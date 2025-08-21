Quán cà phê lúc nào cũng đông kín khách nhờ những 'nhân viên' đặc biệt này...

Khi bước vào quán cà phê, khách dễ dàng bị cuốn hút bởi hình ảnh những chú chó vui vẻ chạy ra chào khách, mỗi chú đều đeo khăn quàng cổ với màu sắc khác nhau.

Khách thích mê với các "nhân viên" thân thiện ẢNH: AN VY

Phan Công Thuận, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, đồng thời là nhân viên của quán, giải thích: "Những chú chó đeo khăn xanh lá rất thân thiện, sẵn sàng chơi đùa. Còn khăn xanh dương là những bé có tính cách "50-50". Nếu chúng chủ động lại gần, bạn có thể vuốt ve. Khăn đỏ là dấu hiệu các thú cưng đang hồi phục sau tổn thương, khách nên tránh tiếp cận. Khăn cam dành cho những chú chó được khách gửi nhờ chăm sóc. Hệ thống khăn này giúp khách dễ dàng nhận biết và tương tác phù hợp với từng thú cưng".

Khách và các "nhân viên" đặc biệt chơi đùa cùng nhau ẢNH: AN VY

Thuận kể chủ quán đã mở quán cà phê này với mục tiêu là tìm nhà mới cho những chú chó và mèo bị bỏ rơi. Anh từng chứng kiến cảnh hàng trăm chú chó tại trung tâm cứu hộ chỉ chăm sóc bởi vài tình nguyện viên. Từ đó, anh mới nảy ra ý tưởng kết hợp mô hình quán cà phê với việc cứu hộ, tạo không gian để khách vừa thưởng thức đồ uống, vừa tìm hiểu về các thú cưng đang chờ được nhận nuôi. Toàn bộ doanh thu đều dành để chăm lo cho chó mèo.

"Khách tới quán rất đông. Có hôm, bàn phía trong đã hết, khách ngồi cả ngoài vườn. Thế nhưng ai cũng vui và nô đùa cùng các chú chó, mèo", Thuận nói.

Khách nước ngoài cũng rất yêu thích mô hình quán cà phê độc lạ này ẢNH: AN VY

Theo các nhân viên, quy trình nhận nuôi tại quán rất nghiêm ngặt để đảm bảo các thú cưng tìm được mái ấm phù hợp. Người muốn nhận nuôi phải hoàn thành bộ hồ sơ gồm 50 câu hỏi, trải qua khảo sát về không gian sống và kiểm tra tính tương thích với thú cưng. Sau đó, họ có 2 tuần sống thử cùng chú chó, mèo để đảm bảo không bỏ rơi thú cưng vì những lý do không chính đáng. Chính sự tận tâm này đã khiến quán được lòng nhiều bạn trẻ, biến nơi đây thành điểm đến lý tưởng để "chill" cùng thú cưng.

Khu vực dành riêng của mèo cũng được bạn trẻ yêu thích ẢNH: AN VY

Không chỉ là nơi để thư giãn, quán còn mang đến cơ hội giao lưu đặc biệt. Khách đến đây có thể vừa làm việc, chạy deadline, vừa chơi đùa với những chú chó, mèo thân thiện. Mỗi chú chó, mèo đều có một câu chuyện riêng, được quán mang về từ các trạm cứu hộ, chăm sóc và chữa trị.

Trần Tú Uyên, 21 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM (trước là P.14, Q.Bình Thạnh), là một khách quen của quán. Từ đầu năm 2025, sau khi biết đến quán qua mạng xã hội, Uyên gần như ngày nào cũng ghé để chơi với các chú chó, mèo.

Tú Uyên chải lông cho các chú chó ẢNH: AN VY

Cô kể: "Mình thích chải lông, trò chuyện với các thú cưng sau một ngày làm việc. Mỗi thú cưng ở đây đều có câu chuyện riêng, nghe xong mình cảm thấy thương lắm".

Trên mỗi bàn trong quán đều có danh sách chi tiết về từng chú chó, mèo: tên, tính cách, tình trạng sức khỏe, giúp khách dễ dàng làm quen với các chú chó, mèo ẢNH: AN VY

Nguyễn Thị Thu Trang, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, chia sẻ trải nghiệm lần đầu đến quán: "Nhân viên rất dễ thương, giới thiệu kỹ lưỡng về từng thú cưng. Tầng trên của quán còn có không gian dành riêng cho hơn 20 chú mèo. Nghe câu chuyện về những thú cưng ở đây, mình thật sự rưng rưng. Sự tận tình của nhân viên và câu chuyện cảm động của các thú cưng khiến mình càng thêm yêu thích nơi này".

Thu Trang (bên phải) mê tít với các chú mèo ẢNH: AN VY

Trần Lê Kim Tuyền, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, từ một khách quen đã trở thành nhân viên của quán, hiện đảm nhận vai trò chăm sóc các chú mèo. Tuyền chia sẻ: "Mỗi thú cưng đều có một hoàn cảnh khác nhau. Làm việc ở đây, mình học được cách bao dung và kiên nhẫn với từng thú cưng".

Kim Tuyền là "bảo mẫu" của 20 con mèo tại quán ẢNH: AN VY

Anh Alex Ward (33 tuổi, chủ quán, người Mỹ), cho biết mục tiêu của quán là giúp các chú chó, mèo ở đây chuyển từ khăn đỏ sang xanh dương, rồi cuối cùng là xanh lá. Vì khi khăn chuyển thành màu xanh lá, các thú cưng đã có cơ hội được... chữa lành.

Anh Alex kể quán hiện chăm sóc khoảng 40 chú chó, mèo với môi trường lý tưởng: tiêm phòng đầy đủ, tắm rửa thường xuyên, xổ giun định kỳ. Dù chi phí nuôi dưỡng không nhỏ, quán luôn đảm bảo các chú chó, mèo được kiểm tra thú y thường xuyên và tìm kiếm ngôi nhà mới ẢNH: AN VY

Với lượng khách trung bình 300 người mỗi ngày, đông hơn vào cuối tuần khi các gia đình đưa trẻ nhỏ đến trải nghiệm, quán cà phê này không chỉ là nơi thư giãn mà còn là cầu nối giữa những người yêu thương động vật và các thú cưng cần... mái ấm. Không gian ấm áp, ý nghĩa nhân văn đã khiến nơi đây luôn đông kín khách.