'We Wish You a Merry Christmas': Niềm vui đêm Giáng sinh vẫn là điều bí ẩn

Người sáng tác We Wish You a Merry Christmas vẫn chưa được biết đến nhưng người ta tin rằng nguồn gốc của bài hát Giáng sinh này có từ thế kỷ 16, khi được những người hát mừng Giáng sinh trình bày nhằm giải trí cho những người giàu có trên khắp châu Âu.

Nguồn gốc ca khúc được cho là bắt nguồn từ truyền thống của người Anh, trong đó những người giàu có trong cộng đồng tặng những món quà Giáng sinh cho những người hát mừng vào đêm Giáng sinh, chẳng hạn như "bánh pudding quả sung" rất giống với bánh pudding Giáng sinh ngày nay.

Người sáng tác We Wish You a Merry Christmas vẫn chưa được biết đến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vào thế kỷ 16, trái cây trở nên phổ biến hơn và bánh pudding quả sung hoặc mận đã chuyển từ vị mặn sang vị ngọt. Ngày nay, bánh pudding quả sung hoặc mận được gọi là bánh pudding Giáng sinh và thường được phục vụ sau bữa tối Giáng sinh thịnh soạn. Để làm cho bánh pudding thực sự hoành tráng, người ta đổ rượu mạnh lên trên và đốt cháy...

Lời bài hát We Wish You a Merry Christmas tràn đầy niềm vui: Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ/Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc/Tin tốt lành chúng tôi mang đến cho bạn và người thân của bạn/Chúng tôi chúc bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc...

Truyền thống hát thánh ca mừng Giáng sinh xuất hiện cách đây vài thế kỷ ở Anh. Vào thời điểm đó, những người hàng xóm cũng chúc mừng nhau, trong khi những gia đình nghèo khó nhận được quà tặng và phần thưởng từ những gia đình có đặc quyền vì đã hát thánh ca mừng lễ. Nhiều thánh ca mừng Giáng sinh được viết dựa trên cốt truyện của các bản Kinh thánh và mang nhiều ý nghĩa tôn giáo.

Ca khúc We Wish You a Merry Christmas được nhiều người yêu thích

We Wish You a Merry Christmas mang màu sắc vui nhộn, là ca khúc mừng Giáng sinh truyền thống của Anh. Vào thời đại Victoria, những bài hát như vậy được phổ biến trong suốt thời gian lễ Giáng sinh.

Không giống như nhiều bài hát Giáng sinh khác, ca khúc này không chỉ đề cập đến lễ mừng Giáng sinh mà còn đề cập đến lễ mừng năm mới. Điều này thật kỳ lạ, vì cho đến năm 1700, ngày 1.1 mới được coi là ngày đầu tiên của năm mới ở phương Tây. Như thế lời chúc mừng năm mới đã được thêm vào ca khúc này sau đó.

Năm 1935, Nhà xuất bản Đại học Oxford đã xuất bản bản phối hợp xướng của nhạc sĩ Arthur Worrall, và kể từ đó We Wish You a Merry Christmas đã trở nên phổ biến rộng rãi, được biết đến trên toàn thế giới.

Ngày nay, rất nhiều nhóm nhạc và ca sĩ thu âm We Wish You a Merry Christmas. Tuy nhiên phiên bản được khán giả đón nhận nhiều nhất thuộc Christmas Songs and Carols – Love to Sing đạt hơn 174 triệu lượt xem trên YouTube.