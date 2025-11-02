Độc lạ vườn ô liu cổ thụ có cây 500 năm tuổi giữa lòng TP.HCM, nhập về từ Địa Trung Hải

Chị Ngọc Chi, sống ở TP.HCM nhiều lần đến vườn ô liu để check-in. "Mình biết tới vườn thông qua một người bạn giới thiệu. Mình là người yêu cây cối, đặc biệt có tình yêu đặc biệt dành cho cây ô liu, vừa tới vườn lần đầu tiên là thích ngay. Mình kinh doanh mảng bất động sản, theo phong thủy, nhiều người quan niệm cây ô liu mang lại sự thịnh vượng, trường thọ và hầu như nhà nào mình xây đều có cây ô liu. Câu ô liu ở vườn hệt như những cây mình từng thấy trong những chuyến đi Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha và chụp ảnh tại vườn quá đẹp luôn, như ở vùng Địa Trung Hải", chị Ngọc Chi nhận xét