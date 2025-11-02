Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ có cây 500 năm tuổi giữa lòng TP.HCM, nhập về từ Địa Trung Hải

Cao An Biên
Cao An Biên
02/11/2025 13:21 GMT+7

Không phải ai cũng biết ngay tại TP.HCM có một vườn ô liu cổ thụ được chủ vườn 'chơi lớn' chi hơn chục tỉ đồng nhập về từ Địa Trung Hải, khiến du khách ngỡ như đang ở trời Âu.

Nằm ngay ở phường Hiệp Bình, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ), vườn ô liu của anh Đức (31 tuổi) khiến nhiều người bất ngờ khi tìm đến. Có người cho biết đây là lần đầu tiên tại TP.HCM, họ được tận mắt nhìn thấy nhiều cây ô liu cổ thụ từ vùng Địa Trung Hải đến vậy.

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 1.

Khu vườn của anh Đức có tên "Vườn Olive garden VietNam" nằm ở phường Hiệp Bình (TP.HCM) với khoảng 40 cây ô liu. Có nhiều cây tuổi đời từ 30 năm tuổi đến những cây cổ thụ hơn 500 năm tuổi

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 2.

Đến vườn cây ô liu của anh Đức, nhiều người cho biết như "được đi du lịch vùng Địa Trung Hải"

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 3.

Anh chủ cho biết năm 2020, anh có xem trên mạng xã hội về những cây ô liu được trồng ở Thái Lan. Ấn tượng và tò mò về loài cây mang ý nghĩa văn hóa to lớn ở vùng Địa Trung Hải nhưng lại có thể trồng ở một đất nước Đông Nam Á, anh Đức bắt đầu tìm hiểu. "Mình nhận ra ô liu là loài cây mang nhiều ý nghĩa biểu tượng trong văn hóa, là biểu tượng của hòa bình, thịnh vượng và trí tuệ. Không chỉ vậy, đây còn là loài cây mang ý nghĩa đặc biệt về mặt phong thủy, là xu thế mới trong kiến trúc cảnh quan ở Việt Nam", anh nhận định

ẢNH: NVCC

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 4.

Năm 2023, anh Đức cùng những người bạn của mình hiện thực hóa ý tưởng nhập những cây ô liu từ Tây Ban Nha về Việt Nam để thỏa mãn niềm đam mê và tình yêu với loài cây này cũng như mang những cây ô liu Địa Trung Hải đến với những người có cùng đam mê ở trong nước. Qua nhiều thủ tục, đầu năm 2024, khu vườn ô liu của anh tại TP.HCM chính thức ra mắt. Anh chủ cho biết ô liu là loài cây ưa nắng, có thể sinh trưởng và phát triển tốt với khí hậu Việt Nam, không tốn quá nhiều công và kỹ thuật chăm sóc

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 5.
Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 6.

Những cây ô liu ở vườn có giá từ 3 - 4 triệu đồng với những cây nhỏ 5 - 6 tuổi, bên cạnh đó có nhiều cây giá hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, cây ô liu "khủng" nhất ở vườn trên 500 tuổi (ảnh trái) được bán với giá 800 triệu đồng

ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, nhập về từ Địa Trung Hải

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 7.

Chị Ngọc Chi, sống ở TP.HCM nhiều lần đến vườn ô liu để check-in. "Mình biết tới vườn thông qua một người bạn giới thiệu. Mình là người yêu cây cối, đặc biệt có tình yêu đặc biệt dành cho cây ô liu, vừa tới vườn lần đầu tiên là thích ngay. Mình kinh doanh mảng bất động sản, theo phong thủy, nhiều người quan niệm cây ô liu mang lại sự thịnh vượng, trường thọ và hầu như nhà nào mình xây đều có cây ô liu. Câu ô liu ở vườn hệt như những cây mình từng thấy trong những chuyến đi Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha và chụp ảnh tại vườn quá đẹp luôn, như ở vùng Địa Trung Hải", chị Ngọc Chi nhận xét

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 8.

Khách thích thú check-in với vườn ô liu độc lạ ở TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 9.

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 10.
Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 11.

Chủ vườn cho biết tới cuối năm nay, anh dự kiện nhập về thêm 250 cây ô liu mới. Hiện tại, nhiều người ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh... cũng đã "tậu" cây ô liu từ vườn của anh Đức để trồng ở vườn nhà

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 12.
Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 13.

Những cây ô liu trồng tại Việt Nam có sức sống tốt

ẢNH: NVCC

Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 14.
Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, từ vùng Địa Trung Hải - Ảnh 15.

Từ tình yêu dành cho cây ô liu, anh chủ trẻ vẫn nỗ lực phát triển khu vườn của mình mỗi ngày. Anh hy vọng có thể mang loài cây này đến với những người có cùng đam mê

ẢNH: CAO AN BIÊN

