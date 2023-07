Donghae và Eunhyuk trở lại Việt Nam sau Super Show 9

Gần nửa năm sau concert Super Show 9, hai thành viên Donghae - Eunhyuk của Super Junior xác nhận trở lại TP.HCM vào tháng 9 tới FB NV

Tháng 5 năm nay, người hâm mộ Donghae và Eunhyuk (D&E) phấn khích trước tin tức D&E World Tour Fancon - [DElight Party] của bộ đôi chính thức đổ bộ về TP.HCM. Cụ thể, sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 2.9.2023 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11).

Từ đó đến nay, fan không ngừng bàn luận sôi nổi xoay quanh chủ đề Donghae và Eunhyuk sắp đến TP.HCM biểu diễn vào đầu tháng 9 tới. Trước sự mong chờ từ người hâm mộ, ban tổ chức D&E World Tour Fancon - [DElight Party] in Ho Chi Minh mới đây đã chính thức công bố giá vé chi tiết.

Giá vé sự kiện cao nhất là gần 5 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng JS MEDIA

Dựa trên hình ảnh từ ban tổ chức, khu vực sân khấu của chương trình được chia làm 4 phần, với 4 mức giá và quyền lợi tương ứng. Theo đó, khu VIP ngồi giá 4,8 triệu đồng, khu VIP đứng giá 4,2 triệu đồng, hàng ghế D giá 3 triệu đồng và hàng E giá 2 triệu đồng.

Tất cả các hạng vé đều có thể tham gia soundcheck (tổng duyệt trước giờ G), với số lượng có hạn được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Các hạng vé từ thấp đến cao đều được tặng kèm poster chính thức của hai nam thần tượng của nhóm Super Junior. Riêng card ảnh và poster ký tặng dành cho ba hạng vé đầu tiên. Đặc biệt, khán giả khu vé VIP có thể tham gia Goodbye Session (fan được bước lên sân khấu vẫy tay chào tạm biệt) Donghae và Eunhyuk.

Donghae và Eunhyuk có lượng fan Việt Nam đông đảo FB NV

D&E hoặc SJ-D&E là nhóm nhỏ thứ năm của Super Junior. D&E ghép từ tên của Donghae và Eunhyuk, cũng là hai thành viên của nhóm. D&E được ra mắt vào tháng 12.2011, với sản phẩm âm nhạc Oppa, Oppa. Bộ đôi theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng, gây ấn tượng với nhiều ca khúc bắt tai như Growing Pains, Still You, Danger, 'Bout you, B.A.D… và phong thái biểu diễn cuốn hút. DElight Party - World Tour Fancon 2023 của Donghae và Eunhyuk đã, đang và sẽ diễn ra tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Malaysia…

Đáng chú ý, sáng 14.7, Sports Seoul (Hàn Quốc) đưa tin Donghae và Eunhyuk sẽ thành lập công ty riêng và bắt đầu các hoạt động cá nhân sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty quản lý SM Entertainment. Tuy nhiên, cả hai vẫn dưới trướng SM Entertainment khi thực hiện các lịch trình cùng nhóm Super Junior.