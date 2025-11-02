Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống 1 ly nước gừng buổi sáng, cải thiện 7 vấn đề sức khỏe

Thiên Lan
Thiên Lan
02/11/2025 08:21 GMT+7

Từ xa xưa, nước gừng đã được dùng để điều trị cảm lạnh, đau họng, đau nhức cơ, buồn nôn và khó tiêu.

Ngoài công dụng làm gia vị, gừng còn được đánh giá cao nhờ đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ chữa lành tự nhiên, với hơn 100 hoạt chất sinh học có lợi giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào, bệnh tật.

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Lauren O'Connor, chuyên về sức khỏe đường ruột và bệnh trào ngược dạ dày thực quản, đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ 7 căn bệnh có thể được cải thiện nhờ ly nước gừng mỗi sáng, theo trang tin Health.

Gừng rất tốt cho sức khỏe tổng thể

Gừng rất tốt cho sức khỏe tổng thể

ẢnhL AI

Mỡ máu cao

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 2 g gừng mỗi ngày giúp giảm đáng kể cholesterol toàn phần và triglycerid. Gừng cũng có thể hạ mức cholesterol xấu và là cách an toàn để giảm mỡ máu.

Huyết áp cao

Gừng có thể ức chế enzym ACE - yếu tố gây tăng huyết áp, đồng thời cải thiện lưu thông máu. Nghiên cứu cho thấy dùng 3 g gừng/ngày có thể hạ huyết áp tâm thu và tâm trương ở người dưới 50 tuổi.

Đường huyết cao

Nghiên cứu trên 45 người bệnh tiểu đường cho thấy dùng 2 g gừng/ngày trong 10 tuần giúp giảm đáng kể đường huyết lúc đói và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c.

Rối loạn tiêu hóa

Gừng còn giúp giảm buồn nôn, đầy hơi, làm dịu dạ dày và cải thiện trào ngược axit. Thử nghiệm cho thấy bổ sung gừng và atisô giúp giảm đau dạ dày, buồn nôn và đầy hơi.

Đau nửa đầu

Nghiên cứu trên 60 người đau nửa đầu cấp cho thấy dùng 400 mg gừng (chứa 20 mg gingerol) kèm với thuốc giảm đau cho hiệu quả giảm đau và cải thiện chức năng tốt hơn.

Thoái hóa khớp

Với 240 triệu người trên thế giới mắc bệnh này, gừng có đặc tính kháng viêm giúp giảm sưng đau và được các tổ chức y tế công nhận là liệu pháp hỗ trợ hữu ích.

Ho và cảm lạnh

Gừng chứa polysaccharide có tác dụng giảm ho tự nhiên và hợp chất gingerol, shogaol, paradol giúp kháng viêm, kháng khuẩn, giảm đau họng và tăng cường miễn dịch.

Lưu ý khi dùng gừng

Lượng gừng an toàn mỗi ngày thường là 3-4 g gừng tươi, tương đương một miếng gừng dài khoảng 2,5 cm.

Dùng gừng quá nhiều có thể gây khó tiêu, dị ứng hoặc tim đập nhanh. Người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc tiểu đường nên hỏi bác sĩ trước khi dùng vì gừng có tác dụng hiệp đồng, có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết hoặc chảy máu, theo Health.

