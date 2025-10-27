Chuyên gia chỉ cách ăn tỏi, hành tây và gừng sống tốt nhất

Tuy nhiên, nếu dùng sai cách tỏi, hành và gừng sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Chứa chất tự nhiên tốt cho tim mạch

Theo bà Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, tỏi, hành và gừng đều chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có lợi cho tim mạch, gồm allicin trong tỏi, quercetin trong hành và gingerol trong gừng. Các chất này được chứng minh giúp giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ giảm cholesterol, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Tỏi, hành và gừng là 3 loại gia vị quen thuộc, tốt cho sức khỏe tim mạch Ảnh: AI

Bà Melanie Marcus, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết allicin là hợp chất lưu huỳnh được giải phóng khi tỏi bị nghiền nát. Allicin có thể giúp hạ cholesterol LDL (cholesterol xấu) và giảm huyết áp nhờ khả năng làm giãn mạch máu.

Hành tây chứa quercetin, một flavonoid có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong thành động mạch.

Trong khi đó, gingerol, hợp chất tạo vị cay đặc trưng của gừng, có khả năng thúc đẩy lưu thông máu và giảm triglyceride, một loại chất béo có hại cho tim nếu tồn tại ở mức cao trong máu.

Lưu ý khi sử dụng

Việc xay nhuyễn tỏi, hành và gừng sống để ăn trực tiếp có thể khiến nhiều người gặp rắc rối về tiêu hóa. Theo bà Best, các hợp chất trong 3 loại gia vị này ở dạng sống và cô đặc dễ gây kích ứng dạ dày, dẫn đến ợ nóng, khó tiêu hoặc thậm chí tương tác tiêu cực với thuốc làm loãng máu. Do đó, người sử dụng cần đặc biệt chú ý đến liều lượng và tình trạng sức khỏe cá nhân.

Tỏi và gừng có đặc tính làm loãng máu, nếu dùng cùng thuốc chống đông như warfarin hoặc aspirin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Trong khi đó, hành và tỏi sống chứa nhiều chất dễ gây đầy hơi, chướng bụng và trào ngược axit, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Bà Marcus cho biết, sự kết hợp giữa tỏi và hành sống sẽ gây hôi miệng. 2 loại thực phẩm này còn chứa lượng FODMAP cao, có thể làm nặng thêm triệu chứng của người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).

Cách sử dụng tỏi, hành và gừng hợp lý

Các chuyên gia cho rằng không cần phải ăn sống tỏi, hành và gừng mới nhận được lợi ích cho tim mạch.

Một chế độ ăn đa dạng, cân bằng và thường xuyên sử dụng các nguyên liệu này trong nấu nướng sẽ mang lại hiệu quả lâu dài và an toàn hơn.

Bà Trista Best khuyến khích dùng tỏi, hành và gừng trong các món xào, canh hoặc nước sốt. Cách này vừa giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả, vừa giảm nguy cơ kích ứng tiêu hóa.

Để tối ưu hóa dưỡng chất, bà Marcus gợi ý nghiền tỏi ngay trước khi tắt bếp để kích hoạt allicin, đồng thời bạn có thể sử dụng một ít gừng cho vào nước sốt, món salad hoặc trà để tận dụng hàm lượng gingerol tự nhiên.

Trong khi đó, hành tây có thể dùng để ướp thịt để vừa tạo hương vị đậm đà vừa hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch.