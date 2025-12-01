Karaoke chỉ có… 1 người

Xả stress, tìm niềm vui qua những quán karaoke mini

21 giờ, tại điểm hát karaoke trên đường Hoàng Diệu 2 (P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), khu vực gần Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, khá đông khách tìm đến.

"Sau một tuần học kín lịch, em đến đây để hát karaoke nhằm xả stress. Em sẽ… hát cho thật đã", Hoàng Thị Minh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nói.

Một mình đến quán karaoke để hát nhằm xả stress sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng ẢNH: THANH NAM

Không riêng Minh, nhiều sinh viên khác cũng tìm đến địa chỉ này vì nhiều lý do, như xua tan mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng, thư giãn, và hơn hết là tìm niềm vui qua việc thể hiện những ca khúc.

Theo Lê Hồng Thanh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, trước đây không dễ để tìm quán karaoke cho phép 1, 2 khách.

"Vì những quán karaoke với không gian phòng khá rộng, nên thường từ chối 1 khách. Còn 2 khách, thì quán e ngại những câu chuyện không chuẩn mực xảy ra", Thanh nói và kể tiếp: "Còn hiện nay, mô hình kinh doanh karaoke kiểu mới xuất hiện, nhận khách dù chỉ 1 người, 2 người".

Những quán karaoke mini đông khách vào cuối tuần ẢNH: THANH NAM

Thanh cũng nói hàng tuần thường cùng bạn đến một địa điểm karaoke với mô hình kiểu mới trên đường Nguyễn Gia Trí (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để hát karaoke. "Có khi thì đi với bạn. Có lúc đến một mình", Thanh nói.

Không riêng giới sinh viên, những người trẻ đã đi làm cũng có xu hướng tìm đến những quán karaoke mini để tìm phút giây thoải mái sau những ngày chạy deadline (thời hạn hoàn thành công việc), ngột ngạt vì công việc.

Bảng giá ở một quán karaoke mini ẢNH: THANH NAM

Vũ Hoàng Thảo (27 tuổi, làm việc tại số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) cho hay đã từng đi hát karaoke cùng nhóm bạn nhưng lại thấy không hợp. Thảo nói: "Đi đông đông thì vui. Nhưng hát dở cũng ngại. Ở phòng 1 người thì mình muốn hát bài gì, hát cỡ nào cũng được".

Còn anh Nguyễn Đại Hưng (32 tuổi, làm việc ở Công ty may Việt Thắng, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nói: "Làm công nhân, không có nhiều tiền để đến các quán karaoke hoành tráng có giá vài trăm ngàn đồng mỗi tiếng đồng hồ. Nên thường đến quán karaoke mini để hát với giá cả "hạt dẻ" phải chăng".

"Quẩy" hết mình với những giai điệu nhạc ẢNH: THANH NAM

Nhiều quán karaoke "chuyển mình"

Chị Nguyễn Đào Phương Mai (38 tuổi, ngụ ở 66B Nguyễn Sỹ Sách, P.Tân Sơn, TP.HCM; trước là P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết từng kinh doanh karaoke theo kiểu truyền thống trên đường Âu Cơ (P.Tân Bình, TP.HCM; trước là P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM).

"Từ đầu năm 2025, khi thị trường khó khăn, tôi chuyển sang mô hình phòng mini. Thật bất ngờ là khách 1 người nhiều, toàn sinh viên, dân văn phòng", chị Mai nói.

Cũng theo chị Mai, sở dĩ phần lớn các quán karaoke truyền thống hạn chế tiếp khách 1 – 2 người vì lo ngại các hành vi "không lành mạnh", gây ảnh hưởng đến hoạt động của quán. "Nhưng mô hình phòng karaoke mini lại có cách vận hành khác. Theo đó, phòng nhỏ, chỉ vài mét vuông, có cửa kính mờ hoặc camera hành lang, không khóa chốt trong, âm thanh vừa phải, không phục vụ rượu bia, không mở phòng sau 23 giờ…", chị Mai cho hay.

Danh sách các ca khúc ở các quán karaoke mini tương tự ở những quán karaoke truyền thống ẢNH: THANH NAM

Hiện nay, những cái tên như: Music Box, Sixteen MusicBox, La MusicBox, ZSpace, Akang MusicBox… ở tại nhiều phường ở TP.HCM được người trẻ lưu lại để tìm đến mỗi khi muốn hát karaoke một mình.

Theo anh Nguyễn Hữu (32 tuổi, chủ một quán karaoke mini trên đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước đây là P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), thì: "Quán có nhiều loại phòng khác nhau, với diện tích nhỏ. Có thể chứa 1 người, 2 – 3 người, 4 – 5 người, 6 – 8 người. Nếu phòng chỉ dành cho 1 người thì giá từ 15.000 – 90.000 đồng tùy vào khung giờ, tùy vào ngày bình thường hay lễ tết. Những dạng phòng khác cũng có giá vừa túi tiền sinh viên, từ 25.000 đồng, 35.000 đồng…".

Anh Hữu nói thêm: "Có những yêu cầu buộc khách phải tuân thủ. Chẳng hạn không được hút thuốc, không có những hành vi riêng tư, nhạy cảm (đối với phòng 2 người)… Qua đó cùng hướng đến việc giúp khách có những trải nghiệm vui vẻ, thư giãn, tận hưởng những giờ phút giải trí lành mạnh, văn minh".

Một mình "phiêu" với giai điệu nhạc ẢNH: THANH NAM

Chuyên gia tâm lý Lê Mỹ Cẩm Hoài, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM; trước đây thuộc P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nhận định: "Người trẻ bây giờ áp lực từ học tập, công việc, mạng xã hội nhiều hơn trước. Họ ít khi được khóc, ít khi được tức giận hoặc bộc lộ cảm xúc mạnh. Nên khi có không gian để được… hét thoải mái, họ lập tức tìm đến. Tôi cho rằng các dịch vụ như karaoke 1 người trong phòng mini… phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về sức khỏe tinh thần giá rẻ, nhanh chóng, kín đáo".

Khách phải tuân thủ những quy định ẢNH: THANH NAM

Dưới góc độ kinh doanh, chị Nguyễn Thị Hải Như (37 tuổi), chuyên gia giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nhiều chương trình thuộc các sở KH-CN trên toàn quốc, nói: "Mô hình karaoke một mình có thị trường nhỏ nhưng đầy cơ hội, và có khả năng sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Bởi chi phí đầu tư thấp, mỗi phòng chỉ cần cách âm cơ bản, màn hình, micro, loa nhỏ. Lượt khách quay lại nhiều, đặc biệt là sinh viên. Mô hình này là lựa chọn phù hợp mỗi khi người trẻ muốn xả stress nhanh, không muốn ảnh hưởng người khác, không có thời gian tụ tập bạn bè hay muốn có "khoảng trời riêng" giữa đô thị ồn ào".