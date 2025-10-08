Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

'Đấu trường' an ninh mạng dành cho sinh viên, thưởng lên đến 250 triệu đồng

Thu Hằng
Thu Hằng
08/10/2025 19:54 GMT+7

Cuộc thi sinh viên an ninh mạng 2025 quy tụ đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong nước và một số trường quốc tế với giải thưởng cao.

Ngày 8.10, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chủ trì, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phát động cuộc thi Sinh viên an ninh mạng năm 2025.

'Đấu trường' an ninh mạng dành cho sinh viên, thưởng lên đến 250 triệu đồng- Ảnh 1.

Cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2025 quy tụ đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong nước và một số trường quốc tế

ẢNH: T.H

Theo ban tổ chức, chủ đề của cuộc thi năm nay là "An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân". Cuộc thi sẽ diễn ra với hai vòng thi chính gồm: vòng sơ khảo (18.10) và vòng chung khảo diễn ra ngày 15.11 với hai bảng đấu. Bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất vòng sơ khảo (mỗi trường 1 đội), sẽ thi tấn công - phòng thủ trực tiếp (attack-defense). Các đội sẽ tấn công và bảo vệ vào trung tâm dữ liệu giả lập.

Bảng B gồm các đội đại diện cho các trường, mỗi trường 1 đội có kết quả cao nhất vòng sơ khảo, nhưng không thuộc đội thi bảng A. Các đội sẽ thi Jeopardy với nội dung về web, Pwnable, Revers, Crypto, Forensic, IoT, Blockchain và AI.

Hội đồng đề thi năm nay được tập hợp từ các công ty công nghệ như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NCS, Vietsunshine, CyRadar, Misoft, Misa, Mi2, Bkav... và các chuyên gia độc lập.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 250 triệu đồng, cùng với học bổng từ các đơn vị đào tạo uy tín, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ...

Tại vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội, các sinh viên còn được tham gia tọa đàm hướng nghiệp với các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận hội chợ việc làm và đào tạo. Ngoài ra, mini game công nghệ sẽ đem đến trải nghiệm vừa học hỏi, vừa giải trí với nhiều phần quà hấp dẫn.

Kết quả dự thi của các đội sinh viên Việt Nam còn là cơ sở để NCA đề cử đội đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng trong khu vực và quốc tế như Cyber SEA Game, ASEAN Cyber Shield…

 

Tin liên quan

4 sinh viên đạt giải cao cuộc thi an ninh mạng quốc tế

4 sinh viên đạt giải cao cuộc thi an ninh mạng quốc tế

Vượt qua hàng loạt thử thách cam go tại cuộc thi an ninh mạng quốc tế Cyber SEA Game 2024, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhì, góp phần đưa trình độ của sinh viên nước nhà tiến gần hơn với chuẩn quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Khám phá thêm chủ đề

an ninh mạng sinh viên cuộc thi sinh viên an ninh mạng dữ liệu công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận