Thực hư thông tin hiệu trưởng đi hát karaoke khi đang trực chống bão số 5

Chiều 26.8, ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Thọ Phú (Thanh Hóa), cho biết hiệu trưởng Trường tiểu học Thọ Dân (xã Thọ Phú) đã làm tường trình việc đi hát karaoke trong thời gian phòng, chống bão số 5.

Ông Thành cho biết, vị hiệu trưởng Trường tiểu học Thọ Dân và một giáo viên của trường thừa nhận có đi hát karaoke cùng gia đình một người bạn vào trưa 25.8, thời điểm các địa phương đang căng mình phòng, chống bão số 5.

Tuy nhiên, thời điểm đi hát không phải thời điểm trực lãnh đạo trong phòng, chống bão của vị hiệu trưởng này.

"Thời điểm ông hiệu trưởng đi hát karaoke thì lịch trực lãnh đạo của Trường tiểu học Thọ Dân trong phòng, chống thiên tai là do một phó hiệu trưởng trực. Tuy nhiên, việc đi hát karaoke trong thời điểm tất cả đang tập trung phòng, chống bão số 5 là không hợp lý. Vị hiệu trưởng đã làm bản kiểm điểm, chúng tôi đang tiếp tục xem xét và xử lý nếu có vi phạm", ông Thành cho hay.

Sự việc Hiệu trưởng Trường tiểu học Thọ Dân đi hát karaoke bị người dân phản ánh trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, do thời điểm hát là thời điểm tất cả các lực lượng, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang căng mình phòng, chống bão số 5.