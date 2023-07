EXO ra mắt album thứ 7 ‘EXIST’

Sau 2 năm kể từ khi "gây sốt" làng nhạc với album đặc biệt DON’T FIGHT THE FEELING, 8 chàng trai của nhóm EXO vừa tái xuất Kpop với album thứ 7 mang tên EXIST. Album này có 9 ca khúc, trong đó, các giọng ca đã ra mắt khán giả 2 ca khúc "mở đường" cho album của mình đó là Let Me In và Hear Me Out.

EXO vừa tung ra MV thứ 7 mang tên EXIST BTC

Ca khúc Let Me In ra mắt khán giả vào ngày 12.6 trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến, còn Hear Me Out vừa được tung ra vào ngày 30.6 vừa qua. Lần tái xuất với đầy đủ các bài hát mới trong album lần này, EXO mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn hơn so với 2 sản phẩm "nhá hàng" trước đó.

Đáng chú ý, 2 "tân binh" Hear Me Out cũng như Let Me In trước đó "gây sốt" trong giới yêu nhạc, bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản... trong đó có Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, nhóm tung ra MV Cream Soda song song với album EXIST. Theo Koreaboo, Cream Soda như "đứa con tinh thần" đặc biệt của nhóm vì đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự ra đời cũng như kỷ niệm của album EXIST. Còn EXIST lại là album đánh dấu sự trở lại làng nhạc của nhóm sau vụ lùm xùm giữa SM Entertainment, công ty chủ quản với các thành viên trong nhóm là Baekhyun, Xiumin, Chen.

Trên YouTube, MV Cream Soda ra mắt cách đây vài giờ đã có hơn 1,5 triệu lượt xem, hơn 442.000 lượt thích và nhiều bình luận tích cực từ người hâm mộ, cho thấy sức hút khó cưỡng từ tác phẩm âm nhạc của các thành viên EXO.

Nhân dịp phát hành album thứ 7, cả nhóm cũng ra mắt cửa hàng bán lẻ EXOcial Club- Cream Soda để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ BTC

Sự trở lại của nhóm sau 2 năm khá im ắng được đánh dấu bằng việc các chàng trai của nhóm sẽ ra mắt cửa hàng bán lẻ (pop-up store) mang tên EXOcial Club- Cream Soda - lấy ý tưởng từ chính tiêu đề MV Cream Soda. Cửa hàng này mở cửa ở Seoul (Hàn Quốc) trong vòng 27 ngày, từ ngày 11.7 đến hết ngày 6.8.

Theo Naver, album EXIST, trước khi ra mắt người hâm mộ trong phiên bản đầy đủ, nhận hơn 1,6 triệu lượt đặt trước trong vòng 28 ngày, phá vỡ kỷ lục 1,2 triệu lượt đặt trước của album đặc biệt DON’T FIGHT THE FEELING. Người yêu nhạc có thể thưởng thức toàn bộ album EXIST và MV Cream Soda của nhóm trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu từ hôm nay.