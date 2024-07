Ngày mới với tin tức sức khỏe: Trà sả dùng tốt trong những trường hợp nào?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Cách kiểm soát huyết áp tốt nhất để ngừa đau tim, đột quỵ; Khám phá bí mật bất ngờ đằng sau tách cà phê...

Những ai nên thường xuyên uống trà sả?

Sả được dùng rất nhiều trong đời sống hằng ngày, từ làm nguyên liệu nấu ăn, xua đuổi côn trùng đến trà. Một điều không phải ai cũng biết là sả ngoài mùi hương dễ chịu còn chứa hàm lượng chất chống ô xy hóa cao.

Chất chống ô xy hóa trong sả có khả năng trung hòa các gốc tự do và giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Không những vậy, sả còn chứa sắt, kali, kẽm, magiê, mangan, vitamin A, C và một số dưỡng chất khác.

Trà sả có tác dụng cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư và giảm viêm nhiễm trong cơ thể PEXELS

Một trong những cách tốt nhất để tận dụng các lợi ích này của sả là dùng sả ngâm trong nước nóng và uống như trà. Trà sả sẽ rất phù hợp với những đối tượng sau:

Ngăn viêm nhiễm. Viêm nhiễm là nguyên nhân chính gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Các nghiên cứu cho thấy sả chứa 2 thành phần chính là citral và geranial có tác dụng kháng viêm rất tốt. Do đó, những người thường xuyên bị viêm nhiễm hãy thử uống trà sả.

Người bị loét dạ dày. Người bị viêm loét dạ dày có thể nhận được nhiều lợi ích khi uống trà sả. Các chất trong sả có tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày, từ đó kiểm soát các vết loét và giảm các triệu chứng khó tiêu, co thắt dạ dày. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 3.7.

Phát hiện quan trọng: Cách kiểm soát huyết áp tốt nhất để ngừa đau tim, đột quỵ

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy, đưa ra huyết áp mục tiêu trong quá trình điều trị có thể cứu sống thêm nhiều bệnh nhân.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh tim và đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Huyết áp cao là nguyên nhân gây ra 8,4 triệu ca tử vong mỗi năm, đồng thời cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra 45% ca tử vong do tim mạch và 51% ca tử vong do đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu cho biết nên xem xét huyết áp mục tiêu thấp hơn 120 mmHg cho tất cả bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao Pexels

Cứ 3 người thì có 1 người bị huyết áp cao. Càng lớn tuổi, tỷ lệ mắc bệnh càng cao.

Theo WHO, huyết áp bình thường là 120/80 mmHg, huyết áp từ 140/90 mmHg trở lên được xem là huyết áp cao.

Trước đây, dựa trên những phát hiện từ nghiên cứu ACCORD (Hành động để kiểm soát nguy cơ tim mạch ở bệnh tiểu đường của Mỹ), huyết áp mục tiêu cho bệnh nhân huyết áp cao được đặt ở mức dưới 140/90 mmHg. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy rằng giảm huyết áp mục tiêu này xuống dưới 120 mmHg sẽ ngăn ngừa nhiều cơn đau tim và đột quỵ hơn.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu hơn 11.000 bệnh nhân huyết áp cao có nguy cơ cao mắc các vấn đề về tim mạch do các bệnh như tiểu đường, tuổi tác và các yếu tố lối sống, như hút thuốc.

Kết quả cho thấy nhóm người có huyết áp tâm thu dưới 120 mmHg có tỷ lệ gặp phải biến cố tim mạch nghiêm trọng (gồm tử vong do tim mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim) thấp hơn so với nhóm dưới 140 mmHg. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 3.7.

Khám phá bí mật bất ngờ đằng sau tách cà phê

Tình yêu dành cho cà phê đã ăn sâu vào nhiều nền văn hóa trên thế giới. Đó không chỉ là một thói quen không thể thiếu mỗi sáng hay một cuộc gặp gỡ bạn bè mà còn là một trải nghiệm xã hội gắn kết mọi người lại với nhau.

Nghiên cứu mới của tiến sĩ Eleanor Bryant, Phó giáo sư Tâm lý học, Đại học Bradford (Anh) đã tiết lộ tách cà phê chính là bí quyết hạnh phúc của hàng triệu người.



Uống cà phê không chỉ là một thói quen không thể thiếu mỗi sáng hay một cuộc gặp gỡ bạn bè mà còn là một trải nghiệm xã hội gắn kết mọi người lại với nhau Pexels

Tiến sĩ Bryant cho biết cà phê khiến người ta vui vẻ hơn nhờ tác dụng của nó lên cơ chế phản hồi của não.

Về cơ bản, cà phê ảnh hưởng đến các thụ thể trong não bằng cách khiến các thụ thể này mở ra hơn với những tín hiệu hạnh phúc.

"Tất cả chúng ta đều biết rằng thưởng thức tách cà phê ngon là trải nghiệm đầy ý nghĩa đối với nhiều người. Tuy nhiên, khi bắt đầu khám phá lý do tại sao ngày càng nhiều người chuyển sang uống cà phê, chúng tôi không ngờ lại khám phá ra bí mật của hạnh phúc", tiến sĩ Bryant chia sẻ.

Tiến sĩ Bryant nói thêm: Về cơ bản, chất caffeine trong cà phê có thể tăng cường chức năng não, cải thiện tâm trạng, sự tỉnh táo, hiệu suất, trí nhớ và sự tập trung. Điều này gián tiếp có thể dẫn đến sự gia tăng các chất dẫn truyền hạnh phúc, tăng cảm giác dễ chịu. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!