Độc lạ bonsai gừng thành 'trend', vườn kiểng ở TP.HCM bất ngờ đắt hàng

Thời điểm này, nhiều tài khoản mạng xã hội thích thú chia sẻ hình ảnh mua và trồng bonsai gừng trong nhà hay trên bàn làm việc ở cơ quan. Những củ gừng với kích thước lớn được trồng trong chậu, nảy mầm và phát triển thành cây đẹp mắt nhận về lượt tương tác lớn từ cư dân mạng.

Trồng bonsai gừng trở thành "trend" trên mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều người quan niệm rằng việc trồng bonsai gừng trong nhà vừa có ý nghĩa về mặt phong thủy, vừa tốt cho sức khỏe cũng như có giá trị về mặt thẩm mỹ. Bên cạnh đó, việc trồng và chăm sóc loại củ này đơn giản, tiết kiệm chi phí và không tốn nhiều thời gian, công sức đến có thể dễ dàng "tậu" một chậu bonsai gừng về nhà.

"Ai hay bị cảm cúm thì mỗi phòng cắm một củ gừng, vừa đẹp vừa tốt cho sức khỏe. Tôi cũng làm 1 cây để ở nơi làm việc, khách nào vào cũng trầm trồ", một tài khoản chia sẻ về chuyện trồng bonsai gừng cùng hình ảnh nhận về hơn 30.000 lượt thích.

"Nhìn đẹp lạ quá luôn!", nickname Hà Hiếu Linh Anh bày tỏ. Nickname Phương Nguyễn chia sẻ: "Mình đu trend như ai, mình trồng gừng bằng đất trong chậu". "Trồng bonsai gừng tiết kiệm mà đẹp!", Lê Anh bày tỏ.

Chủ vườn bán đắt hàng, giá bonsai gừng bao nhiêu một chậu?

Chia sẻ với Thanh Niên, một chủ vườn kiểng ở phường Bình Đông (TP.HCM) cho biết vài tháng trở lại đây, bonsai gừng gây sốt trên mạng, nhiều người liên hệ vườn để đặt mua mang về nhà trồng.

Nhiều chủ vườn bán bonsai gừng đắt khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Các chậu bonsai gừng có giá từ 100.000 đồng ẢNH: CAO AN BIÊN

"Trước đó, không nhiều người biết tới loại này. Trước nhu cầu lớn của khách, mình tìm nguồn để bán. Gừng được trồng làm bonsai củ phải to, đẹp, có nhiều mầm để ra tốt. Có thời điểm bán hết hàng, vườn phải trồng mới liên tục", chủ vườn chia sẻ.

Theo chủ vườn kiểng, thời điểm này, vườn bán ra các chậu bonsai gừng với giá từ 100.000 đồng, 150.000 đồng… tùy kích cỡ chậu. Việc chăm sóc bonsai không tốn nhiều thời gian và không cần kỹ thuật, chỉ cần hơn 1 tháng những mầm gừng đã phát triển tốt.

Anh Duy Anh (34 tuổi) sống ở một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu thuộc phường Bình Đông (TP.HCM) cho biết thời gian, thấy "trend" trồng gừng bonsai gây sốt mạng, vì tò mò nên anh tìm mua thử.

"Mình ở chung cư nên những chậu kiểng kích thước nhỏ thế này khá phù hợp. Gừng thì quá quen thuộc rồi, nhưng lần đầu tiên mình mới biết có thể trồng làm kiểng, trang trí trong nhà như vậy, thấy mọi người trồng đẹp quá. Mình khá bận nên không có nhiều thời gian chăm sóc. Trồng thử xem thế nào, thấy mọi người quan niệm tốt cho phong thủy", anh chia sẻ.

Nhiều người quan niệm trồng gừng bonsai vừa có ý nghĩa về mặt phong thủy, vừa tốt cho sức khỏe ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Tấn Nguyễn (26 tuổi) dự định tìm trồng bonsai gừng vì thấy đồng nghiệp ở cơ quan trồng khá đẹp. "Đồng nghiệp nói mình mới biết gừng cũng trồng trang trí được. Mình trồng thử vì giá thành rẻ, không tốn công chăm sóc", anh nói thêm.