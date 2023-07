Ca khúc mới của EXO dẫn đầu iTunes giữa tin đồn sang Việt Nam biểu diễn

EXO chuẩn bị trở lại vào đầu tháng 7 tới FB NV

Hôm 30.6, EXO phát hành MV và ca khúc Hear Me Out, sản phẩm mở đường cho đợt trở lại lần này của nhóm. Ngay sau khi ra mắt, Hear Me Out nhận được sự phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Riêng bài hát vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng iTunes hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến hết ngày 1.7, Hear Me Out đứng hạng nhất bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở ít nhất 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, có thể kể đến như Brazil, Ai Cập, Singapore, Thái Lan, Chile, Colombia, Peru, Ấn Độ, Venezuela, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ba Lan… và Việt Nam.

Ca khúc Hear Me Out được yêu thích tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ

Tại thị trường Trung Quốc, Hear Me Out của EXO cũng đạt vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng doanh thu kỹ thuật số của QQ Music và KuGou Music, trở thành ca khúc Kpop hiếm hoi thu về thành tích ấn tượng ở đất nước đông dân nhất hành tinh.

Hear Me Out thuộc full album thứ bảy của EXO mang tên Exist, dự kiến được phát hành vào ngày 10.7 tới. Đây là album đánh dấu màn tái xuất của nhóm sau lùm xùm giữa công ty quản lý SM Entertainment và ba thành viên Baekhyun, Xiumin, Chen.

Fan Việt mong ngóng EXO đến Việt Nam biểu diễn

Đặc biệt, fan Việt Nam không chỉ dành sự ủng hộ nồng nhiệt cho ca khúc mới của EXO mà còn liên tục bàn luận về nghi vấn nhóm rục rịch đến Việt Nam. Theo nhiều tin đồn lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, trong 6 tháng nửa cuối năm nay, những chủ nhân hit Love Shot có thể sẽ về Hà Nội góp giọng ở một lễ hội âm nhạc.

Tuy nhiên, các nguồn tin trên chưa được xác nhận và những bên liên quan đều chưa lên tiếng trước thông tin này. Trước đây, EXO cũng từng nhiều lần đến Hà Nội biểu diễn.

Nhóm trải qua nhiều sự thay đổi đội hình

Ra mắt vào năm 2012, EXO là nhóm nhạc nam Kpop đình đám, trực thuộc "ông lớn" SM Entertainment và gồm 12 mẩu. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, nhóm có nhiều sự thay đổi đội hình. Trong đó, ba thành viên người Trung Quốc gồm Kris (Ngô Diệc Phàm), Luhan (Lộc Hàm) và Tao (Hoàng Tử Thao) chính thức rời nhóm.

EXO nổi tiếng với loạt hit Woft, Growl, Overdose, Call Me Baby, Love Shot, Lotto, Monster, Ko Ko Pop… Ngoài ra, các thành viên như Suho, Baekhyun, Kai, Chen… có hoạt động âm nhạc cá nhân ấn tượng. Còn Chanyeol cùng Sehun lập nhóm nhỏ EXO-SC và cũng có nhiều sản phẩm âm nhạc được yêu thích.