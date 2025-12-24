Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nguồn gốc Giáng sinh có từ khi nào? Đêm nay 24.12 và ngày 25.12 có gì khác?

Cao An Biên
24/12/2025 06:00 GMT+7

Giáng sinh 2025 đã đến! Hôm nay 24.12 là đêm Giáng sinh và ngày mai 25.12 là ngày chính thức. Hai ngày này có ý nghĩa gì khác nhau và theo lịch âm, sự kiện này có gì đặc biệt?

Hôm nay là thứ tư giữa tuần, ngày 24.12 dương lịch. Như vậy, tối nay là đêm Giáng sinh. Theo lịch âm hôm nay là mùng 5 tháng 11, còn gọi là ngày ngày Đinh Mão, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Người Việt vẫn đang trong những ngày của tiết khí Đông chí, đánh dấu thời tiết lạnh hơn.

Nguồn gốc Giáng sinh có từ khi nào? Đêm nay 24.12 và ngày 25.12 có gì khác? - Ảnh 1.

Đêm nay 24.12 là đêm Giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày mai 25.12 là ngày Giáng sinh chính thức. Theo lịch âm là mùng 6 tháng 12, còn gọi là ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Như vậy, chỉ còn 6 ngày nữa tính từ ngày Giáng sinh, chúng ta chính thức nói lời chào tạm biệt năm cũ 2025, đón chào năm mới 2026 với nhiều hy vọng mới.

Giáng sinh được xem là ngày lễ vô cùng quan trọng trong Thiên Chúa giáo, gắn liền với nhiều biểu tượng đặc biệt như ngôi sao Giáng sinh Bethlehem, cây thông, ông già Noel, tuần lộc, hang đá… Nhiều người ăn mừng giáng sinh từ tối 24.12, tức tối nay và ngày 25.12. Liệu hai ngày này có ý nghĩa thế nào?

Ý nghĩa Giáng sinh đêm 24.12 và ngày 25.12

Đêm vọng lễ Giáng sinh là buổi tối trước ngày lễ Giáng sinh, tính từ hoàng hôn của ngày 24.12 hằng năm. Ở khía cạnh tôn giáo, mùa lễ Giáng sinh được bắt đầu từ chiều tối ngày 24.12 vì quan niệm một ngày bắt đầu từ buổi hoàng hôn.

Theo Timeanddate.com, nhiều người trên khắp thế giới đón mừng đêm Giáng sinh 24.12 theo những cách khác nhau. Ngày lễ này được tổ chức ở nhiều quốc gia như Úc, Canada, Anh và Mỹ. Ở một số quốc gia, đêm Giáng sinh được tổ chức với những bữa ăn gia đình lớn với các món ăn truyền thống. Trong một số nền văn hóa, quà tặng được trao đổi và mở vào đêm Giáng sinh. Nhiều gia đình thắp sáng cây thông Noel.

Đây cũng là thời điểm trẻ em ở nhiều quốc gia trên thế giới treo những chiếc tất hoặc vỏ gối Giáng sinh của mình, hy vọng sẽ nhận được quà từ ông già Noel vào ngày Giáng sinh, tức ngày 25.12.

Nhiều nhà thờ tổ chức các buổi lễ đặc biệt vào đêm Giáng sinh, bao gồm cả lễ nửa đêm. Các buổi lễ này có dàn hợp xướng và bài giảng đặc biệt để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu.

Nguồn gốc Giáng sinh có từ khi nào? Đêm nay 24.12 và ngày 25.12 có gì khác? - Ảnh 2.

Tại Việt Nam, đêm 24.12 nhiều người đổ ra đường vui chơi Giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chính vì những hoạt động cao điểm diễn ra vào đêm 24.12 mà nhiều người nhầm tưởng đây là ngày lễ Giáng sinh. Tuy nhiên thực tế, lễ Giáng sinh chính thức là ngày 25.12.

Chuyên trang Timeanddate.com cũng thông tin nguồn gốc của lễ Giáng sinh có từ hơn 2.000 năm trước. Theo Kinh Thánh, lễ Giáng sinh đầu tiên diễn ra ở Bethlehem, nơi Chúa Giêsu được sinh ra. Tuy nhiên, việc chọn ngày 25.12 làm ngày lễ Giáng sinh có khả năng chịu ảnh hưởng từ các lễ hội Đông chí trước đó, theo chuyên trang.

Vào thời trung cổ, lễ Giáng sinh được tổ chức khắp châu Âu với các buổi lễ nhà thờ, các vở kịch về sự ra đời của Chúa Giêsu và những bài hát mừng Giáng sinh, nhưng đối với hầu hết mọi người, nó còn có nghĩa là những bữa tiệc, âm nhạc và những lễ hội sôi động.

"Nhiều truyền thống hiện đại xuất hiện sau này, ví dụ cây thông Noel, hiện là một trong những biểu tượng trung tâm của ngày lễ này, được du nhập vào các nước nói tiếng Anh vào thế kỷ 19, có nguồn gốc từ Đức và vùng Baltic. Sự ra đời của những tấm thiệp Giáng sinh và truyền thống trao đổi quà tặng trong gia đình ngày càng phổ biến đã góp phần định hình nên kỳ nghỉ lễ như chúng ta biết ngày nay", Timeanddate.com thông tin thêm.

