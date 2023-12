Ca khúc Giáng sinh của EXO bất ngờ 'hot' trở lại sau 10 năm

First Snow của EXO thống trị bảng xếp hạng Melon sau 10 năm kể từ ngày phát hành CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Hôm 19.12, First Snow của nhóm nhạc EXO chính thức đạt vị trí số 1 tại bảng xếp hạng Top 100 ca khúc hot nhất trên trang nhạc số Melon (Hàn Quốc). Việc một bài hát đã ra mắt được 10 năm như First Snow bất ngờ vươn lên hạng nhất Melon nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Theo Allkpop, nhiều dân mạng ấn tượng trước thành tích khủng của First Snow hiện giờ. "Thật tự hào", "First Snow quả là một bài hát hay", "Bài hát này xứng đáng đứng nhất", "Đây là thời điểm hoàn hảo để nghe First Snow", "Tôi nhớ đã nghe bài này rất nhiều khi còn học trung học. Không thể tin được là nó đã trở lại các bảng xếp hạng. Gợi lại nhiều kỷ niệm quá", "EXO là tuyệt nhất", "Đây là ca khúc mùa đông huyền thoại của EXO", "Tôi không thể tin được bài hát này đã được phát hành cách đây 10 năm", "Ước gì EXO trở lại"…

Nhiều fan mong muốn EXO tái hợp biểu diễn First Snow NAVER

Một số thành viên EXO hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự INSTAGRAM NV

First Snow nằm trong album mùa đông đặc biệt Miracles in November của nhóm nhạc nam Kpop EXO, gà cưng của ông lớn SM Entertainment. Sản phẩm âm nhạc này phát hành vào cuối năm 2013. Riêng First Snow thuộc thể loại ballad pop với những giai điệu đặc trưng của mùa Giáng sinh.

Trước đây, bài hát liên tục tái xuất trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc mỗi năm vào dịp tuyết đầu mùa. Bắt đầu từ tháng 12 năm nay, First Snow cũng được yêu thích trở lại, không chỉ đứng nhất Melon cũng như nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác, mà còn gây sốt trên mạng xã hội.

Các thành viên EXO thực hiện thử thách nhảy trên nền nhạc First Snow CẮT TỪ CLIP

Thử thách nhảy trên nền nhạc First Snow trở thành xu hướng tại nền tảng TikTok, Instagram. Các thành viên EXO như Suho, Sehun, Chanyeol, Chen, Baekhyun, Xiumin… cũng thực hiện video nhảy theo ca khúc, được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ.