Dự án du lịch thực tế ảo VR độc đáo của chàng trai miền biển

Sau khi tích lũy đủ kinh phí và quyết định nghỉ việc tại Trường cao đẳng Công thương miền Trung, anh Hậu bắt tay thực hiện dự án du lịch thực tế ảo. Anh thuê người xây dựng trang web với chi phí 40 triệu đồng và tự mình đi thu thập dữ liệu các địa điểm du lịch.

Anh Nguyễn Phạm Bảo Hậu phát triển dự án du lịch thực tế ảo VR độc đáo ẢNH: NVCC

Tháng 10.2024, những điểm du lịch đầu tiên tại tỉnh Phú Yên (cũ) đã xuất hiện trên nền tảng của anh Hậu. 2 tháng sau, dự án bắt đầu được công khai rộng rãi với 80 địa điểm, sau đó tăng lên 139 điểm đến, gồm: danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, địa điểm ăn uống, khách sạn và cả các làng nghề truyền thống nổi tiếng…

"Khó khăn nhất là phần thu thập dữ liệu, tôi phải đến trực tiếp từng địa điểm để chụp ảnh toàn cảnh bằng thiết bị chuyên dụng. Nhiều khi gặp ngày mưa gió, chuyến đi xem như bỏ không...", anh Hậu chia sẻ.

Địa điểm Hòn Yến, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong trang web phuyenvrtour của anh Hậu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Hậu cho biết thêm hiện nay anh là "linh hồn" duy nhất của dự án. Anh tự mình thực hiện mọi công đoạn từ thu thập, xử lý ảnh, viết bài đến kết nối các điểm đến. Mỗi địa điểm mất khoảng 2 ngày để hoàn thiện, bao gồm chụp ảnh, xử lý, kết nối và viết bài thuyết minh. Đặc biệt, anh sử dụng công nghệ AI để chuyển đổi bài viết thành giọng đọc, mang lại trải nghiệm tiện lợi cho người dùng.

"Khi làm dự án này, tôi phải tìm hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương và cảm thấy yêu quê hương hơn. Tôi tích cực tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn chính thống của tỉnh để đảm bảo tính chính xác cho phần di tích lịch sử. Đối với danh lam thắng cảnh, tôi viết theo cảm nhận cá nhân với vai trò là một người con Phú Yên đi trải nghiệm như một du khách", anh Hậu bộc bạch.

Mặc dù trang web của anh Hậu tập trung mạnh vào trải nghiệm người dùng với hình ảnh trực quan, dễ tiếp cận nhưng điều này cũng khiến việc tối ưu lượt tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Anh chấp nhận "hy sinh" một phần tối ưu hóa lượt tìm kiếm để ưu tiên trải nghiệm thị giác của người dùng. Website của anh khó được đề xuất trên công cụ tìm kiếm, vì các bài viết bị ẩn trong video. Tuy nhiên, khi du khách vào xem trang web sẽ cảm nhận được sự tiện lợi, dễ trải nghiệm.

Với tinh thần phát triển du lịch địa phương, anh Hậu đã từng ngỏ ý tặng quyền sử dụng website cho tỉnh Phú Yên (cũ) để quảng bá rộng rãi. Tuy nhiên, trong giai đoạn sáp nhập các đơn vị hành chính, dự án của anh vẫn chưa được gửi đến "tay" chính quyền địa phương.

Trong tương lai gần, anh Hậu dự định sẽ mở rộng dự án lên phía tây Đắk Lắk. Anh đã lên kế hoạch đến Buôn Ma Thuột vào cuối tháng 7 để khảo sát và thu thập dữ liệu tại một số địa điểm nổi bật, như: trung tâm Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn và Bảo tàng cà phê Đắk Lắk.

Anh Hậu cho hay bản thân anh không có ý định thành lập công ty du lịch hay bán tour, bởi phát triển ngành du lịch đã có rất nhiều đơn vị thực hiện. Anh muốn đi theo con đường mà chưa ai làm, cống hiến một cách độc đáo cho quê hương.

Với niềm đam mê cháy bỏng và sự kiên trì bền bỉ, dự án du lịch thực tế ảo VR của anh Hậu không chỉ là một sản phẩm công nghệ, "du lịch số" mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến.



