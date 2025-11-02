Độc lạ vườn ô liu cổ thụ có cây 500 năm tuổi giữa lòng TP.HCM, nhập về từ Địa Trung Hải

Không phải ai cũng biết ngay tại TP.HCM có một vườn ô liu cổ thụ được chủ vườn 'chơi lớn' chi hơn chục tỉ đồng nhập về từ Địa Trung Hải, khiến du khách ngỡ như đang ở trời Âu.
Nằm ngay ở phường Hiệp Bình, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ), vườn ô liu của anh Đức (31 tuổi) khiến nhiều người bất ngờ khi tìm đến. Có người cho biết đây là lần đầu tiên tại TP.HCM, họ được tận mắt nhìn thấy nhiều cây ô liu cổ thụ từ vùng Địa Trung Hải đến vậy.
Những cây ô liu ở vườn có giá từ 3 - 4 triệu đồng với những cây nhỏ 5 - 6 tuổi, bên cạnh đó có nhiều cây giá hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, cây ô liu "khủng" nhất ở vườn trên 500 tuổi (ảnh trái) được bán với giá 800 triệu đồng
ẢNH: CAO AN BIÊN
[CLIP]: Độc lạ vườn ô liu cổ thụ 15 tỉ ngay tại… TP.HCM, nhập về từ Địa Trung Hải
Chủ vườn cho biết tới cuối năm nay, anh dự kiện nhập về thêm 250 cây ô liu mới. Hiện tại, nhiều người ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh... cũng đã "tậu" cây ô liu từ vườn của anh Đức để trồng ở vườn nhà
ẢNH: CAO AN BIÊN
Những cây ô liu trồng tại Việt Nam có sức sống tốt
ẢNH: NVCC
Từ tình yêu dành cho cây ô liu, anh chủ trẻ vẫn nỗ lực phát triển khu vườn của mình mỗi ngày. Anh hy vọng có thể mang loài cây này đến với những người có cùng đam mê
