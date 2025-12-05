Cô gái trẻ gây chú ý khi hát nhạc Lam Phương là ai?

Tập 6 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Đoàn Bảo Ân, Mai Diễm My và Trần Tuấn Kha. Ngoài danh ca Thái Châu, vị trí giám khảo còn có sự góp mặt của ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Lâm Vũ.

Mai Diễm My chọn Khóc thầm của cố nhạc sĩ Lam Phương để tranh tài Ảnh: NVCC

Mai Diễm My gây xúc động với ca khúc Khóc thầm của nhạc sĩ Lam Phương. Nữ thí sinh hóa thân thành cô gái trẻ, tự sự sau khoảnh khắc chia tay người thương. Không chỉ đầu tư về phần diễn xuất, giọng hát giàu cảm xúc của Mai Diễm My giúp cô ghi điểm trước ban giám khảo. Dù xúc động ngay câu hát đầu, nữ thí sinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành bài thi.

Giám khảo nói về bài thi của Mai Diễm My

Thùy Trang dành lời khen ngợi cho bài thi lần này của Mai Diễm My. Theo nữ giám khảo, đàn em không chỉ đầu tư về trang phục, cách diễn xuất mà còn cho thấy sự tiến bộ trong giọng hát. Sự kết hợp của những yếu tố này giúp Mai Diễm My thuyết phục được giọng ca Bông vạn thọ. “Giọng em lạ, luyến hơi gió và có những chỗ bỏ nhỏ rất đẹp”, cô nói. Tuy nhiên, nữ giám khảo lo lắng khi Mai Diễm My quá xúc động ngay từ câu đầu: “Một khi xúc động rồi rất khó hát. Nếu em tiết chế thêm chút xíu nữa thì bài hát sẽ tuyệt vời hơn”.

Giọng ca sinh năm 1997 được khuyên tiết chế cảm xúc để tránh ảnh hưởng đến giọng hát Ảnh: NSX

Danh ca Thái Châu cũng xúc động trước phần trình diễn: “Hát một chút nữa tôi khóc theo luôn. Em diễn rất tự nhiên, cảm xúc, từ phần kịch đến bài hát đều quá hợp, hỏi làm sao mà tôi không xúc động cho được”. Đồng quan điểm với Thùy Trang, danh ca Thái Châu cho rằng dù nhập tâm vào diễn xuất nhưng Mai Diễm My cần tiết chế để không ảnh hưởng đến phần hát. “Dù không ảnh hưởng nhiều nhưng nếu em làm được, tiết mục sẽ bớt đi sự bi lụy”, ông nói.

Lâm Vũ thừa nhận tiết mục cũng khiến anh rơi nước mắt: “Cách em truyền tải bài hát làm anh nổi da gà, đó là thành công của người ca sĩ”. Nam giám khảo cho rằng sự xúc động của Diễm My là điều có thể châm chước vì cô đang kể câu chuyện bằng cả trái tim. Với bài thi này, nữ thí sinh nhận được điểm 10 từ giám khảo Lâm Vũ và 9,75 điểm từ giám khảo Thái Châu.

Mai Diễm My sinh năm 1997, từng gây chú ý khi tham gia một số chương trình như Đấu trường ngôi sao, Ca sĩ bí ẩn… Quyết định góp mặt trong sân chơi âm nhạc lần này, cô mong muốn mang đến hình ảnh trưởng thành, dám thử thách bản thân ở một cuộc thi kết hợp giữa ca hát, diễn xuất. “Ở những chương trình trước, tôi chưa từng có dịp vừa hát vừa diễn. Người kể chuyện tình cho mình cơ hội đó, nên dù có phải thể hiện những thể loại khác với sở trường hay đảm nhận những vai diễn khó, mình vẫn muốn thử sức hết mình”, Mai Diễm My chia sẻ.