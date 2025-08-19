Gia đình mang hơn chục ký đồ ăn khi du lịch tại Suối Tiên trong 5 giờ

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị này do Lý Thị Ngọc Trân (23 tuổi), ngụ P.Bàn Cờ, TP.HCM (trước là P.1, Q.3), đăng tải. Trân cho biết đây là chuyến du lịch của đại gia đình nhà ngoại cô, gồm 15 thành viên, vào giữa tháng 7 vừa qua tại khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM).

Để chuẩn bị cho bữa trưa, mọi người đã cùng nhau nấu nướng và đóng gói đồ ăn cẩn thận từ nhà, thực đơn đa dạng gồm có sườn xào chua ngọt, bò xào, vịt xào sả, cánh gà chiên nước mắm, cơm trắng, rau xào, cùng nước uống và trái cây.

"Các món ăn được chuẩn bị gồm sườn kho, bò xào, cánh gà chiên nước mắm, vịt xào sả, cơm trắng, rau xào và hoa quả. Mỗi món ăn khoảng 2 kg. Mỗi món được chia đều vào hộp nhựa để tiện mang theo", Trân tiết lộ.

Đoạn clip cả gia đình mang theo chục ký đồ ăn du lịch trong thành phố thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP TỪ CLIP

Trân kể chuyến đi diễn ra từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Để chuẩn bị cho chuyến đi, mẹ và các dì của Trân đảm nhận việc nấu nướng từ sớm, trong khi các thành viên khác hỗ trợ đóng gói. Chuyến đi có cả người già và trẻ nhỏ, nên thực phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp khẩu vị mọi người.

"Từ nhà mình đến khu du lịch mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Sau đó, nhà mình tham quan khu vực xung quanh bằng xe lửa, ghé "Lễ hội trái cây" để chụp ảnh và mua sắm, sau đó xem kịch "Sơn Tinh Thủy Tinh". Đến 13 giờ, mọi người quây quần trải bạt, cùng nhau ăn trưa và trò chuyện. Sau bữa ăn, con nít đi tắm, còn người lớn ở lại trò chuyện và dọn dẹp. Đến 16 giờ, cả nhà kết thúc chuyến đi và trở về", Trân kể.

Trân (áo đen, bên phải) cho rằng chuyến đi đã gắn kết gia đình của cô ẢNH: NVCC

Cô gái cho biết việc chuẩn bị đồ ăn tuy hơi vất vả nhưng ai cũng vui vẻ tham gia. "Nhà đông người, mỗi người xách một món nên không quá nặng nhọc. Đây không phải lần đầu gia đình mình mang đồ ăn đi chơi. Trong những chuyến đi trước, mẹ và các dì luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, còn mình và các em nhỏ hỗ trợ những công việc lặt vặt như đóng gói, mang vác", Trân chia sẻ.

Đoạn clip đã đạt hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cư dân mạng khen ngợi sự tiết kiệm và không khí vui vẻ, đầm ấm của đại gia đình. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự gắn kết và chuẩn bị chu đáo của gia đình Trân, khen rằng bữa ăn vừa ngon, vừa tiết kiệm.

Cả nhà của Trân ai cũng hào hứng với chuyến đi ẢNH: NVCC

Trân tâm sự: "Mình rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến đoạn clip mình đăng tải lên mạng. Dù biết không ít có những ý kiến trái chiều rằng làm vậy chi cho cực, nhưng mà mình nghĩ điều quan trọng ở đây không chỉ là đi chơi mà còn là gắn kết mọi người và có những khoảnh khắc quây quần bên nhau như vậy. Có nhiều gia đình muốn còn không được, vậy cực 1 xíu cũng chả sao".

Trân mong tất cả mọi người đều có được chuyến đi chơi giống gia đình của cô, để có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất bên những người mình yêu thương nhất. Để sau này dù có 10 năm, 20 năm sau nhớ lại, chúng ta sẽ không cảm thấy nuối tiếc.

Theo Trân, để chuẩn bị cho buổi đi chơi, không khí nhộn nhịp bắt đầu từ sáng sớm, khi khu bếp rộn ràng với các món ăn được lên kế hoạch từ trước. Mỗi người trong gia đình đều góp một tay, từ nấu nướng, đóng hộp đến sắp xếp đồ đạc. "Mẹ và các dì muốn đảm bảo mọi người đều no bụng và vui vẻ, nên không ngại thức sớm chuẩn bị", Trân kể.

Các thành viên trong gia đình đều hồ hởi với bữa trưa chuẩn bị từ nhà ẢNH: NVCC

Clip của Trân không chỉ ghi lại hình ảnh bữa ăn mà còn khắc họa sự đoàn kết của đại gia đình. "Nhà mình đông người nên mỗi chuyến đi là một dịp để mọi người gần nhau hơn. Dù có những ý kiến trái chiều trên mạng, mình vẫn thấy vui vì clip đã lan tỏa được niềm hạnh phúc giản dị của gia đình", cô nói.