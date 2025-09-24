Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cách uống trà gừng mỗi ngày tốt cho sức khỏe

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
24/09/2025 14:42 GMT+7

Trà gừng từ lâu đã được nhiều người tin dùng nhờ khả năng làm dịu dạ dày, giảm buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa.

Không chỉ vậy, gừng còn chứa nhiều hợp chất có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện nếu được sử dụng đúng cách, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Karina Tolentino, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, đã chỉ ra một số lợi ích sức khỏe của trà gừng và liều lượng sử dụng hợp lý.

Cách uống trà gừng mỗi ngày tốt cho sức khỏe - Ảnh 1.

Trà gừng được nhiều người tin dùng nhờ khả năng làm dịu dạ dày, giảm buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa

Ảnh: AI

Cải thiện hệ tiêu hóa

Trong gừng có hợp chất gingerol giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn từ dạ dày xuống hệ tiêu hóa. Điều này hạn chế tình trạng thức ăn bị giữ lại quá lâu trong đường ruột, tránh gây đầy hơi, khó tiêu và các vấn đề liên quan.

Uống trà gừng đều đặn còn giúp giảm lên men trong ruột, ngăn ngừa táo bón và hạn chế tình trạng chướng bụng, đầy hơi.

Giảm buồn nôn và nôn

Trà gừng có khả năng làm dịu cơn buồn nôn, hỗ trợ giảm nôn mửa do nhiều nguyên nhân khác nhau như hóa trị, say tàu xe hay thai kỳ.

Tuy nhiên, gừng có tác dụng chống đông máu, do đó phụ nữ mang thai tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung gừng thường xuyên để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Hỗ trợ giảm viêm

Gừng chứa nhiều hợp chất quý như 6-shogaol, zingerone và 8-shogaol có khả năng làm giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Gừng có thể góp phần làm dịu các triệu chứng viêm khớp dạng thấp, bệnh vẩy nến và một số bệnh viêm mạn tính khác.

Ngoài ra, gừng còn có thể hỗ trợ kiểm soát viêm ở những người mắc viêm loét đại tràng, bệnh Crohn và lupus.

Giảm đau tự nhiên

Gừng cũng được ghi nhận có thể giúp giảm đau do hội chứng tiền kinh nguyệt, đau nửa đầu, thoái hóa khớp gối và đau cơ bắp sau khi tập luyện.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Gừng có khả năng ức chế sự hấp thu chất béo trong ruột, điều chỉnh quá trình lưu trữ chất béo của cơ thể và giúp kiểm soát sự thèm ăn.

Ngăn ngừa bệnh mạn tính

Việc bổ sung từ 2 đến 4 gram gừng mỗi ngày có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính như tăng huyết áp và bệnh mạch vành.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu còn ghi nhận gừng có thể hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư, cải thiện rối loạn tim mạch và giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Lưu ý khi sử dụng trà gừng

Mặc dù trà gừng mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng quá liều có thể gây tác dụng phụ.

Khi tiêu thụ trên 4 gram gừng mỗi ngày, một số người có thể gặp phải các vấn đề như khó chịu đường tiêu hóa, tiêu chảy, trào ngược axit, ợ nóng, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim hoặc dị ứng.

Lượng trà gừng an toàn mỗi ngày

Theo các chuyên gia, mức an toàn đối với hầu hết mọi người là từ 3 đến 4 gram gừng mỗi ngày. Đối với phụ nữ mang thai, mức khuyến nghị an toàn chỉ khoảng 1 gram.

Nếu muốn tự pha trà gừng tươi, chỉ cần gọt vỏ một củ gừng nhỏ, cắt lát tương đương khoảng 2 gram, sau đó cho vào cốc và thêm 200 ml nước sôi trong ít nhất 10 phút để gừng tiết hết hoạt chất. Nếu cảm thấy vị gừng quá nồng, bạn có thể thêm mật ong hoặc chanh để dễ uống hơn.

Các nhà khoa học phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của ly trà gừng

Các nhà khoa học phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của ly trà gừng

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, đã phát hiện thêm một tác dụng tuyệt vời của ly trà gừng bạn uống mỗi ngày.

Xem thêm bình luận