Thành viên T-ara hát nhạc Mỹ Tâm, EXO nói tiếng Việt khiến fan mê mẩn

Sự kiện âm nhạc Adex Kpop Super Concert 2023 vừa được tổ chức tại TP.HCM với sự xuất hiện của các nghệ sĩ Hàn Quốc đình đám như Suho, Xiumin (EXO), Eunjung (T-ara), Ailee, Cherry Bullet thu hút hàng ngàn khán giả tham gia.

Từ sáng sớm, người hâm mộ đã tập trung tại địa điểm diễn ra sự kiện để xếp hàng và giữ cho mình những vị trí xem đêm nhạc tốt nhất. Nhiều fandom còn chuẩn bị các gian hàng và phần quà liên quan đến thần tượng gửi đến khán giả.

Ailee rơi nước mắt khi trình diễn những bản ballad sâu lắng TWITTER

Sau loạt ca khúc đầy năng lượng của Cherry Bullet, "Beyoncé" Hàn Quốc - Ailee xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả. Sau khi khuấy động sân khấu với các bản hit đình đám như I Will Show You, U & I, nữ ca sĩ khiến người xem lắng đọng cùng bản nhạc phim quốc dân của Golbin - I Will Go To You Like The First Snow. Ailee cũng không kiềm được nước mắt khi thể hiện những bản ballad trầm buồn, cô cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình mà khán giả đã dành cho mình.

Một cái tên khác gây chú ý tại đêm nhạc chính là thành viên của T-ara - Eunjung. Cô gửi đến người hâm mộ ca khúc solo đầu tay của mình I’m good cùng các bản nhạc phim trong những tác phẩm cô tham gia diễn xuất. Những bản hit gắn liền với giai đoạn hoàng kim của T-ara là tiết mục không thể thiếu trong concert lần này. Từ Bo Peep Bo Peep, Lovey Dovey cho đến Roly Poly đều được giọng ca 8X trình diễn mượt mà, kết hợp cùng vũ đạo đầy năng lượng.

Eunjung hát Anh đợi em được không của ca sĩ Mỹ Tâm khiến fan mê mẩn CHỤP MÀN HÌNH

Đặc biệt, thành viên Eunjung còn chu đáo chuẩn bị cho fan Việt một món quà bất ngờ sau nhiều năm gặp lại, chính là màn thể hiện ca khúc Anh đợi em được không của ca sĩ Mỹ Tâm. Hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng cùng giọng hát ngọt ngào của nữ thần tượng khiến fan không khỏi thích thú.

Tâm điểm của sự kiện dường như đổ dồn về sự xuất hiện ở phần cuối chương trình của hai thành viên nhóm nhạc nam đình đám EXO - Suho và Xiumin. Đây là lần thứ hai các nam thần tượng hàng đầu xứ kim chi trở lại Việt Nam biểu diễn sau 8 năm kể từ sự kiện Music Bank 2015 và gây sốt khi thể hiện ca khúc Người ấy bằng tiếng Việt.

Tiết mục của bộ đôi Suho - Xiumin (EXO) được khán giả trông chờ nhiều nhất đêm nhạc FACEBOOK EXO

Có thể thấy phần lớn người hâm mộ có mặt tại Adex Kpop Super Concert là fan của EXO khi các bạn chuẩn bị dresscode (quy tắc trang phục) cũng như cầm trên tay đèn cổ vũ đặc trưng của nhóm. Trưởng nhóm Suho xuất hiện đầy chuyên nghiệp cùng ban nhạc trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả. Bên cạnh các ca khúc solo lãng mạn như Grey Suit, Let's Love, Suho không quên chiều lòng các EXO-L (fan của nhóm EXO) loạt hit tạo nên tên tuổi EXO như Growl, Overdose, Love Me Right khiến mọi người hào hứng hát theo.

Trong phần giao lưu, ngôi sao 9X còn nói tiếng Việt "Anh yêu các em" làm các fan không khỏi bấn loạn. Anh còn đội nón lá và nhiệt tình chụp ảnh cùng khán giả. Không chỉ vậy, sau khi kết thúc đêm diễn, Suho còn chuẩn bị thư tay gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, anh viết: "Xin chào EXO-Ls Việt Nam, mình là Suho đây. Mình muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những bạn hôm nay đã đến đây xem phần biểu diễn của mình. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, chúc các bạn tối nay sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời!".

Suho nhiệt tình giao lưu cùng các EXO-L, anh đội nón lá và chủ động chụp ảnh với fan TWITTER SNOWFLAKE BOY

Hàng ngàn fan EXO không ngừng cổ vũ, hát theo các nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện INSTAGRAM SUHO

Khép lại đêm nhạc là sự xuất hiện của anh cả EXO - Xiumin. Dù trình diễn cuối cùng nhưng sân khấu mà Xiumin mang lại không kém phần sôi động. Nam thần tượng làm chủ sân khấu, tự tin khoe vũ đạo điêu luyện cùng dàn vũ công với các ca khúc Brand New, Feedback, Beyond, Serenity... Tuy phải nhảy liên tục nhưng Xiumin vẫn giữ được giọng hát ổn định, cuốn hút. Khả năng hát live mượt mà của nam thần tượng càng được thể hiện rõ nét khi anh không ngần ngại hát "chay" ca khúc nhạc phim CEO-dol Mart mà mình tham gia với tên gọi Daisy.

Xiumin kết thúc đêm nhạc với loạt ca khúc sôi động, khoe vũ đạo điêu luyện TWITTER

Trong phần giao lưu, "anh cả" vui vẻ trò chuyện cùng fan, hỏi mọi người nên ăn món gì khi đến Việt Nam. Đặc biệt, Xiumin còn tiết lộ anh đã cắt tóc ngay khi đến đây để thuận tiện mang đến cho người hâm mộ những tiết mục trọn vẹn nhất. Đồng thời, anh còn hứa rằng sẽ cố gắng quay lại Việt Nam cùng với các thành viên EXO trong lần tiếp theo.