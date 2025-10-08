'Đấu trường' an ninh mạng dành cho sinh viên, thưởng lên đến 250 triệu đồng

Ngày 8.10, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chủ trì, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phát động cuộc thi Sinh viên an ninh mạng năm 2025.

Cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2025 quy tụ đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong nước và một số trường quốc tế ẢNH: T.H

Theo ban tổ chức, chủ đề của cuộc thi năm nay là "An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân". Cuộc thi sẽ diễn ra với hai vòng thi chính gồm: vòng sơ khảo (18.10) và vòng chung khảo diễn ra ngày 15.11 với hai bảng đấu. Bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất vòng sơ khảo (mỗi trường 1 đội), sẽ thi tấn công - phòng thủ trực tiếp (attack-defense). Các đội sẽ tấn công và bảo vệ vào trung tâm dữ liệu giả lập.

Bảng B gồm các đội đại diện cho các trường, mỗi trường 1 đội có kết quả cao nhất vòng sơ khảo, nhưng không thuộc đội thi bảng A. Các đội sẽ thi Jeopardy với nội dung về web, Pwnable, Revers, Crypto, Forensic, IoT, Blockchain và AI.

Hội đồng đề thi năm nay được tập hợp từ các công ty công nghệ như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NCS, Vietsunshine, CyRadar, Misoft, Misa, Mi2, Bkav... và các chuyên gia độc lập.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 250 triệu đồng, cùng với học bổng từ các đơn vị đào tạo uy tín, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ...

Tại vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội, các sinh viên còn được tham gia tọa đàm hướng nghiệp với các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận hội chợ việc làm và đào tạo. Ngoài ra, mini game công nghệ sẽ đem đến trải nghiệm vừa học hỏi, vừa giải trí với nhiều phần quà hấp dẫn.

Kết quả dự thi của các đội sinh viên Việt Nam còn là cơ sở để NCA đề cử đội đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng trong khu vực và quốc tế như Cyber SEA Game, ASEAN Cyber Shield…