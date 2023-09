Super Junior D&E đội nón lá, 'bùng cháy' cùng hàng ngàn fan Việt

Hôm 2.9, đêm nhạc DElight Party - D&E World Tour Fancon (kết hợp giữa fan meeting và concert) của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Super Junior D&E được tổ chức tại TP.HCM, thu hút hàng ngàn người hâm mộ trong và ngoài nước. Đây là lần thứ hai trong năm nay bộ đôi Oppa, Oppa quay lại Việt Nam sau Super Show cùng Super Junior hồi tháng 3.

Donghae và Eunhyuk là hai thành viên của D&E hoặc SJ-D&E - nhóm nhỏ thứ năm của Super Junior

SJ_DnE_OFFICIAL

Từ sớm, khán giả đã có mặt tại sự kiện để check in và xếp hàng ngay ngắn vào khán đài. Đúng 18 giờ, chương trình bắt đầu trong tiếng hò reo của các E.L.F (tên fandom Super Junior). Sau khi khuấy động không khí với những ca khúc sôi động như Zero, B.A.D..., Donghae và Eunhyuk gửi lời chào bằng tiếng Việt, nói "anh yêu em" khiến fan vô cùng phấn khích.

Eunhyuk tâm sự sau khi kết thúc buổi hòa nhạc vào tháng 3 tại Việt Nam, anh có nói với người hâm mộ rằng mình sẽ sớm quay trở lại đây với tư cách nhóm nhỏ D&E, tuy nhiên thời điểm đó Việt Nam chưa có trong kế hoạch lưu diễn của nhóm. Chứng kiến sự cuồng nhiệt của fan, đêm nhạc này đã được quyết định ngay sau đó. D&E chia sẻ mình rất cảm động, hạnh phúc trước tình cảm của fan Việt, mọi người luôn tràn đầy năng lượng và rất xinh đẹp.

Bộ đôi D&E nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ, mang đến những màn trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút Hòa Phạm

Xuyên suốt đêm nhạc, Donghae và Eunhyuk liên tục quan tâm fan có mệt không và dặn dò mọi người nếu cảm thấy không khỏe thì hãy báo ngay cho họ. Song song với các tiết mục Danger, Home, Still you... khoe kỹ năng hát live ổn định cùng vũ đạo lôi cuốn, bộ đôi đình đám còn chơi trò chơi thể hiện độ ăn ý cũng như đọc thư viết tay của người hâm mộ.

DElight Party - D&E World Tour Fancon khép lại với những bản hit Oppa, Oppa; Mamacita; Sorry, Sorry; Bonamana; Can You Feel It?... khiến fan không ngừng nhún nhảy và hát theo. Đồng thời, bộ đôi cũng nói về việc mình mới lập công ty riêng, dù vậy cả hai vẫn hoạt động với tư cách thành viên của Super Junior, hy vọng nhận được sự yêu thương từ khán giả và hứa sẽ sớm trở lại Việt Nam.

Donghae và Eunhyuk còn đội nón lá do fan Việt tặng, hứa hẹn sẽ sớm tái ngộ người hâm mộ NINA

Đặc biệt, DElight Party - D&E World Tour Fancon không chỉ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt mà còn có sự tham gia của các fan quốc tế. Chia sẻ với Thanh Niên, khán giả Kita (33 tuổi, đến từ Mỹ) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, dù fancon của D&E được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới nhưng tôi xem đây là một cơ hội để tôi đến Việt Nam. Điều tôi ấn tượng với Việt Nam là thời tiết rất nóng (cười) khác với ở Mỹ, nhưng ổn thôi, mọi người rất tốt".

D&E hoặc SJ-D&E là nhóm nhỏ thứ năm của Super Junior, ghép từ tên của Donghae và Eunhyuk. D&E được ra mắt vào tháng 12.2011 với sản phẩm âm nhạc Oppa, Oppa. Bộ đôi theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng, gây ấn tượng với nhiều ca khúc bắt tai như Growing Pains, Still You, Danger, 'Bout you, B.A.D… và phong thái biểu diễn cuốn hút. DElight Party - D&E World Tour Fancon của Donghae và Eunhyuk được tổ chức tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Malaysia…