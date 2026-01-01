Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Bạn trẻ rạng rỡ diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm

Thảo Phương
Thảo Phương
01/01/2026 12:11 GMT+7

Ngày đầu năm mới, trong thời tiết mát mẻ, nhiều bạn trẻ đã chọn khoác lên mình tà áo dài truyền thống để xuống phố dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng trọn vẹn không khí rộn ràng, tươi mới của năm mới.

Sáng 1.1, dạo một vòng quanh khu vực trung tâm TP.HCM, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái trẻ rạng rỡ trong tà áo dài thướt tha. Từ các tuyến đường lớn đến những địa điểm quen thuộc như: Dinh Thống Nhất, công viên hay quán cà phê bệt, sắc áo dài đủ màu sắc góp phần khiến phố phường trở nên rực rỡ hơn trong ngày đầu năm.

Ngắm những cô gái xinh đẹp diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm- Ảnh 1.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngắm những cô gái xinh đẹp diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm- Ảnh 2.

Bạn trẻ diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Giữa dòng người tấp nập trước Dinh Thống Nhất, Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và Nguyễn Châu Diệu Tâm (cùng 18 tuổi, ngụ tại TP.HCM) nổi bật với áo dài nền nã, trên tay là chiếc máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đầu năm. Quỳnh Như cho biết cả hai tranh thủ ngày nghỉ để ra ngoài dạo chơi và chụp ảnh kỷ niệm. 

“Hôm nay được nghỉ có thời gian rảnh, hơn nữa tụi mình cũng muốn mặc áo dài trong ngày đầu năm để có không khí tết. Sáng ra đường thấy không khí nhộn nhịp, ai cũng vui tươi và xinh đẹp để đón chào một năm mới rực rỡ”, Quỳnh Như nói.

Ngắm những cô gái xinh đẹp diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm- Ảnh 3.

Quỳnh Như và Diệu Tâm duyên dáng với tà áo dài

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ sinh viên, nhiều học sinh cũng chọn áo dài làm trang phục xuống phố ngày đầu năm. Ngô Nguyễn Như Ý và Nguyễn Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 12 Trường THPT Linh Trung, cho biết sáng nay cả hai đi metro từ TP.Thủ Đức cũ lên trung tâm thành phố để dạo chơi, chụp ảnh. 

Theo Như Ý, việc mặc áo dài trong ngày đầu năm khiến chuyến đi thêm ý nghĩa, mang đậm không khí tết. “Đầu năm mặc áo dài đỏ ra đường tụi em cũng hy vọng sẽ có một năm mới nhiều điều may mắn. Sắp tới thi tốt nghiệp THPT nên tụi em hy vọng sẽ có sức khỏe, học tốt để thi vào trường mình mong muốn”, Như Ý chia sẻ.

Ngắm những cô gái xinh đẹp diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm- Ảnh 4.

Ngày đầu năm, Như Ý và Anh Thư diện áo dài đỏ mong gặp nhiều may mắn

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cùng chung cảm nhận, Trần Huỳnh Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Sương Nguyệt Anh, cho rằng hình ảnh áo dài xuất hiện rất nhiều trên phố đã tạo nên không khí rất riêng cho ngày đầu năm. “Hôm nay ra đường thấy rất nhiều người mặc áo dài khiến đường phố rộn ràng hơn mọi ngày. Là người ở thành phố, em thấy vào những ngày nghỉ Tết Dương lịch mọi người gác lại mọi việc để ra đường vui chơi, tận hưởng ngày nghỉ”, Bảo Ngọc nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực Dinh Thống Nhất sáng nay thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều cô gái diện áo dài, đi guốc gỗ, tay cầm cành hoa hoặc túi cói, tạo nên khung cảnh vừa truyền thống vừa trẻ trung.

Ngắm những cô gái xinh đẹp diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm- Ảnh 5.

Quỳnh Anh (bìa phải) cùng bạn uống cà phê bệt trong sáng đầu năm

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dù vừa đi countdown đến hơn 2 giờ sáng mới về nhà, Nguyễn Quỳnh Anh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Luật, vẫn dậy sớm để ra ngoài cùng bạn bè. 

Đang ngồi uống cà phê bệt cùng bạn bè tại công viên 30 tháng 4, Quỳnh Anh chia sẻ: “Quê mình ở Đà Nẵng nên ráng đến Tết Nguyên đán về nhà luôn. Ngày đầu năm ra đường mình thấy rất thoải mái, đường sá cũng không quá đông đúc, sáng sớm thời tiết cũng dễ chịu”.

Ngắm những cô gái xinh đẹp diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm- Ảnh 6.

Bạn trẻ rạng rỡ xuống phố trong ngày đầu năm

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngắm những cô gái xinh đẹp diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm- Ảnh 7.

Bạn trẻ mặc áo dài, tay cầm hoa và túi cói chụp ảnh trước Dinh Thống Nhất

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, Lê Vĩ Hà My, sinh viên cùng trường, cho biết đây là lần đầu tiên cô ra đường đi chơi trong ngày đầu năm. “Tết Dương lịch năm nào mình cũng ở lại thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên mình ra đường đi chơi trong ngày đầu năm. Bình thường tranh thủ mấy ngày này để ở nhà nghỉ ngơi, nhưng năm nay học năm cuối rồi nên muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn”, Hà My nói.

Ngắm những cô gái xinh đẹp diện áo dài xuống phố trong ngày đầu năm- Ảnh 8.

Như Quỳnh (bìa phải) ấn tượng với sự nhộn nhịp của TP.HCM trong lần đầu đến đây

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với những người lần đầu đến TP.HCM đúng dịp Tết Dương lịch, cảm xúc càng trở nên đặc biệt. Ngô Như Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ, không giấu được sự háo hức khi hòa mình vào không khí đầu năm tại thành phố lớn. “Ấn tượng đầu tiên của mình là sự nhộn nhịp và đông đúc, vui lắm. Thành phố có rất nhiều địa điểm chụp ảnh đẹp, mình sẽ ở lại chơi đến cuối tuần mới về. Sau chuyến đi này mình cũng mong trong năm mới sẽ phát triển và tiến bộ nhiều hơn”, Quỳnh chia sẻ.

Tin liên quan

Năm 2026: Khi thành công không còn đo bằng danh hiệu

Năm 2026: Khi thành công không còn đo bằng danh hiệu

Năm 2026, gen Z đã viết lại cách hiểu về thành công. Không còn đặt nặng danh xưng hay ánh hào quang ngắn ngủi, người trẻ chọn đo thành công bằng mức độ trưởng thành, giá trị tạo ra và những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng. Những câu chuyện của gen Z hôm nay cho thấy một thế hệ đang lớn lên cùng khát vọng sống có trách nhiệm với xã hội.

Năm mới 2026: Nghe gen Z kể chuyện thành công

Khám phá thêm chủ đề

Đầu năm năm mới 2026 Áo dài Nàng thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận