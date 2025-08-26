Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thực hư thông tin hiệu trưởng đi hát karaoke khi đang trực chống bão số 5

Minh Hải
Minh Hải
26/08/2025 15:48 GMT+7

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Thanh Hóa đi hát karaoke trong thời gian bão số 5 đang đổ bộ, tuy nhiên, thời điểm hát karaoke không nằm trong khoảng thời gian ông này trực lãnh đạo phòng, chống bão.

Chiều 26.8, ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Thọ Phú (Thanh Hóa), cho biết hiệu trưởng Trường tiểu học Thọ Dân (xã Thọ Phú) đã làm tường trình việc đi hát karaoke trong thời gian phòng, chống bão số 5.

Ông Thành cho biết, vị hiệu trưởng Trường tiểu học Thọ Dân và một giáo viên của trường thừa nhận có đi hát karaoke cùng gia đình một người bạn vào trưa 25.8, thời điểm các địa phương đang căng mình phòng, chống bão số 5

Tuy nhiên, thời điểm đi hát không phải thời điểm trực lãnh đạo trong phòng, chống bão của vị hiệu trưởng này.

"Thời điểm ông hiệu trưởng đi hát karaoke thì lịch trực lãnh đạo của Trường tiểu học Thọ Dân trong phòng, chống thiên tai là do một phó hiệu trưởng trực. Tuy nhiên, việc đi hát karaoke trong thời điểm tất cả đang tập trung phòng, chống bão số 5 là không hợp lý. Vị hiệu trưởng đã làm bản kiểm điểm, chúng tôi đang tiếp tục xem xét và xử lý nếu có vi phạm", ông Thành cho hay.

Sự việc Hiệu trưởng Trường tiểu học Thọ Dân đi hát karaoke bị người dân phản ánh trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, do thời điểm hát là thời điểm tất cả các lực lượng, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang căng mình phòng, chống bão số 5.

Đường phố Thanh Hóa ngập trong 'biển nước' sau bão số 5

Đường phố Thanh Hóa ngập trong 'biển nước' sau bão số 5

Sáng 26.8, nhiều tuyến phố ở Thanh Hoá chìm trong 'biển nước' sau bão số 5.

