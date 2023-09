Hát nhạc Hồ Hoài Anh, thí sinh 'Vietnam Idol' khiến Mỹ Tâm và Huy Tuấn tranh luận

Tối 23.9, đêm liveshow 3 của chương trình Vietnam Idol 2023 với chủ đề Nét dân gian được diễn ra trong sự chờ đợi của đông đảo khán giả. Dân ca xứ Huế, quan họ Bắc Ninh, chèo, bài chòi, ca trù... là những thể loại được top 9 thí sinh lồng ghép và biến hóa trong phần thi tuần này.

PiaLinh tiếp tục bị 'chê', Mỹ Tâm nhắc đến chuyện 'có chồng'

Mở đầu đêm liveshow là tiết mục của Diễm Hằng Lamoon - thí sinh được mệnh danh là "tắc kè hoa" của Vietnam Idol 2023. Xuất hiện trong trang phục lộng lẫy với Còn duyên - một ca khúc thuộc thể loại dân ca quan họ Bắc Ninh nhưng được Lamoon cùng DTAP mang đến hơi thở mới, giọng ca 20 tuổi chứng minh bản thân có thế mạnh với dòng nhạc dân gian đương đại.

PiaLinh một lần nữa được nhận xét về vấn đề chọn bài thi, Mỹ Tâm cho rằng phần trình diễn lần này có nét tương đồng với vòng Nhà hát BTC

PiaLinh lựa chọn ca khúc Ngồi hát đỡ buồn với sự trợ giúp của nghệ sĩ accordion Trọng Tuyển cùng bản phối mang đậm màu sắc dân gian rộn ràng và tươi vui. Vì là hai thí sinh mở màn, thế nên cả PiaLinh và Diễm Hằng đều có những sự chưa trọn vẹn trong tiết mục của mình. Một lần nữa, ban giám khảo cho rằng PiaLinh chọn bài chưa đúng, đoạn mở đầu bị mờ nhạt sẽ khiến người nghe dễ nhàm chán. Trong khi đó, Diễm Hằng được khen ngợi về sự chỉn chu, tuy nhiên giám khảo vẫn mong chờ một khoảnh khắc bùng nổ hơn sự an toàn xuyên suốt tiết mục.

Trong khi đó, Lâm Phúc thoát khỏi hình ảnh "hoàng tử ballad" với ca khúc Gió đánh đò đưa. Nam thí sinh cho thấy sự tự tin của mình so với những cảm xúc rụt rè ở các vòng trước. Mỹ Tâm vô cùng thích thú khi Lâm Phúc tặng chiếc quạt đạo cụ cho mình. Nữ ca sĩ còn hài hước cho rằng: "Có quạt đây rồi có chồng được không?" khiến khán giả liên tục hò reo. Ngoài ra, nữ giám khảo dành lời khen ngợi cho sự tự tin của Lâm Phúc trên sân khấu biểu diễn lần này. Tuy nhiên, Lâm Phúc vẫn chưa xử lý tốt ca khúc khi còn vương vấn những màu sắc trong các vòng trước đó.

Lâm Phúc dần khắc phục được những phần giám khảo đã góp ý trước đó BTC

Xuân Định, Thanh Thảo biến hóa cùng âm hưởng dân gian miền Trung

Thanh Thảo lựa chọn ca khúc Cá cắn câu - một sáng tác của Giám đốc âm nhạc DTAP từng được MLee thể hiện. Nữ thí sinh gây ấn tượng bằng tiết mục đậm chất dân gian đương đại với phần hỗ trợ của nghệ nhân bài chòi Nguyễn Đáng, nghệ sĩ đàn tranh Thanh Tiến, nghệ sĩ đàn nhị Thảo Linh.

Bộ ba quyền lực vẫn dành lời khen ngợi cho cô. Tuy nhiên, các giám khảo vẫn lăn tăn về cách truyền tải của thí sinh đến khán giả. Mỹ Tâm cho rằng các thí sinh nên lựa chọn những ca khúc có phần quen thuộc để dễ dàng "chạm" đến khán giả hơn. "Về sự sáng tạo, tư duy và kết hợp giữa cái mới cái cũ các bạn đã làm rất tốt nhưng cần phải làm sao để việc kết nối với khán giả phải hiệu quả hơn nữa", giám khảo nhận xét.

Thanh Thảo đưa loại hình nghệ thuật dân ca bài chòi lên sân khấu Vietnam Idol

Xuân Định tiếp tục chứng tỏ khả năng sáng tác khi lựa chọn một "đứa con tinh thần" của mình với tên gọi khá dễ thương - Cưng như trứng. Đồng thời anh cũng biến tấu, lồng ghép những âm hưởng đặc trưng của dân ca xứ Huế - nét văn hóa quê hương mình vào phần trình diễn. Một lần nữa, Xuân Định cho thấy khả năng làm chủ sân khấu tốt với sự tự tin cũng như giọng hát ổn định.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khẳng định: "Xuân Định có khả năng kết nối hơn hẳn so với những thí sinh còn lại". Nam giám khảo cho rằng trong tất cả các tiết mục của Xuân Định đều có câu chuyện chứ không chỉ là đi thi hay đi biểu diễn. Mỹ Tâm cũng rất ủng hộ Xuân Định và thể hiện sự ủng hộ đặc biệt cho thí sinh này. Về phần Huy Tuấn, anh chia sẻ lý do giúp thí sinh 23 tuổi có thể dễ dàng kết nối với người nghe là bởi phần lớn các tiết mục đều do Xuân Định tự sáng tác và góp phần chỉnh sửa.

Xuân Định một lần nữa thể hiện ca khúc do mình sáng tác và được khen ngợi BTC

Hát nhạc Hồ Hoài Anh, Hà Minh khiến Mỹ Tâm và Huy Tuấn tranh luận

Hellen lựa chọn ca khúc Túy âm cho phần dự thi của mình, nữ thí sinh xuất hiện với trang phục đậm chất Bắc bộ. Với tiết mục này, Hellen đã quay trở lại với việc khoe tối đa giọng hát nội lực với những nốt cao ấn tượng. Các giám khảo đánh giá cao sự thay đổi của Hellen sau những lời đóng góp trước đó. Tuy nhiên, Mỹ Tâm cho rằng Hellen nên tiết chế giọng hát của mình khi hát những nốt cao để không gây khó chịu cho khán giả.

Hà Minh xuất hiện trong tạo hình lạ lẫm với tiết mục Rơi - ca khúc được nhiều khán giả yêu thích qua tiếng hát Hoàng Thùy Linh. Nữ thí sinh kết hợp cùng ca trù trong tiết mục này, nhẹ nhàng ở những phút giây đầu và bùng nổ ở cuối với những nốt cao.

Mỹ Tâm nhận xét Hà Minh nên sắp xếp bố cục bài hợp lý hơn để có hiệu ứng tốt hơn BTC

Mỹ Tâm cho rằng Hà Minh chọn bài khó gây ấn tượng với khán giả cũng như phần ca trù chiếm sóng hơi nhiều trong tiết mục, nên sắp xếp khéo léo hơn. Về phía nhạc sĩ Huy Tuấn, anh lại cho rằng Hà Minh đã làm rất tốt và khiến anh thích hơn cả vòng trước.

Hà An Huy mang đến ca khúc Đào liễu cùng sự hỗ trợ của nghệ sĩ chèo Minh Phương cũng chính là mẹ ruột của nam thí sinh. Về tiết mục, ban giám khảo cho rằng Hà An Huy đang thiếu sự liên kết giữa màu dân gian và màu sắc âm nhạc cá nhân. Tuy nhiên, Hà An Huy vẫn nhận được bình chọn từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Hòa Minzy là ca sĩ khách mời tuần này, bản hit Thị Mầu hoàn toàn thích hợp với chủ đề Nét dân gian BTC

Có thể thấy, Nét dân gian là chủ đề khá khó, ít nhiều khiến các thí sinh để lộ khuyết điểm của mình. Kết quả, Annie là thí sinh dừng chân trong đêm liveshow 3.