinh vẻ đẹp bình dị của miền Tây, đồng thời tạo thêm sức hút mới cho du lịch sinh thái của thành phố.