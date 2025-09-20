Rủ nhau ra giữa đồng lúa uống cà phê, ngắm hoàng hôn

Thời gian gần đây, một xe cà phê di động ở giữa cánh đồng lúa tại xã Hóc Môn (trước đây là H.Hóc Môn) TP.HCM được nhiều người yêu thích. Không có sự ồn ào, tấp nập của phố thị, nơi đây chỉ có đồng mênh mông, gió mát rì rào và không gian yên tĩnh. Khách vừa uống cà phê, vừa thả hồn vào thiên nhiên, đặc biệt là được ngắm hoàng hôn rất thơ mộng.

Bạn trẻ ngồi uống cà phê ở giữa cánh đồng lúa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dù lúa đang được thu hoạch, cánh đồng không còn xanh mướt như trước, nhưng địa điểm này vẫn giữ nguyên sức hút. Chỉ vài chiếc ghế nhựa và chiếc xe bán nước nhỏ, thế nhưng nhiều bạn trẻ đã quay lại nhiều lần bởi cảm giác thoải mái mà nơi đây mang lại.

Vừa uống cà phê và chụp lại cảnh hoàng hôn giữa đồng ruộng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Thị Mai Trinh (22 tuổi), ngụ tại xã Xuân Thới Sơn (trước đây là H.Hóc Môn), cho biết đây là lần thứ 3 cô nàng ngồi uống cà phê ở đây. “Lý do mình quay lại đây nhiều lần là vì khung cảnh rất đẹp và bình yên. Không khí lại rất thoáng đãng, mát mẻ. Sau giờ làm tụi mình ra đây ngồi nói chuyện khoảng 1 tiếng đồng hồ thật sự rất thoải mái”, Trinh chia sẻ.

Trịnh Yến Nhi (22 tuổi), cho biết cô biết đến quán cà phê này thông qua mạng xã hội. “Đến một lần là muốn đến mãi, ra đây mình cảm thấy rất dễ chịu, không muốn về”, Nhi nói.

Mai Trinh và Yến Nhi (phía ngoài) thường đến đây thư giãn sau một ngày làm việc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Có những bạn trẻ chia sẻ rằng đây như một địa điểm chữa lành của họ những lúc căng thẳng hay stress. Trần Anh Khôi, học sinh lớp 11, Trường THPT Phạm Văn Sáng, chia sẻ: “Sau giờ học tụi em ra đây ngồi uống nước, ngắm cảnh đồng quê rất thơ mộng. Những ngày có nắng, hoàng hôn buông xuống như một bức tranh rất đẹp. Em cảm thấy như được chữa lành khi đến đây, bao stress đều tan biến hết”.

Mỗi ly nước có giá từ 16.000 đồng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Khung cảnh yên bình khi mặt trời lặn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đi gần 15 km để tới được đây, Nguyễn Thị Kim Tiền, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết không nghĩ tìm được một nơi như thế này ở thành phố. “Mình cứ nghĩ đang ở quê, xung quanh là đồng ruộng mênh mông, không có nhà và xe cộ qua lại nhiều. Khi đến đây tâm trạng của mình rất thoải mái vì được thả mình vào thiên nhiên”, Tiền chia sẻ.

Quầy cà phê di động nhỏ gọn trên chiếc xe máy ẢNH:THẢO PHƯƠNG

Xe cà phê di động với vài món nước đơn giản

ẢNH: T.Đ

Tương tự, Lê Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 11, Trường THPT Phạm Văn Sáng, cho biết điều cô thích nhất ở đây là không khí trong lành. “Em thấy giá nước ở đây cũng rất học sinh sinh viên, ở thành phố mà có một nơi để trải nghiệm thế này rất thú vị. Đến đây tụi em được thoải mái ngồi trò chuyện với nhau, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm”, Anh Thư cho hay.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều bạn trẻ xem đây như một nơi để thư giãn, giải tỏa căng thẳng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Võ Thành Đạt (21 tuổi) là chủ của xe cà phê di động này. Đạt cho biết bắt đầu bán đồ uống ở đây từ 2 tháng trước. “Nhà mình ở gần đây, trong một lần đi ngang thấy hoàng hôn ở đây đẹp quá nên mới nảy ra ý tưởng mở xe đồ uống di động. Trước khi bán ở đây mình cũng đã xin phép chính quyền. Sau mỗi buổi, tụi mình đều dọn vệ sinh sạch sẽ, không xả rác ra đồng ruộng”.

Mỗi ngày Đạt chỉ bán vào buổi chiều từ 16 - 18 giờ 30, ngày mưa sẽ nghỉ. “Khách hàng của mình đa dạng độ tuổi, từ học sinh, sinh viên, người đi làm đến các cô chú trung niên. Giá mỗi ly nước từ 16.000 - 27.000 đồng”, Đạt cho biết.