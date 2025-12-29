Countdown tết dương lịch 2026 ở TP.HCM: Bạn chọn ra đường hay ở nhà?

Như Thanh Niên thông tin, TP.HCM dự kiến tổ chức sự kiện countdown tết dương lịch 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thuộc phường Sài Gòn, với nhiều hoạt động thú vị nhằm tạo điểm nhấn dịp tết dương lịch.

Sắp tới thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ẢNH: THIỆN TRẦN

Chỉ còn 2 ngày nữa, chúng ta sẽ chính thức nói lời tạm biệt với năm cũ 2025, chào đón năm mới 2026 với nhiều niềm tin mới, hy vọng mới. Ngay lúc này, mạng xã hội đã ngập tràn các viết hào hứng chờ tới khoảnh khắc countdown, lên kế hoạch cho sự kiện đặc biệt này.

Không chỉ tại TP.HCM, các sự kiện countdown được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành Việt Nam đang được dân mạng quan tâm và hào hứng chia sẻ. Từ đây, cư dân mạng cũng bàn luận về câu chuyện countdown chào năm mới ở nhà hay ra đường sẽ vui hơn?

Tài khoản Thanh Điền bình luận: "Mình sẽ rủ người bạn đặc biệt ra ngoài đường countdown, ngắm pháo hoa, đón năm mới 2026". "Đông người, ở nhà countdown cho sướng chứ sợ chen chúc lắm. Mình cũng chả có người yêu để đi cùng", Quang Trọc chia sẻ.

Người "sợ" ra đường, người muốn hòa vào dòng người

Mỗi người đều có cách riêng để countdown chào đón năm mới 2026, tuy nhiên với anh Thành Luân (30 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM, năm mới phải hòa vào dòng người, ra đường ngắm pháo hoa mới thực sự tuyệt vời.

"Hầu như năm nào, nếu không đi du lịch mà ở lại TP.HCM, tôi đều cùng bạn bè vào trung tâm để ngắm pháo hoa, đếm ngược thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới", anh chia sẻ.

Nhiều người thích đổ ra đường, hòa vào dòng người đón năm mới 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo anh, dù ra đường đông đúc, kẹt xe, chen chúc, thậm chí tới rạng sáng ngày đầu năm mới mới về tới nhà, mệt lả người nhưng cảm giác hòa vào dòng người đón năm mới sẽ mang lại niềm vui, cảm xúc đặc biệt cũng như kỷ niệm đẹp. Anh cũng lưu lại được nhiều khoảnh khắc pháo hoa đẹp vào điện thoại.

Anh Nguyễn Văn Tấn (26 tuổi) làm nhân viên IT tại TP.HCM thì cho biết đêm 31.12, anh sẽ ra ngoài đón năm mới. Tuy nhiên thay vì chọn những nơi đông người như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng... anh quyết định hẹn những người bạn của mình tại một nhà hàng ở trung tâm.

Trái ngược với anh Luân và anh Tấn, chị Chúc Lam (26 tuổi) và em gái Chúc Linh (26 tuổi) hiện đang sống ở phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) thì cho rằng ra đường để đón năm mới không phải là lựa chọn.

Cả hai cho biết năm mới, họ thường ở nhà, xem các chương trình truyền hình hoặc nấu ăn, sum vầy cùng người thân đã cảm thấy bình yên trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Một số người sợ cảnh đông người, kẹt xe nên chọn ở nhà ẢNH: CAO AN BIÊN

"Có một năm tôi không về quê miền Tây, ở lại TP.HCM đón năm mới. Tôi đổ ra đường, rơi vào ma trận kẹt xe, tìm chỗ gửi xe cũng vất vả, chờ lấy xe càng vất vả hơn", chị Chúc Lam chia sẻ kỷ niệm.

Bà Bích (56 tuổi), sống ở một chung cư ở phường Bình Đông thì nói rằng năm mới, bà thường ở nhà cùng gia đình, người thân sum vầy. Thời khắc giao thừa, bà thường cùng con cháu trong nhà lên tầng thượng chung cư, xem pháo hoa được bắn nhiều nơi ở thành phố.

"Tôi lớn tuổi rồi, ra đường đông đúc, kẹt xe cũng mệt. Nhưng mấy đứa cháu thì thích xem pháo bông nên có năm các con của tôi sẽ chở tụi nhỏ đi. Mỗi người có cách đón năm mới khác nhau, miễn sao vui vẻ, hạnh phúc để bắt đầu một tuổi mới là được", bà chia sẻ.

Bạn có kế hoạch đón năm mới 2026 thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.