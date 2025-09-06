Trà sả gừng: Nhiều lợi ích và cách pha tốt nhất

Sả cung cấp chất chống oxy hóa như axit chlorogenic và giàu vitamin C, folate, kali. Gừng chứa các hoạt chất mạnh như gingerol, shogaol và zingerone - nổi bật với công dụng chống viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Kết hợp cùng nhau, chúng mang đến hàng loạt lợi ích như tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, giảm căng thẳng, hỗ trợ tim mạch và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Sau đây là những lợi ích của trà sả gừng đã được chứng minh, theo trang Times of Indian (Ấn Độ).

Trà sả gừng mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe Ảnh: AI

Công dụng của sả

Kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa. Nghiên cứu đăng trên Nutrients (Mỹ) cho thấy, sả chứa các hợp chất có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus và chống oxy hóa. Nhờ vậy, sả có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính do stress oxy hóa gây ra, đồng thời hỗ trợ tăng cường miễn dịch và bảo vệ da.

Hỗ trợ huyết áp. Sả có tính lợi tiểu, giúp cơ thể đào thải bớt natri và nước thừa, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp và giảm gánh nặng cho tim.

Giảm đau tự nhiên. Y học cổ truyền dùng tinh dầu sả trong massage để giảm đau nhức khớp, căng cơ. Nghiên cứu hiện đại cho thấy các hợp chất trong sả có khả năng điều chỉnh đường dẫn truyền đau, mang lại hiệu quả giảm đau nhẹ nhàng.

Tiềm năng chống ung thư. Citral trong sả có thể tiêu diệt tế bào ung thư và làm chậm sự phát triển khối u, đặc biệt ở lymphoma, bạch cầu, thận, tuyến tiền liệt và đại tràng.

Công dụng của gừng

Giảm buồn nôn. Phân tích tổng hợp đăng trên Nutrients (Mỹ) cho thấy gừng hiệu quả trong giảm buồn nôn ở phụ nữ mang thai, và có tác dụng nhất định với buồn nôn sau hóa trị hoặc phẫu thuật.

Hỗ trợ tiêu hóa. Giúp giảm đầy hơi, khó tiêu và làm chậm quá trình rỗng dạ dày, mang lại cảm giác dễ chịu cho hệ tiêu hóa.

Kháng khuẩn và phòng ung thư. Gừng có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Ngoài ra, các hợp chất trong gừng còn giúp giảm viêm và hạn chế sự phát triển bất thường của tế bào - yếu tố nguy cơ của ung thư đại trực tràng.

Giảm đau. Một nghiên cứu tổng hợp đăng trên Cureus (Mỹ) cho thấy gừng gần như hiệu quả tương đương thuốc trong giảm đau bụng kinh.

Ngừa bệnh mạn tính. Gừng có thể giúp giảm nguy cơ tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.

Lợi ích kết hợp của trà sả gừng

Khi pha chung, sả và gừng mang lại nhiều lợi ích tổng hợp:

Tăng cường miễn dịch nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và buồn nôn.

Giảm viêm, hỗ trợ giảm đau và ngừa bệnh mạn tính.

Thư giãn, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ.

Cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tim mạch, có thể giúp hạ huyết áp.

Hỗ trợ quá trình thải độc, giúp gan và thận hoạt động tốt hơn.

Cách pha trà sả gừng

Nguyên liệu (cho 1 tách):

1-2 nhánh sả tươi (đập dập) hoặc 1/2 thìa cà phê sả khô.

1 miếng gừng tươi dài 2-3 cm (thái lát) hoặc 1/2 thìa cà phê gừng khô.

250 ml nước sôi Tuỳ chọn: mật ong, chanh, hoặc lá bạc hà.

Cách làm:

Cho sả và gừng vào cốc hoặc ấm. Đổ nước sôi, hãm trong 5-10 phút. Lọc bỏ bã, thêm mật ong/chanh tùy thích. Có thể uống nóng hoặc để nguội uống như trà đá.

Lưu ý khi sử dụng

Uống quá nhiều trà sả gừng có thể gây ợ nóng, kích ứng dạ dày hoặc tiêu chảy. Sả và gừng có thể tương tác với thuốc chống đông máu, thuốc huyết áp hoặc thuốc tiểu đường. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Nên chọn nguyên liệu tươi, hữu cơ để tránh dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng.