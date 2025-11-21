Người trẻ tiên phong xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh

Hiện nay, không gian mạng không còn là thế giới ảo mà là môi trường sống, là phương tiện để mỗi cá nhân nhất là thế hệ trẻ có thể khai thác để học tập, làm việc. Chính vì vậy, việc xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của nhà quản lý, mà là lời hiệu triệu cho thế hệ trẻ - những người cần làm chủ không gian mạng bằng trí tuệ và trách nhiệm.

Tạo ra một môi trường mạng trong sạch

Vừa qua, tại Hà Nội, 72 quốc gia cùng đặt bút ký vào Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng - văn kiện toàn cầu đầu tiên của Liên Hiệp Quốc được ký kết tại Việt Nam mang tên Công ước Hà Nội.

Cùng với đó, dự án luật An ninh mạng (hợp nhất luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015) đang được trình Quốc hội là một bước đi chiến lược, mang tầm nhìn xa, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, kiến tạo một môi trường số an toàn để đất nước phát triển bền vững.

Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những cơ hội to lớn, không gian mạng cũng tiềm ẩn vô số thách thức. Tin giả, lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu cá nhân, và các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia... đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Luật An ninh mạng và luật An toàn thông tin mạng được ban hành cách đây 7 - 10 năm đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, nhưng trước sự phát triển vũ bão của công nghệ, một hành lang pháp lý mới, thống nhất và mạnh mẽ hơn là yêu cầu cấp thiết. Do đó, dự thảo luật An ninh mạng lần này không chỉ là sự kế thừa, mà còn là một bước tiến vượt bậc với những chính sách mang hơi thở của thời đại, trực tiếp bảo vệ quyền lợi của người dân và thúc đẩy sự phát triển của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực ẢNH: CTV

Lần đầu tiên, an ninh dữ liệu được nhấn mạnh như một trụ cột để bảo vệ "tài sản số" của quốc gia và mỗi cá nhân. Dữ liệu ngày nay chính là "dầu mỏ" của kỷ nguyên số. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu của tổ chức không chỉ là bảo vệ sự riêng tư, mà còn là bảo vệ tài sản, bảo vệ nền tảng cho kinh tế số, xã hội số mà thanh niên chính là lực lượng nòng cốt.

Với những quy định về định danh địa chỉ IP là một công cụ sắc bén để truy vết và xử lý tận gốc tội phạm mạng. Điều này sẽ tạo ra một môi trường mạng trong sạch hơn, nơi mỗi bạn trẻ có thể tự tin giao dịch, học tập và sáng tạo mà không phải lo sợ trước những kẻ xấu ẩn danh.

Việc khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng của Việt Nam và quy định chi tối thiểu 10% ngân sách IT cho an ninh mạng là một cú hích cực lớn. Đây là cơ hội vàng để các tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các startup công nghệ khẳng định mình, xây dựng một nền công nghiệp an ninh mạng tự chủ, tự cường, góp phần bảo vệ chủ quyền số của quốc gia.