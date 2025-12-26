Nhìn lại 2025 qua những trào lưu mạng: Tìm nhà trên Google Maps đến HDPE thì ngon luôn

Những ngày này, hãy cùng nhìn lại 2025 với những hot trend khuấy đảo mạng xã hội. Bạn có từng "đu trend"?

1. Trend tìm nhà trên Google Maps, xúc động tìm về ký ức cũ

Những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7.2025, tính năng xem lại ảnh quá khứ trên Google Maps bất ngờ trở thành hot trend tại Việt Nam, khi nhiều người chia sẻ khoảnh khắc đầy hoài niệm, từ những ngôi nhà cũ đến hình ảnh người thân quá cố.

Tìm quá khứ trên Google Maps gây sốt mạng giữa năm 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với trend tìm nhà mình trên Google Maps, cư dân mạng xúc động vì lần đầu có thể nhìn lại một phần ký ức quá khứ, tưởng đã mất đi mãi mãi. Có người hoài niệm, rưng rưng nhớ về một thời đã xa, về những ký ức bên cạnh người thân, cũng có người hào hứng chia sẻ về những thay đổi trong quá khứ và hiện tại sau khi xem ảnh tìm được.

Trên mạng xã hội, các clip hướng dẫn sử dụng tính năng xem lại ảnh quá khứ trên ứng dụng này cũng nhận về hàng triệu lượt xem.

2. Tặng quà sinh nhật bằng… ghế đá

Xuyên suốt năm qua, những clip tặng quà sinh nhật bằng chiếc ghế đá "khổng lồ" cũng được nhiều người "đu trend" theo cách đầy hài hước. Những clip các nhóm bạn trẻ ở nhiều tỉnh thành đặt làm những chiếc ghế đá "khổng lồ", trên ghế là những dòng chữ với nội dung chúc mừng sinh nhật, sau đó được mang đến tận nhà để tặng cho bạn bè, người thân đang được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội. Đặc biệt, có những clip nhận về hàng triệu lượt xem.

Hầu hết các clip tặng quà sinh nhật độc lạ là chiếc ghế đá đều mang tới không khí vui vẻ, hài hước, tạo tiếng cười cho người tặng lẫn người được tặng. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú, hào hứng khi xem những clip trên.

Ghế đá thành món quà tặng gây sốt ngày sinh nhật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều người cho rằng đây là món quà vừa thiết thực, vừa độc đáo và mang tính kỷ niệm, đồng thời cũng mang lại không khí vui tươi, lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ cho tiệc sinh nhật. Một bộ phận dân mạng cũng tò mò về cách đặt làm món quà này để có thể "bắt trend" tặng cho người thân của mình.

3. Khai trương kiểu… "bắt trend"

Giữa năm 2025, mạng xã hội cũng hào hứng với những cách chủ quán ăn khắp các tỉnh thành dán bảng khai trương theo cách độc đáo. Những bảng thông báo khai trương "bắt trend" với nội dung gây chú ý cũng được mạng xã hội chia sẻ, thực khách quan tâm.

"Tưng bừng khai trương. Quang Hùng MasterD, Hiếu Thứ Hai, Sơn Tùng, Hòa Minzy… sẽ không đến. Bạn đến với quán là vui rồi!"; "Quán này là của fan ca sĩ Mỹ Tâm"... những bảng thông báo khai trương với cách trình bày khiến nhiều người nhìn thoáng qua sẽ ngỡ có sự tham gia của người nổi tiếng. Tuy nhiên nếu đọc kỹ mới phát hiện đó chỉ là sự hiểu lầm.

Nhiều chủ quán khai trương bắt "trend" ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người bày tỏ sự hào hứng, thích thú với những thông báo khai trương nói trên vì sự hài hước, vui tính của chủ quán. Cũng có người cho biết bản thân suýt bị lừa nhưng không khó chịu mà ngược lại rất ấn tượng, thậm chí họ để ý tới việc khai trương của quán hơn.

4. Bonsai gừng độc lạ

Mạng xã hội tháng 10.2025 ào ạt các bài viết trồng bonsai gừng. Từ một loại gia vị thông dụng, gừng bất ngờ trở thành bonsai và trồng loại cây này thành hot trend thời thượng.

Nhiều tài khoản mạng xã hội thích thú chia sẻ hình ảnh mua và trồng bonsai gừng trong nhà hay trên bàn làm việc ở cơ quan. Những củ gừng với kích thước lớn được trồng trong chậu, nảy mầm và phát triển thành cây đẹp mắt nhận về lượt tương tác lớn từ cư dân mạng.

Bạn có trồng bonsai gừng? ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người quan niệm rằng việc trồng bonsai gừng trong nhà vừa có ý nghĩa về mặt phong thủy, vừa tốt cho sức khỏe cũng như có giá trị về mặt thẩm mỹ. Bên cạnh đó, việc trồng và chăm sóc loại củ này đơn giản, tiết kiệm chi phí và không tốn nhiều thời gian, công sức đến có thể dễ dàng "tậu" một chậu bonsai gừng về nhà.

5. Mua gà rán để "săn" tuần lộc

Hàng loạt cửa hàng gà rán ở TP.HCM bất ngờ ùn ùn khách xếp hàng dài trước thềm Giáng sinh 2025. Ăn gà rán "săn" tuần lộc nhanh chóng trở thành "cơn sốt" mùa Giáng sinh năm nay.

Theo đó, một thương hiệu gà rán nổi tiếng tại Việt Nam thông báo chương trình đặc biệt dịp Giáng sinh 2025 với quà tặng là chú tuần lộc nhồi bông dễ thương khi mua combo gà rán, mì Ý, khoai tây lắc và nước ngọt với tổng hóa đơn từ 149.000 đồng.

Giới trẻ thi nhau săn tuần lộc ở cửa hàng gà rán mùa Giáng sinh ẢNH: CAO AN BIÊN

Giới trẻ cả nước thi nhau "săn" tuần lộc, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh, hành trình "săn" những con tuần lộc dễ thương khiến hoạt động "đi ăn gà rán nhận tuần lộc nhồi bông" bất ngờ trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, nhiều người "đu trend".

6. "HPDE thì ngon luôn!"

Cuối năm 2025, câu nói "HDPE thì ngon luôn" không chỉ xuất hiện dày đặc trong nhiều clip "triệu view" khắp các nền tảng mạng xã hội, được nhiều cư dân mạng "đu trend" mà còn trở thành từ khóa được quan tâm trên Google Trends.

"HDPE thì ngon luôn" bất ngờ trở thành trend thống trị mạng xã hội dịp cuối năm 2025, tết dương lịch 2026 này. Theo đó, trào lưu "HDPE thì ngon luôn" xuất phát từ một video trả lời bình luận về chủ đề khởi nghiệp tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại bất ngờ gây sốt cõi mạng.

Cư dân mạng sử dụng câu nói trên để bình luận, chế ảnh, thậm chí là clip hài hước, nhiều người theo trend còn dùng trong giao tiếp hằng ngày… tạo thành một nội dung giải trí sôi nổi, thú vị và hóm hỉnh.