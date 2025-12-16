Trend hát karaoke 'sống một kiếp người bình an là được': Vì sao gây sốt cận tết 2026?

"Sống một kiếp người, bình an là được/Hai bánh bốn bánh, chạy được là được/Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được/Người già người trẻ, miễn khỏe là được", một bài hát với giai điệu vui tươi, mang lại năng lượng tích cực bất ngờ trở thành trend hát karaoke mùa cuối năm 2025, dịp tết dương lịch 2026. Từ đây, từ khóa "karaoke sống một kiếp người bình an là được" cũng được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội.

Trend karaoke "sống một kiếp người bình an là được" gây sốt mạng xã hội ẢNH: AI

Sau đó, nhiều tài khoản chia sẻ clip hát karaoke bài hát nói trên và nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, trend đang được nhắc tới xuất phát từ đoạn nhạc trong ca khúc "Được" xuất phát từ tài khoản YouTube có tên Ken Quach Official. Bài hát mang tinh thần thiền định và năng lượng chữa lành, truyền tải thông điệp tích cực, nhẹ nhàng về sự bình yên, buông bỏ và sống trọn vẹn trong hiện tại.

Tài khoản trên thời gian qua cũng gây chú ý trong cộng đồng sáng tạo âm nhạc Việt nhờ hướng đi làm nhạc thông qua AI. "Phổ nhạc từ bài thơ mang tinh thần Phật giáo, nói về sự bình an, buông bỏ, đủ đầy và nhân sinh quan sống nhẹ nhàng trong đời sống hiện đại", tài khoản Ken Quach giới thiệu về bài hát đang gây sốt mạng xã hội.

Vì sao nhiều người theo trend karaoke "sống một kiếp người bình an là được"?

Vô tình biết tới bài hát trên thông qua ứng dụng mạng xã hội, anh Quí Thịnh (32 tuổi) sống ở phường Tân Phú (TP.HCM) cho biết bản thân bị "cuốn" vào giai điệu và lời bài hát từ lần đầu tiên nghe. Từ đó, lướt mạng xã hội đến đâu, anh đều thấy mọi người, kể cả bạn bè của mình sử dụng bài hát này lồng vào những clip chia sẻ lên mạng.

"Càng nghe mình càng ghiền luôn. Dịp cuối năm, mình cũng có một số cuộc họp mặt bạn bè, ăn cưới nên hay góp vui bằng cách hát karaoke bài hát này. Bài hát này có giai điệu vui tươi, không khó hát, mang lại cảm hứng tích cực cho những ngày cuối năm vốn có nhiều áp lực", anh Thịnh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Phan Thảo (26 tuổi) cũng cho biết rất thích bài hát trên nên đang "luyện" karaoke tại nhà để chuẩn bị cho các buổi tiệc tùng, hát hò dịp cuối năm. Trước đó, Thảo đã biết tới lời thơ thiền trên và rất thích, chị bất ngờ khi được lồng nhạc lại có giai điệu bắt tai đến thế.

Nhiều quán karaoke đông đúc dịp cuối năm ẢNH: CAO AN BIÊN

Cũng theo nữ nhân viên văn phòng, vào dịp cuối năm, cơ quan có nhiều tiệc tùng, chị cũng có những buổi tiệc riêng với bạn bè, gia đình và tất nhiên sẽ có những buổi hát karaoke mà chị vô cùng mong chờ.

"Mình nghĩ bài hát gây sốt không chỉ vì giai điệu mà còn ở ý nghĩa phần lời. Với những mục tiêu dang dở hoặc một năm bình bình trôi qua như mình, nghe bài hát mình cảm thấy được chữa lành và đỡ áp lực hơn phần nào. Tất nhiên, năm mới, mình cũng có những mục tiêu mới và có kế hoạch phấn đấu vì những mục tiêu đó", chị Anh Thư (23 tuổi) sống ở phường Bình Đông chia sẻ thêm về lời bài hát.

Bạn nghĩ gì về trend hát karaoke đang gây sốt này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.