Vi vu tết Dương lịch

Tạm biệt cuộc sống đô thị chật chội

Với không ít người trẻ, tết Dương lịch là thời điểm lý tưởng để xách ba lô lên và đi. Trần Lê Phúc An (22 tuổi), ở trọ tại đường Tăng Nhơn Phú, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (trước đây là TP.Thủ Đức), cho biết dịp nghỉ năm nay sẽ tranh thủ về thăm nhà ở Bình Dương cũ, sau đó cùng nhóm bạn thực hiện chuyến phượt bằng xe máy lên Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đà Lạt là một trong những địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích ẢNH: GIA LINH

"Nhóm tụi mình đã có ý định đi Đà Lạt từ lâu. Tụi mình thích không khí lạnh, nhịp sống chậm và cảnh quan thiên nhiên ở đây. Đà Lạt cũng không quá xa TP.HCM nên rất phù hợp để vừa đi chơi, nghỉ dưỡng trong vài ngày", Phúc An chia sẻ.

Không đặt nặng chuyện check-in, chuyến đi của Phúc An mang đúng tinh thần nghỉ ngơi cuối năm. Cô cho biết cả nhóm dự định chạy xe máy, đến nơi thì thưởng thức món ăn địa phương, uống cà phê, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm; buổi tối quây quần đốt lửa, trò chuyện và đàn hát cùng nhau.

"Mình thích Đà Lạt vì không khí và thiên nhiên nên cũng sẽ hạn chế đến những nơi quá đông đúc. Với mình, tết Dương lịch giống như kỳ nghỉ lễ cuối cùng của năm để nghỉ ngơi thật sự, trước khi bắt đầu guồng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán", Phúc An nói.

Cũng chọn rời TP.HCM dịp này, Nguyễn Hữu Hiệp (24 tuổi), ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận, TP.HCM (trước đây là Q.7), quyết định đến Tây Ninh.

Hữu Hiệp trong chuyến du lịch Đà Lạt vào tháng 9 vừa qua ẢNH: NVCC

"Trước hết mình sẽ ghé thăm người thân, sau đó thì đến thung lũng Ma Thiên Lãnh và hồ Dầu Tiếng. Mình rất thích những nơi có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, yên bình để được thả hồn vào cây cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh và hít thở không khí trong lành, vì nhịp sống ở thành phố vốn đã xô bồ rồi", Hiệp chia sẻ.

Làm việc cho công ty nước ngoài, Hiệp có kỳ nghỉ khá dài, từ ngày 25.12.2025 đến hết 4.1.2026. "Tuy nhiên, đến ngày 1.1.2026 mình mới bắt đầu chuyến đi, vì trước đó chỉ có mình được nghỉ sớm, bạn bè, người thân thì chưa. Những ngày ở nhà, mình tranh thủ học tiếng Anh rồi sau đó mới đi chơi", Hiệp nói.

Với Hiệp, chuyến đi đầu năm không đơn thuần là đi chơi mà là cách để tái tạo năng lượng sau quãng thời gian làm việc kéo dài. "Kỳ nghỉ này giúp mình làm những điều mình thích, sắp xếp và định hình lại cuộc sống, những việc đáng lẽ đã làm từ lâu nhưng bị công việc bận rộn cuốn đi mất", Hiệp chia sẻ.

Chọn những địa điểm gần để đổi gió và nạp lại năng lượng

Có những bạn trẻ chọn cách tận hưởng tết Dương lịch bằng cách không đi xa, ưu tiên nghỉ ngơi và kết nối với những người thân quen. Hồ Thị Thu Thủy (23 tuổi), ngụ đường Cách Mạng Tháng 8, P.Hòa Hưng, TP.HCM (trước đây là P.13, Q.10), cho biết dịp tết Dương lịch sẽ về nhà một người chị ở Đồng Nai chơi 2 ngày 1 đêm.

Vũng Tàu là một địa điểm “đổi gió” không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ ở TP.HCM ẢNH: THẢO PHƯƠNG

"Tụi mình sẽ quây quần nấu ăn, ra vườn hái trái cây rồi ngồi trò chuyện với nhau sau thời gian dài không gặp", Thủy chia sẻ. Theo Thủy, nhà chị có vườn cây ăn trái nên sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, rất khác với nhịp sống đô thị.

Còn Đặng Anh Nhật, sinh viên năm cuối Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết Vũng Tàu là lựa chọn phù hợp nhất cho kỳ nghỉ tết Dương lịch năm nay. "Mình có thể dễ dàng di chuyển bằng xe máy, chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Địa điểm khá gần nên mình chọn đi về trong ngày", Nhật chia sẻ.

Theo Nhật, dịp lễ thường rất đông du khách nên kế hoạch của anh chàng là xuất phát từ sáng sớm và quay về vào chiều tối. "Xuống đó tận hưởng gió biển, ăn bánh khọt, hải sản rồi về. Vũng Tàu cũng không có quá nhiều địa điểm để đi nên một ngày là đủ để đổi gió", Nhật nói.