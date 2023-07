Album thứ 7 của nhóm EXO lập kỷ lục sau 24 giờ phát hành

Theo thông tin từ SM Entertainment Việt Nam, album thứ 7 của nhóm EXO là EXIST vừa tạo nên hàng loạt cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng âm nhạc thế giới cũng như ở Việt Nam chỉ sau 24 giờ phát hành.

Album thứ 7 của EXO đạt top thịnh hành ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới SM ENTERTAINMENT

Với 9 ca khúc mới, trong đó có 2 ca khúc đã được trình làng trước đó cho người hâm mộ là Let Me In và Hear Me Out cùng 1 ca khúc chủ đề là Cream Soda, 8 chàng trai của nhóm EXO tạo nên "hiện tượng âm nhạc" trên toàn cầu cũng như ở thị trường châu Á.

Cụ thể, trên thế giới, album EXIST đạt danh hiệu Million Seller với 1,6 triệu bản đặt trước từ người hâm mộ. Album xếp vị trí thứ nhất trong hàng loạt bảng xếp hạng, như bảng xếp hạng iTunes Top Albums tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, bảng xếp hạng Worldwide iTunes Album, bảng xếp hạng QQ Music Digital Album Sales và Kugou Music Digital Album Sales (tại thị trường Trung Quốc) cùng các bảng xếp hạng album vật lý như Yes24, Kyobo Book Centre...

Riêng ca khúc chủ đề Cream Soda xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.

EXIST của EXO vào top thịnh hành khi ra mắt tại thị trường Việt Nam SM ENTERTAINTMENT

Ở thị trường Việt Nam, EXIST cũng tạo nên những cột mốc ấn tượng. Album đạt vị trí đầu trong bảng xếp hạng iTunes Top Albums, toàn bộ 9 ca khúc trong album đồng thời xuất hiện trong bảng xếp hạng iTunes Top Songs Vietnam; riêng ca khúc chủ đề cũng "hot" không kém khi lần lượt đạt vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng iTunes Top Songs Việt Nam và vào top thịnh hành (đứng vị trí thứ 9) trên YouTube.

EXIST là album mới nhất của EXO ra mắt trên toàn thế giới vào ngày 10.7, đánh dấu sự trở lại của nhóm sau vụ lùm xùm giữa SM Entertainment, công ty chủ quản với các thành viên trong nhóm là Baekhyun, Xiumin, Chen cũng như sau 2 năm khá im ắng trong làng nhạc.