Khẳng định vị thế đang lên của Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng

Hội nghị quốc tế ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (AsiaCCS 2025) lần thứ 20 diễn ra từ ngày 25 - 29.8 tại Hà Nội, thu hút 373 đại biểu đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Phát biểu chào mừng Hội nghị, PGS Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định: "ACM AsiaCCS là diễn đàn khoa học uy tín hàng đầu khu vực và thế giới trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin. Việc hội nghị được tổ chức tại Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế".

PGS Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu chào mừng hội nghị Ảnh: BTC

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, vấn đề an toàn an ninh mạng và quyền riêng tư ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp. Những nguy cơ, thách thức trong bảo vệ hạ tầng số đòi hỏi các nghiên cứu khoa học chuyên sâu và phương pháp tiếp cận đổi mới.

Cùng quan điểm, GS Phan Dương Hiệu - đồng Chủ tịch ACM AsiaCCS 2025 nhấn mạnh: "Việc đăng cai sự kiện lần này là cơ hội giúp kết nối cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, khuyến khích hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu, tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam theo đuổi khoa học, công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng".

Theo ông, trong tương lai tới đây các hệ thống khai thác thông tin ngày càng lớn, công cụ AI bùng nổ, nên việc bảo vệ an toàn hệ thống và bảo vệ quyền riêng tư cho từng cá nhân ngày càng quan trọng. "Chỉ khi đảm bảo điều đó, con người mới được hưởng một cách tích cực thành quả khoa học công nghệ trong một thế giới tự do", GS Phan Dương Hiệu nói.

Thời điểm lý tưởng để Việt Nam đẩy mạnh đầu tư cho khoa học

Ông Moti Yung - chuyên gia bảo mật hàng đầu của Google, trao đổi cùng GS Phan Dương Hiệu Ảnh: BTC

Bên lề hội nghị, ông Moti Yung - chuyên gia cao cấp, "thủ lĩnh" về Khoa học bảo mật của Google và Đại học Columbia (Mỹ), khách mời danh dự tại sự kiện cho rằng: "Đây là thời điểm lý tưởng để chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đầu tư cho khoa học". Trong đó, AI và an ninh mạng phải được phát triển đồng hành, bổ sung cho nhau để những công cụ mạnh như trí tuệ nhân tạo trở nên hữu ích.

AsiaCCS là hội nghị thường niên do Hiệp hội Máy tính Mỹ (ACM) tổ chức, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật máy tính và truyền thông. Hội nghị diễn ra nhằm nâng cao kiến thức khoa học và chia sẻ những thành tựu nghiên cứu xuất sắc của các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong giới khoa học.

ACM AsiaCCS 2025 là diễn đàn thảo luận và chia sẻ tri thức cập nhật trong lĩnh vực an toàn thông tin từ các báo cáo của những chuyên gia hàng đầu thế giới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Trung Quốc, Canada, Úc, Singapore, Đài Loan... Sau quy trình phản biện và xét duyệt, hội nghị ghi nhận 114 công bố khoa học, trong số 558 bài gửi đến, với tỷ lệ chấp nhận 20,4%.

Chương trình làm việc của ACM AsiaCCS 2025 bao gồm phiên hội thảo chính, cùng với 8 hội thảo chuyên đề (workshop), trong đó có 2 workshop mới, phản ánh xu hướng nghiên cứu tiên tiến.