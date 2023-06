Ba thành viên EXO muốn chấm dứt 'hợp đồng nô lệ' với SM

Nếu như bộ phim Bạn trai tôi là hồ ly 2 gây chú ý bởi màn hợp tác giữa tài tử nổi tiếng Lee Dong Wook và mỹ nhân phản diện Kim So Yeon, thì All That We Loved tạo sức hút nhờ sự xuất hiện của nam thần tượng đình đám Sehun (EXO).