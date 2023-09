Nguyễn Quang Dũng nói gì về chuyện 'thiên vị' Trấn Thành trong 'Đất rừng phương Nam'?

Trấn Thành và bác Ba Phi có nhiều điểm chung

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng dàn diễn viên Đất rừng phương Nam trong buổi công bố dự án MK

Chiều 20.9, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng dàn diễn viên phim điện ảnh Đất rừng phương Nam xuất hiện tại buổi công bố dự án. Nam đạo diễn dành nhiều thời gian chia sẻ với truyền thông về "đứa con tinh thần" tâm huyết cũng như những kiến trái chiều liên quan đến việc lựa diễn viên.



Trước đó, ê kíp bộ phim đã tung ra tạo hình của Trấn Thành trong vai bác Ba Phi và nhanh chóng khiến khán giả bàn tán xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng tạo hình của nam diễn viên kém chân thực khi cố "già hóa", không toát ra được cái hồn của nhân vật mà họ kỳ vọng, thậm chí so sánh anh với vai diễn bác Ba Phi từng được nghệ sĩ Mạc Can thể hiện thành công trong bản truyền hình.

Trước ý kiến này, Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Thực ra, tôi nghĩ thời bác Ba Phi đi kể chuyện, ông ấy tầm độ tuổi 40 thôi, ngày xưa mà ở tuổi đó thì trông như 50, 60 tuổi vì họ để râu tóc… Tôi cũng có nghiên cứu về bác Ba Phi, ông ấy không phải người quá cực khổ mà khá thoải mái, thường đi vòng vòng kể chuyện, nên tôi thấy Trấn Thành có thần thái đó". Nam đạo diễn chia sẻ thêm: "Dĩ nhiên hơi khó ở chỗ mọi người quá biết Trấn Thành cho nên ấn định Trấn Thành rất trẻ, làm sao đóng bác Ba Phi? Nhưng ví dụ ở Mỹ, khi casting, họ không bao giờ đề cập đến vấn đề tuổi tác vì họ quan niệm tuổi của mình bao nhiêu không quan trọng bằng việc mình đóng có hợp vai đó hay không, còn chuyện tạo hình là của đoàn phim".

Nguyễn Quang Dũng chia sẻ lựa chọn Trấn Thành vào vai bác Ba Phi vì nam diễn viên và nhân vật có nhiều điểm chung TC

Trả lời lý do chọn Trấn Thành vào vai bác Ba Phi, Nguyễn Quang Dũng bộc bạch rằng rất khó để mình nghĩ đến một cái tên khác để lựa chọn. Đạo diễn 7X giải thích: "Thứ nhất, nhân vật bác Ba Phi là một người rất hoạt ngôn, những chuyện vui vẻ, những chuyện người ta tưởng thật, có chuyện tưởng không, nhưng câu chuyện đều có ý nghĩa, triết lý riêng của nó, thì tôi nghĩ Thành là người rất hợp. Ngoài ra, phim này có bối cảnh sông nước rất vất vả đối với các diễn viên lớn tuổi. Bên cạnh đó, khi xem phim, khán giả cũng sẽ thấy có những điểm nhấn mình cần những diễn viên giỏi chứ không phải chỉ là ngoại hình phù hợp. Ngoại hình thì chúng ta có thể tạo hình được, với tôi cái tinh thần mới là điều quan trọng. Và tôi nghĩ tinh thần của Trấn Thành và bác Ba Phi có những điểm chung với nhau".

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Nguyễn Quang Dũng cho biết việc Trấn Thành tham gia đầu tư, sản xuất Đất rừng phương Nam không phải là lý do khiến anh kiên định với việc cho nam diễn viên này vào vai bác Ba Phi. "Chuyện đầu tư đến sau khi tôi mời Trấn Thành tham gia phim. Thật ra đoàn phim nghĩ tới Trấn Thành và muốn mời Trấn Thành, đầu tiên là nhờ Trấn Thành hỗ trợ một mức cát sê vừa vừa thôi tại Trấn Thành cũng biết phim này tốn kinh phí cao. Công ty Trấn Thành khi đọc kịch bản thì thấy hứng thú mới đầu tư nên cũng không liên quan lắm", Nguyễn Quang Dũng phân trần.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khẳng định không bênh vực Trấn Thành vì nam diễn viên có đầu tư, tham gia khâu sản xuất của Đất rừng phương Nam MK

Trước câu hỏi có e ngại hợp tác với những diễn viên vướng tranh cãi, chịu nhiều phản hồi tiêu cực từ dư luận như Trấn Thành hay không, Nguyễn Quang Dũng thừa nhận đó là việc các nhà sản xuất và nhà phát hành sẽ dè chừng hơn còn anh chỉ quan tâm đến chuyên môn.

"Tôi đã gặp, làm việc với Trấn Thành cho nên tôi cũng hiểu tính cách của Thành, tôi hiểu vì sao Thành có những vấn đề đó và đối với tôi Thành là người rất cá tính, những người cá tính mà lại nổi tiếng, hay xuất hiện thì dễ gặp những việc đó hơn… Nhưng trên hết, với tôi, Trấn Thành là một người làm nghề rất có chí hướng. Nếu khán giả coi phim của Trấn Thành, từ web-drama cho tới Bố già, Nhà bà Nữ, Thành luôn luôn muốn phát triển bản thân hơn, muốn đầu tư hơn, muốn làm những bộ phim mà để mọi người công nhận, ngoài thương mại thì yếu tố chuyên môn cũng cao hơn, điều đó rất đặc biệt", nam đạo diễn giải thích. Anh cũng bộc bạch thêm: "Ở Trấn Thành, tôi thấy có sự quyết tâm với nghề nghiệp cho nên tôi rất quý. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tôi bênh Trấn Thành vì đóng phim hay có đầu tư nhưng không phải, tôi nghĩ với tôi Trấn Thành là người làm nghề rất tử tế".

Không áp lực khi bị so sánh với bản truyền hình

Nam đạo diễn sẵn sàng đón nhận những lời khen chê về "đứa con tinh thần" tâm huyết TC

Nhắc đến những áp lực trước thềm Đất rừng phương Nam được phát hành, Nguyễn Quang Dũng chia sẻ với Thanh Niên rằng áp lực hiện tại của đoàn phim là thời gian. Ban đầu, tác phẩm dự kiến chiếu vào dịp tết 2024 nhưng sau đó chuyển sang tháng 10 nên ê kíp có ít thời gian hơn cho phần hậu kỳ. Về chuyện áp lực doanh thu, nam đạo diễn chia sẻ với kinh phí lớn, nhà đầu tư, nhà sản xuất cũng mong muốn phim có được con số để tạo niềm tin rằng khi mình đầu tư nhiều thì gặt hái được thành quả xứng đáng và phát triển thêm phần tiếp theo.

Nguyễn Quang Dũng không e ngại chuyện phim bị so sánh với bản truyền hình vì bản thân đã quen. "Thật ra lúc làm phim, bản thân tôi cũng biết được mình làm được gì và không làm được gì nhưng mà thường tôi sẽ không tiếc vì tôi biết mỗi dự án mình đều hiểu vì sao mình muốn làm dự án đó. Bên cạnh đó, tôi biết mình đã cố gắng để làm tốt nhất trong điều kiện cho phép của mình và sẽ rút kinh nghiệm ở những dự án sau. Tất nhiên khi mà phim đang chiếu mình có thể đọc những bình luận tiêu cực, mình cũng tiêu cực theo nhưng sau đó khoảng vài tuần hay vài tháng thì tôi sẽ bình tĩnh lại, nhìn nhận xem cái gì người ta nói đúng", anh chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mong khán giả ủng hộ những nhân vật, diễn viên trong phim

MK

Về việc lựa chọn các diễn viên Tuấn Trần, Mai Tài Phến hay Trấn Thành trong dự án của mình và ít nhiều bị so sánh, vướng ý kiến trái chiều, Nguyễn Quang Dũng chia sẻ bản thân có lý do và niềm tin riêng. Anh nói thêm: "Tôi làm gì cũng mong được khán giả đồng cảm, có những khán giả không đồng cảm có thể do họ tưởng tượng khác mình, hoặc mình làm chưa tới để họ đồng cảm, đó là chuyện bình thường. Nhưng nghiệp vụ của mình thì tôi vẫn làm những gì theo con tim mình nói thôi".