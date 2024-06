Mạo danh Báo Thanh Niên quảng cáo sản phẩm hỗ trợ trị tiểu đường

Điều đáng nói, trang quảng cáo này chỉ đọc được trên điện thoại qua ứng dụng Zalo, còn vào máy tính sẽ chỉ hiện ra nội dung quảng cáo về sản phẩm.



Dùng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo... xạo

Để lôi kéo khách hàng, website này đăng một bài phỏng vấn "bịa đặt" hoàn toàn. "Ông Đ.H.N, nhà khoa học và là bác sĩ nổi tiếng nhất ở VN, đã tìm ra cách chữa bệnh tiểu đường, đưa mức đường trong máu trở lại bình thường một lần và mãi mãi. Phương pháp này có thể thực hiện tại nhà và hiệu quả chỉ trong vòng 14 ngày!". Đó là đoạn mở đầu của bài viết có tên: Không thể tin được, giáo sư Đ.H.N đã phát hiện ra phương pháp điều trị dứt điểm bệnh tiểu đường chỉ trong 2 tuần.

Làm giả măng sét và cả tên tác giả của Báo Thanh Niên để quảng cáo sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Bác sĩ Đ.H.N được nêu trong bài viết là bác sĩ nhi khoa nhưng đã về hưu khá lâu, ông chẳng liên quan đến chuyên ngành nội tiết. Sau khi dẫn giải đủ trò, cuối cùng bài viết "dụ" khách hàng nhanh tay đặt hàng để được giảm giá 50%. Trên các trang mạng xã hội (MXH), website thì sản phẩm này cũng quảng cáo giảm 50%, tức chỉ còn 590.000 đồng/hộp.

Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên cho thấy, sản phẩm có tên Herbal GlucoActive là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Kiwi Econnect (số 24 đường 11 khu Him Lam 6A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) đăng ký và được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm ngày 12.6.2019 tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế. Tuy nhiên, xác minh trên hệ thống của Cục ATTP, chúng tôi không thấy giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe này. Chúng tôi đã liên hệ qua số điện thoại mà Công ty TNHH Kiwi Econnect đăng ký (028.3781.88.XX), nhưng được báo số máy không đúng. Còn khi đặt hàng qua website healthinsighthq.com thì ngay tức khắc một số điện thoại với tên Lovehealth gọi tới tư vấn và hối thúc mua hàng để có giá ưu đãi.

Đáng chú ý, cách dẫn giải bài viết trên cũng khá giống bài nói về sản phẩm bảo vệ sức khỏe mắt dùng hình ảnh Giám đốc Sở Y tế TP.HCM để quảng cáo mà Báo Thanh Niên đã từng phản ánh (Sở Y tế đã chuyển cơ quan điều tra - PV). Điều đặc biệt, có sự giống nhau về địa chỉ hoạt động bán hàng của sản phẩm (tòa nhà HKL, 154 - 156 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè). Cũng thật ngẫu nhiên, tên điện thoại Lovehealth gọi tới tư vấn, bán hàng cho PV cũng giống với tên mà PV từng được gọi giới thiệu sản phẩm về mắt trước đó.

PV Thanh Niên đã liên hệ Sở ATTP TP.HCM để trao đổi vụ việc. Theo Thanh tra Sở ATTP, bài viết quảng cáo trên là cắt ghép và website nằm ở nước ngoài. Thanh tra cho biết sẽ mời doanh nghiệp lên làm rõ.

Cơ quan chức năng cũng đau đầu về quảng cáo

Tại hội thảo đảm bảo ATTP trong quản lý thực phẩm chức năng (TPCN) trên địa bàn TP.HCM, tổ chức vào tháng 4.2024, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TP.HCM, cho biết quảng cáo TPCN (TP bảo vệ sức khỏe, TP bổ sung, TP dinh dưỡng y học) là vấn đề rất nặng nề. Vẫn biết quảng cáo để người tiêu dùng biết, nhưng thời gian qua việc quảng cáo TPCN gây... đau đầu, nhất là trên MXH quảng cáo TPCN nhưng có công dụng còn hơn thuốc, chữa bách bệnh…

Một quảng cáo sai quy định

Tại phiên giải trình về công tác quản lý và sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn TP.HCM do HĐND TP.HCM tổ chức giữa tháng 5.2024, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng cho rằng quá trình thanh tra, kiểm tra gặp nhiều khó khăn khi xử lý việc kinh doanh quảng cáo thuốc, mỹ phẩm, TPCN qua MXH. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đoàn thanh tra khó xác định được người thực hiện hành vi vi phạm liên quan đến việc quảng cáo như công ty sở hữu sản phẩm, nhà phân phối, người sở hữu website, chủ tài khoản, người thực hiện quảng cáo sản phẩm trong các video quảng cáo…

Còn theo đại diện Cục ATTP, vì lợi nhuận mà một số tổ chức, cá nhân quảng cáo sai phạm. Bên cạnh đó, phương tiện bán hàng và quảng cáo hiện nay hết sức đa dạng và phong phú, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại tư vấn, Internet, MXH các tổ chức, cá nhân đã không bị hạn chế về không gian, thời gian. Việc đăng ký mở website rất dễ dàng. Việc kiểm soát kinh doanh, quảng cáo xuyên biên giới còn khó khăn khi xử lý vi phạm. Một số sàn giao dịch thương mại điện tử chưa có biện pháp kỹ thuật để quản lý nội dung quảng cáo. Vấn đề đăng ký, thành lập doanh nghiệp quá đơn giản…

Tại các sự kiện này, lãnh đạo các sở, ngành đều kiến nghị có hình thức quản lý quảng cáo qua MXH, để làm được điều này thì cơ quan liên quan cùng hợp tác, đưa ra giải pháp hiệu quả.