Bùng nổ tranh cãi 'hợp đồng nô lệ' giữa SM và thành viên EXO

Sáng 1.6, người hâm mộ Kpop chấn động trước thông tin ba thành viên của EXO - Baekhyun, Xiumin và Chen thông qua công ty luật bày tỏ mong muốn chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty giải trí SM Entertainment.

EXO ra mắt vào năm 2012, vốn là nhóm nhạc nam đình đám hàng đầu Kpop, từng mang về vô số thành tích "khủng". Họ được xem là một trong những nhóm nhạc mở đầu thế hệ thần tượng thứ 3 (Gen 3) của xứ kim chi. Chỉ sau 1 năm hoạt động, album của nhóm đã bán được hơn một triệu bản, đưa EXO trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này sau 12 năm. Các sản phẩm âm nhạc sau này của họ cũng đạt doanh thu cao ngất ngưởng, liên tục đạt danh hiệu "album triệu bản".

Baekhyun là thành viên được đánh giá nổi tiếng hàng đầu EXO với lượng fan đông đảo. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là giọng ca chính của EXO, Baekhyun thường được gọi là "idol thiên tài". Bên cạnh việc hoạt động nhóm, các sản phẩm solo của Baekhyun đều gặt hái được thành công lớn. Năm 2020, nam thần tượng sinh năm 1992 thiết lập nên lịch sử mới khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc bán được hơn 1 triệu bản album sau 19 năm. Một năm sau đó, album trước khi nhập ngũ của anh tiếp tục mang về thành tích khủng với hơn 1 triệu bản được bán ra trong vòng chưa đầy 20 ngày.

Trong khi đó, Chen ghi dấu ấn với giọng ca "khủng", luôn xuất hiện trong top giọng ca xuất sắc của Kpop Gen 3, từng góp giọng trong loạt bản hit nhạc phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, It's Okay, That Is Love, Lang quân 100 ngày, Anh có thích Brahms?, Người tình ánh trăng (cùng với Baekhyun và Xiumin)... Về phần Xiumin, nam thần tượng là anh cả và giọng ca phụ của EXO, sở hữu nhiều "fan cứng", được yêu mến bởi sự chững chạc, điềm đạm và hiền lành. Năm 2016, cả ba được kết hợp tạo thành nhóm nhỏ của EXO - CBX, hoạt động tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Vì lẽ đó, thông tin ba thành viên "nòng cốt" của EXO quyết định chấm dứt hợp đồng với SM khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Đáng nói, nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu minh bạch trong việc thanh toán thu nhập cho nghệ sĩ, chèn ép họ bằng "hợp đồng nô lệ" bất công, đưa ra yêu sách, yêu cầu "gà nhà" gia hạn hợp đồng để kéo dài thời gian hợp tác lên ít nhất 17-18 năm. Đây không phải là lần đầu tiên SM bị lên án vì lạm quyền thông qua bản hợp đồng trói buộc nghệ sĩ.

Ngay sau đó, SM đã nhanh chóng lên tiếng, cho rằng thế lực bên ngoài đã lợi dụng thời điểm công ty đang tập trung chuẩn bị kế hoạch mới để tiếp cận các nghệ sĩ, đưa ra thông tin sai lệch về mặt pháp lý, khiến nghệ sĩ đưa ra phán đoán sai và vi phạm hợp đồng độc quyền hoặc ký hợp đồng kép thông qua tin đồn, vu khống và tâng bốc.

Theo một báo cáo độc quyền từ Ilgan Sports, SM Entertainment đã gửi thông báo xác nhận tới công ty giải trí Big Planet Made (nơi MC Mong được cho là giám đốc nội bộ), vì họ tìm thấy bằng chứng gián tiếp rằng các lãnh đạo của Big Planet Made đang tiếp cận ba thành viên EXO và cố gắng thuyết phục ký hợp đồng với công ty của họ.

Big Planet Made cũng đã phản hồi báo cáo với Sports Seoul, tuyên bố rằng chủ nhân hit Sick Enough To Die - MC Mong chỉ đơn giản là gặp ba thành viên EXO với tư cách bạn bè, không có ý định chiêu mộ họ. Đồng thời, đại diện cũng khẳng định MC Mong không phải là giám đốc nội bộ của công ty.

Trước động thái của Baekhyun, Xiumin và Chen, giá cổ phiếu SM liên tục giảm mạnh chỉ trong vài giờ đồng hồ sau khi tin tức nổ ra. Làn sóng tranh cãi nhanh chóng dấy lên trong cộng đồng người hâm mộ làng giải trí Hàn Quốc, họ không ngừng bàn tán về sự việc. Phần lớn mọi người đều tỏ ra ra bất bình với "ông lớn" Kpop, cho rằng công ty đang dùng quyền lực để định hướng dư luận và họ phải trả giá cho hành động chèn ép nghệ sĩ sau nhiều năm liên tiếp.

Họ bình luận: "Độ nổi tiếng của EXO từ khi ra mắt đã khủng rồi, giờ thì Baekhyun vẫn đỉnh nên SM chắc chẳng giữ vội ấy. Tôi vẫn mong họ trả giá, từ bài học JYJ mà vẫn cố làm tiếp cái hợp đồng nô lệ cho bằng được thì xứng đáng nhận quả báo", "Thì là Baekhyun ấy, SM lại chẳng muốn giữ bạn này lại cho chặt, sốc quá", "SM tham thì thâm, muốn ăn chia nhiều phần mình trên công sức của idol, chèn ép để lùm xùm như bây giờ thì hậu quả đáng lắm. Baekhyun là idol toàn năng, hút fan, hoạt động bao nhiêu năm vẫn nổi tiếng, album solo cháy hàng đều đều, có chỗ đứng vững trong showbiz, nếu đợt này rời công ty mà không bị SM chơi bẩn cấm sóng thì anh vẫn nổi như cồn thôi", "Chen thì còn có vụ cưới vợ chứ Baekhyun với Xiumin nổi tiếng ở Hàn lắm, mất hai gà chiến có thấy tiếc không"...