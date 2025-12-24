Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lời chúc mừng Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa: Ngắn gọn nhưng chân thành

Cao An Biên
24/12/2025 08:25 GMT+7

Đêm nay 24.12 là đêm Giáng sinh và ngày mai 25.12 là ngày lễ Giáng sinh chính thức. Dưới đây là gợi ý những lời chúc mừng Giáng sinh 2025 mà bạn có thể gửi đến những người thân yêu cũng như tất cả mọi người.

Trên mạng xã hội thời điểm này, nhiều người đã dành tặng lời chúc mừng Giáng sinh 2025 và năm mới 2026 dành cho những người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như mọi người. Thậm chí, từ khóa "chúc mừng Giáng sinh 2025" cũng được nhiều người tìm kiếm trên Google Trends.

Lời chúc mừng Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa: Ngắn gọn nhưng chân thành - Ảnh 1.

Mạng xã hội đang ngập tràn những lời chúc mừng Giáng sinh 2025

ẢNH: AI

"Giáng sinh này, mong bạn sẽ tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất, một ly trà sữa, một lời chúc bất ngờ, hay đơn giản là cảm giác vui sướng khi biết mình vẫn còn thời gian để ngủ thêm 5 phút nữa.

Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đồng hành cùng bạn, không chỉ trong ngày Giáng sinh này mà còn trong suốt năm mới sắp tới. Chúc bạn và gia đình một mùa Giáng sinh ngập tràn yêu thương, một năm mới tươi sáng, thịnh vượng và hạnh phúc bền lâu", tài khoản Nhat Minh gửi lời chúc Giáng sinh 2025 trong một hội nhóm trên mạng xã hội.

Một công ty tại An Giang cũng dành những lời chúc mừng Giáng sinh 2025 đầy ý nghĩa đến nhân viên cũng như tất cả mọi người, đặc biệt cộng đồng người Công giáo, nội dung lời chúc như sau:

"Giáng sinh là thời khắc của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Nhân dịp mùa Noel an lành, công ty xin gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt, với những anh chị em theo đạo Thiên Chúa, xin chúc một mùa Giáng sinh tràn đầy ân sủng, bình an trong Chúa hài đồng và niềm vui thánh thiện lan tỏa trong từng khoảnh khắc bên gia đình, giáo xứ và cộng đoàn.

Cảm ơn tất cả anh chị em vì sự tận tâm, đồng hành và những giá trị tốt đẹp đã cùng nhau vun đắp trong suốt một năm qua. Mong rằng tinh thần Giáng sinh yêu thương, khiêm nhường và gắn kết sẽ tiếp tục đi cùng hành trình của chúng ta trong năm mới. Chúc một mùa Noel ấm áp và một năm mới an lành, hạnh phúc!".

Giáng sinh chúc nhau an lành và hạnh phúc!

Với chị Dung Lê (26 tuổi), nhân viên truyền thông nội bộ của một tập đoàn tại TP.HCM, Giáng sinh là dịp để gửi những lời chúc đầy ý nghĩa đến với bạn bè và người thân.

Lời chúc mừng Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa: Ngắn gọn nhưng chân thành - Ảnh 2.

Đêm nay 24.12 là đêm Giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Mình không phải là người Công giáo, nhưng việc chúc mừng Giáng sinh và năm mới đã trở thành điều phải làm vào những dịp này. Ngày còn đi học, mình đã mua những tấm thiệp để viết lời chúc bên trong gửi cho gia đình, bạn bè. Những lời chúc Giáng sinh với mình là cách quan tâm, sẻ chia và lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người!", Dung bày tỏ.

Cô gái cũng cho biết những lời chúc mừng Giáng sinh không cần quá dài dòng, hoa mỹ, chị ưu tiên những lời chúc mừng ngắn gọn, chúc nhau an lành và hạnh phúc cũng đã ý nghĩa.

Nhiều người cũng chia sẻ cho nhau những lời chúc Giáng sinh ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa như: "Merry Christmas! Chúc bạn một mùa lễ hội an lành và ấm áp bên những người thân yêu. Giáng Sinh vui vẻ!"; "Chúc bạn mọi điều tốt lành, may mắn và hạnh phúc. Chúc bạn có kỳ nghỉ lễ thật thư giãn, nạp đầy năng lượng và niềm vui. Merry Christmas!";

"Cầu chúc bạn nhận được nhiều niềm vui, phước lành và sự bình yên trong Giáng sinh này. Giáng sinh an lành!"; "Chúc bạn có một năm mới thành công và đạt được mọi ước mơ. Chúc bạn có một đêm Noel lãng mạn, ngọt ngào và trọn vẹn yêu thương. Merry Christmas! Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất và sự ấm áp từ trái tim"...

Bạn có những lời chúc Giáng sinh đặc biệt muốn gửi đến người thân và tất cả mọi người? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

