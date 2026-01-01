Bạn trẻ rạng rỡ diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm

Sáng 1.1, dạo một vòng quanh khu vực trung tâm TP.HCM, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái trẻ rạng rỡ trong tà áo dài thướt tha. Từ các tuyến đường lớn đến những địa điểm quen thuộc như: Dinh Thống Nhất, công viên hay quán cà phê bệt, sắc áo dài đủ màu sắc góp phần khiến phố phường trở nên rực rỡ hơn trong ngày đầu năm.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bạn trẻ diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Giữa dòng người tấp nập trước Dinh Thống Nhất, Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và Nguyễn Châu Diệu Tâm (cùng 18 tuổi, ngụ tại TP.HCM) nổi bật với áo dài nền nã, trên tay là chiếc máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đầu năm. Quỳnh Như cho biết cả hai tranh thủ ngày nghỉ để ra ngoài dạo chơi và chụp ảnh kỷ niệm.

“Hôm nay được nghỉ có thời gian rảnh, hơn nữa tụi mình cũng muốn mặc áo dài trong ngày đầu năm để có không khí tết. Sáng ra đường thấy không khí nhộn nhịp, ai cũng vui tươi và xinh đẹp để đón chào một năm mới rực rỡ”, Quỳnh Như nói.

Quỳnh Như và Diệu Tâm duyên dáng với tà áo dài ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ sinh viên, nhiều học sinh cũng chọn áo dài làm trang phục xuống phố ngày đầu năm. Ngô Nguyễn Như Ý và Nguyễn Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 12 Trường THPT Linh Trung, cho biết sáng nay cả hai đi metro từ TP.Thủ Đức cũ lên trung tâm thành phố để dạo chơi, chụp ảnh.

Theo Như Ý, việc mặc áo dài trong ngày đầu năm khiến chuyến đi thêm ý nghĩa, mang đậm không khí tết. “Đầu năm mặc áo dài đỏ ra đường tụi em cũng hy vọng sẽ có một năm mới nhiều điều may mắn. Sắp tới thi tốt nghiệp THPT nên tụi em hy vọng sẽ có sức khỏe, học tốt để thi vào trường mình mong muốn”, Như Ý chia sẻ.

Ngày đầu năm, Như Ý và Anh Thư diện áo dài đỏ mong gặp nhiều may mắn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cùng chung cảm nhận, Trần Huỳnh Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Sương Nguyệt Anh, cho rằng hình ảnh áo dài xuất hiện rất nhiều trên phố đã tạo nên không khí rất riêng cho ngày đầu năm. “Hôm nay ra đường thấy rất nhiều người mặc áo dài khiến đường phố rộn ràng hơn mọi ngày. Là người ở thành phố, em thấy vào những ngày nghỉ Tết Dương lịch mọi người gác lại mọi việc để ra đường vui chơi, tận hưởng ngày nghỉ”, Bảo Ngọc nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực Dinh Thống Nhất sáng nay thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều cô gái diện áo dài, đi guốc gỗ, tay cầm cành hoa hoặc túi cói, tạo nên khung cảnh vừa truyền thống vừa trẻ trung.

Quỳnh Anh (bìa phải) cùng bạn uống cà phê bệt trong sáng đầu năm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dù vừa đi countdown đến hơn 2 giờ sáng mới về nhà, Nguyễn Quỳnh Anh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Luật, vẫn dậy sớm để ra ngoài cùng bạn bè.

Đang ngồi uống cà phê bệt cùng bạn bè tại công viên 30 tháng 4, Quỳnh Anh chia sẻ: “Quê mình ở Đà Nẵng nên ráng đến Tết Nguyên đán về nhà luôn. Ngày đầu năm ra đường mình thấy rất thoải mái, đường sá cũng không quá đông đúc, sáng sớm thời tiết cũng dễ chịu”.

Bạn trẻ rạng rỡ xuống phố trong ngày đầu năm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bạn trẻ mặc áo dài, tay cầm hoa và túi cói chụp ảnh trước Dinh Thống Nhất ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, Lê Vĩ Hà My, sinh viên cùng trường, cho biết đây là lần đầu tiên cô ra đường đi chơi trong ngày đầu năm. “Tết Dương lịch năm nào mình cũng ở lại thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên mình ra đường đi chơi trong ngày đầu năm. Bình thường tranh thủ mấy ngày này để ở nhà nghỉ ngơi, nhưng năm nay học năm cuối rồi nên muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn”, Hà My nói.

Như Quỳnh (bìa phải) ấn tượng với sự nhộn nhịp của TP.HCM trong lần đầu đến đây ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với những người lần đầu đến TP.HCM đúng dịp Tết Dương lịch, cảm xúc càng trở nên đặc biệt. Ngô Như Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ, không giấu được sự háo hức khi hòa mình vào không khí đầu năm tại thành phố lớn. “Ấn tượng đầu tiên của mình là sự nhộn nhịp và đông đúc, vui lắm. Thành phố có rất nhiều địa điểm chụp ảnh đẹp, mình sẽ ở lại chơi đến cuối tuần mới về. Sau chuyến đi này mình cũng mong trong năm mới sẽ phát triển và tiến bộ nhiều hơn”, Quỳnh chia sẻ.

